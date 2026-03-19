Σ. Αραβία: Επίθεση με μικρές υλικές ζημιές στο διυλιστήριο της Aramco στο Γιάνμπου

Το διυλιστήριο SAMREF του πετρελαϊκού «κολοσσού» Saudi Aramco στο λιμάνι Γιάνμπου στην Ερυθρά Θάλασσα έγινε στόχος αεροπορικής επίθεσης, σύμφωνα με πηγή του κλάδου, σημειώνοντας ότι οι επιπτώσεις ήταν ελάχιστες.

Satellite Data Shows Fire Near Yanbu Oil Hub After Claimed Iranian Strike



NASA FIRMS detects heat signatures near Saudi Red Sea facility as Tehran-linked sources claim missile attack, raising fears of widening strikes on global energy routes #WashingtonEye pic.twitter.com/n9ebpqAgqz — Washington Eye (@washington_EY) March 19, 2026

Νωρίτερα, οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν εξέδωσαν προειδοποίηση εκκένωσης σε αρκετές πετρελαϊκές εγκαταστάσεις σε όλη τη Σαουδική Αραβία, τα ΗΑΕ και το Κατάρ, συμπεριλαμβανομένης της SAMREF, η οποία είναι μια κοινοπραξία μεταξύ της Saudi Aramco και της Exxon Mobil.

Το Γιάνμπου είναι επί του παρόντος η μόνη εξαγωγική πύλη για αργό πετρέλαιο από τις αραβικές χώρες του Κόλπου, καθώς το Ιράν έχει ουσιαστικά κλείσει το Στενό του Ορμούζ, τη στενή πλωτή οδό που μοιράζεται με το Ομάν, μέσω της οποίας διέρχεται κανονικά το ένα πέμπτο της παγκόσμιας προσφοράς πετρελαίου.

Η Saudi Aramco δεν απάντησε αμέσως σε αίτημα για σχολιασμό.