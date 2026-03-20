Reuters, Politico

Οι ηγέτες της ΕΕ στην αποψινή Σύνοδο Κορυφής, θα ζητήσουν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να βοηθήσει τις χώρες τους να λάβουν προσωρινά και στοχευμένα μέτρα για τον περιορισμό της ραγδαίας αύξησης των τιμών της ενέργειας που προκάλεσε ο πόλεμος στο Ιράν. Αυτό αναφέρει προσχέδιο συμπερασμάτων που έχουν στη διάθεσή τους το Reuters και το Politico.

Το σχέδιο εγγράφου αναφέρει επίσης ότι τα μέτρα θα πρέπει να διατηρούν τα κίνητρα για μακροπρόθεσμες επενδύσεις, να υποστηρίζουν την ταχύτερη ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και να διασφαλίζουν τον δίκαιο ανταγωνισμό στην εσωτερική αγορά της ΕΕ.

Σύμφωνα με το Politico, τα στοχευμένα μέτρα για την καταπολέμηση της αύξησης των τιμών της ενέργειας, θα πρέπει να διασφαλίζουν την διατήρηση «ισότιμων όρων ανταγωνισμού». Και αυτό, καθώς οι μικρότερες χώρες ανησυχούσαν ότι κάποια από τα προτεινόμενα μέτρα, όπως η χαλάρωση των κανόνων κρατικών ενισχύσεων για την παροχή μεγάλων επιδοτήσεων σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις που αντιμετωπίζουν δυσκολίες, θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε στρέβλωση της εσωτερικής αγοράς, με πλουσιότερες και οικονομικά ισχυρότερες χώρες να επωφελούνται υπερβολικά.

Το προσχέδιο καλεί επίσης την ΕΕ να συνεργαστεί «στενά» με τα κράτη-μέλη για τον σχεδιασμό των μέτρων για την καταπολέμηση της κρίσης. Παράλληλα, τα μέτρα αυτά πρέπει να «υποστηρίξουν την επιτάχυνση της παραγωγής ανανεώσιμων και χαμηλών εκπομπών ενέργειας», κάτι που φαίνεται να αποτελεί μια κίνηση προς τις χώρες που στηρίζουν τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και ανησυχούν για τη μείωση των πράσινων πρωτοβουλιών.

Οι ηγέτες της ΕΕ ζητούν αποκλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή και στηρίζουν την Κύπρο

Στο μεταξύ, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο κάλεσε σε άμεση αποκλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή και σε επίδειξη μέγιστης αυτοσυγκράτησης από όλες τις πλευρές, υπογραμμίζοντας την ανάγκη προστασίας των αμάχων και των πολιτικών υποδομών, καθώς και τον πλήρη σεβασμό του διεθνούς δικαίου.

Στην ανακοίνωσή τους μετά τη Σύνοδο Κορυφής, οι ηγέτες της ΕΕ καταδίκασαν έντονα τα αδιάκριτα στρατιωτικά πλήγματα του Ιράν κατά χωρών της περιοχής, εκφράζοντας παράλληλα την αλληλεγγύη τους προς τα κράτη που έχουν πληγεί, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στην ανάγκη επιβολής μορατόριουμ σε επιθέσεις κατά ενεργειακών υποδομών, ενώ τονίζεται και η σημασία διασφάλισης του εναέριου χώρου της περιοχής, της ναυτικής ασφάλειας και της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο καταδίκασε επίσης κάθε ενέργεια που απειλεί τη ναυσιπλοΐα ή παρεμποδίζει τη διέλευση πλοίων από το Στενό του Ορμούζ.

Παράλληλα, οι Ευρωπαίοι ηγέτες ζητούν την ενίσχυση αποστολών «Ασπίδες» και «Αταλάντα» με περισσότερα μέσα ενώ χαιρέτισαν τις αυξημένες προσπάθειες των κρατών-μελών και τον ενισχυμένο συντονισμό με εταίρους στην περιοχή για τη διασφάλιση της ελεύθερης ναυσιπλοΐας, όταν το επιτρέψουν οι συνθήκες.

Σε ό,τι αφορά τις επιπτώσεις της κρίσης, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο σημείωσε ότι η σύγκρουση στο Ιράν δεν έχει ήδη οδηγήσει σε μεταναστευτικές ροές προς την ΕΕ, τονίζοντας όμως την ανάγκη αυξημένης επαγρύπνησης και ετοιμότητας. Η Ένωση δηλώνει έτοιμη να κινητοποιήσει πλήρως όλα τα διπλωματικά, νομικά, επιχειρησιακά και χρηματοδοτικά εργαλεία της, προκειμένου να αποτραπούν ανεξέλεγκτες μετακινήσεις πληθυσμών και να διασφαλιστεί η ασφάλεια στην Ευρώπη.

Ακόμη, η ΕΕ δηλώνει έτοιμη να συμβάλει σε κάθε διπλωματική προσπάθεια για τη μείωση της έντασης και την επίτευξη μιας διαρκούς λύσης που θα οδηγήσει στον τερματισμό των εχθροπραξιών, ενώ απευθύνει έκκληση για σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών του ιρανικού λαού, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος να καθορίζει το μέλλον του.

Οι ηγέτες της ΕΕ αναγνωρίζουν επίσης την πρόθεση της Κύπρου να ξεκινήσει διάλογο με το Ηνωμένο Βασίλειο σχετικά με τις βρετανικές βάσεις στο νησί και δηλώνουν έτοιμοι να παράσχουν κάθε αναγκαία υποστήριξη.

