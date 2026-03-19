Σοβαρές κατηγορίες κατά του ιρανικού καθεστώτος διατυπώνει η Μοσάντ, υποστηρίζοντας ότι τζαμιά αξιοποιούνται ως αποθήκες οπλισμού και ως επιχειρησιακά κέντρα του στρατού, σύμφωνα με την Jerusalem Post.

Οι ισχυρισμοί αυτοί περιλαμβάνονται σε ανάρτηση που δημοσιεύτηκε το πρωί της Πέμπτης (19/3) στον περσόφωνο λογαριασμό της υπηρεσίας στο Χ, σε μια περίοδο κατά την οποία εντείνονται οι αναφορές για άμεσες απειλές της ισραηλινής υπηρεσίας πληροφοριών προς Ιρανούς αξιωματούχους.

Η Μοσάντ χαρακτηρίζει «ντροπιαστική» τη στρατιωτική αξιοποίηση θρησκευτικών χώρων, τονίζοντας ότι μια τέτοια πρακτική αντιβαίνει τόσο στις αρχές του Ισλάμ όσο και σε κάθε άλλη θρησκεία. Όπως επισημαίνει, «η βεβήλωση των ιερών τόπων ήταν πάντοτε και θα παραμένει έργο του κακού απέναντι στο καλό, του σκότους απέναντι στο φως».

Απευθύνοντας κάλεσμα προς τους πολίτες του Ιράν, η υπηρεσία τους προτρέπει να συμβάλουν στην ανάδειξη της «πραγματικής φύσης» του καθεστώτος, φέρνοντας στο φως στοιχεία που, όπως υποστηρίζει, αποκαλύπτουν τις πρακτικές του. Στο ίδιο πλαίσιο, καλεί τους πολίτες να συνεχίσουν να αποστέλλουν οπτικό υλικό που τεκμηριώνει τέτοιες ενέργειες εντός της χώρας.

برادران و خواهران شجاع ایرانی ما،



نیروهای سرکوبگر مساجد را اشغال کرده و آن‌ها را به انبار سلاح و مقر فرماندهی تبدیل کرده اند.



این کار ننگین با اسلام و با هر دین دیگری در تضاد است.

بی‌حرمتی به مکان های مقدس همیشه کار نبرد شرارت بر ضد خوبی و تاریکی بر ضد نور است و خواهد بود.… pic.twitter.com/JKTwkOnG91 — موساد رسمی - Mossad Official (@mossad_fa) March 19, 2026

«Μαζί θα τους νικήσουμε και θα οικοδομήσουμε ένα νέο μέλλον για το Ιράν. Το πνεύμα του πραγματικού Ιράν είναι ισχυρότερο από κάθε εποχή και κάθε κυβέρνηση», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Η ανάρτηση συνοδεύεται από βίντεο, στο οποίο περιλαμβάνονται αποσπάσματα από το Κοράνι, καθώς και επαναλαμβανόμενες εκκλήσεις προς τον ιρανικό λαό να καταγράψει και να κοινοποιήσει αποδείξεις καταπίεσης, ενώ προβάλλονται εικόνες που φέρονται να απεικονίζουν στρατιωτικές δυνάμεις εντός τζαμιού.

Αναφορές για απειλές της Μοσάντ προς Ιρανούς διοικητές

Την ίδια στιγμή, σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal, αξιωματούχοι της Μοσάντ φέρονται να έχουν προχωρήσει σε απευθείας επικοινωνία με Ιρανούς διοικητές, απειλώντας τους ίδιους και τις οικογένειές τους σε περίπτωση που δεν αποσυρθούν σε ενδεχόμενη εξέγερση.

Σε μία από τις ηχογραφημένες συνομιλίες, πράκτορας της Μοσάντ, μιλώντας στα φαρσί, φέρεται να λέει: «Με ακούς; Ξέρουμε τα πάντα για εσένα. Βρίσκεσαι στη μαύρη λίστα μας και διαθέτουμε πλήρη στοιχεία για εσένα».

Στη συνέχεια, προειδοποιεί τον διοικητή ότι, αν δεν σταθεί στο πλευρό του ιρανικού λαού, θα έχει την ίδια κατάληξη με τον ανώτερό του.

Κατά το ίδιο δημοσίευμα, ο διοικητής δεν αντέδρασε, αλλά απάντησε: «Αδελφέ, σου ορκίζομαι στο Κοράνι, δεν είμαι εχθρός σου». «Είμαι ήδη νεκρός», πρόσθεσε, καλώντας: «Απλώς έλα και βοήθησέ μας».

