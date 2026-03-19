CNN: Χτυπήθηκε αμερικανικό F- 35, πιθανόν από ιρανικά πυρά

Ένα αμερικανικό μαχητικό αεροσκάφος F-35 πραγματοποίησε αναγκαστική προσγείωση σε αεροπορική βάση των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή, αφού φέρεται να χτυπήθηκε από ιρανικά πυρά, σύμφωνα με το CNN που επικαλείται δύο πηγές που γνωρίζουν το θέμα.

Ο λοχαγός Τιμ Χόκινς, εκπρόσωπος της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ, δήλωσε ότι το stealth αεροσκάφος πέμπτης γενιάς «πετούσε σε αποστολή μάχης πάνω από το Ιράν» όταν αναγκάστηκε να πραγματοποιήσει αναγκαστική προσγείωση. Όπως ανέφερε, το αεροσκάφος προσγειώθηκε με ασφάλεια και το περιστατικό βρίσκεται υπό διερεύνηση.

«Το αεροσκάφος προσγειώθηκε με ασφάλεια και ο πιλότος βρίσκεται σε σταθερή κατάσταση», πρόσθεσε. «Το περιστατικό αυτό διερευνάται».

Εφόσον επιβεβαιωθεί, θα πρόκειται για την πρώτη περίπτωση κατά την οποία το Ιράν πλήττει αμερικανικό αεροσκάφος στον πόλεμο που ξεκίνησε στα τέλη Φεβρουαρίου. Τόσο οι ΗΠΑ όσο και το Ισραήλ χρησιμοποιούν F-35 στη σύγκρουση, με το κόστος κάθε αεροσκάφους να υπερβαίνει τα 100 εκατομμύρια δολάρια.

Η εξέλιξη έρχεται την ώρα που ανώτεροι Αμερικανοί αξιωματούχοι επιμένουν ότι η εκστρατεία κατά του Ιράν σημειώνει ευρεία επιτυχία. Ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγσεθ δήλωσε το πρωί της Πέμπτης ότι οι ΗΠΑ «νικούν αποφασιστικά» και ότι η ιρανική αεράμυνα έχει «ισοπεδωθεί».

Οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανέφεραν ότι επιτέθηκαν και «προκάλεσαν ζημιά» σε ένα αμερικανικό μαχητικό αεροσκάφος f-35.

