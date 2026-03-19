Ο πρωθυπουργός της Ελλάδας, Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Πρόεδρος της Κύπρου, Νίκος Χριστοδουλίδης, ζήτησαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση να εξετάσει το ενδεχόμενο κατάρτισης οδικού χάρτη για την εφαρμογή της ρήτρας αμοιβαίας άμυνας του μπλοκ, σύμφωνα με δύο διπλωμάτες της ΕΕ και έναν ανώτερο Ευρωπαίο κυβερνητικό αξιωματούχο, όπως αναφέρει το Politico.

Όπως επισημαίνει, το ζήτημα έθεσε επίσης κατά τη διάρκεια της συζήτησης η επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας, Κάγια Κάλας.

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, και ο καγκελάριος της Γερμανίας, Φρίντριχ Μερτς, έχουν ήδη προτείνει να αποσαφηνιστεί ο τρόπος με τον οποίο το Άρθρο 42.7 - το αντίστοιχο της ΕΕ με τη ρήτρα συλλογικής άμυνας του Άρθρου 5 του ΝΑΤΟ - θα λειτουργεί στην πράξη και πώς θα ενεργοποιείται.

Πιέσεις για αυστηρότερη γραμμή στο μεταναστευτικό – Ρήγματα στην ΕΕ για την ενέργεια

Στο μεταξύ, σημαντικός αριθμός κρατών - μελών της ΕΕ, σύμφωνα με το Politico, εντείνει τις πιέσεις για αναδιατύπωση των τελικών συμπερασμάτων - της κοινής δήλωσης που υιοθετούν οι ηγέτες με τη λήξη της συνόδου - με αιχμή το μεταναστευτικό ζήτημα.

Η κινητικότητα αυτή ακολουθεί άτυπη προπαρασκευαστική συνάντηση που πραγματοποιήθηκε νωρίτερα, με τη συμμετοχή χωρών που υιοθετούν πιο αυστηρή στάση στο θέμα, όπως η Ιταλία, η Γερμανία και το Βέλγιο.

Στο ίδιο πλαίσιο, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης είχε επισημάνει ότι «δεν υπάρχει απολύτως καμία διάθεση να επαναληφθεί η κατάσταση του 2015 σε περίπτωση μεγάλων μεταναστευτικών ροών που θα προκύψουν από τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή».

Κοινοτικός αξιωματούχος ανέφερε ότι, εφόσον οι σχετικές πρωτοβουλίες προχωρήσουν, το αναθεωρημένο κείμενο αναμένεται να δίνει έμφαση στην προετοιμασία και την πρόληψη, «με βάση τα διδάγματα που αντλήθηκαν από την κρίση του 2015».

Διχογνωμία για την ενεργειακή στρατηγική

Παρά τη σύγκλιση απόψεων στο μεταναστευτικό, οι 27 ηγέτες εμφανίζονται διχασμένοι ως προς την ενεργειακή πολιτική - ένα από τα πλέον κρίσιμα ζητήματα της ατζέντας.

Όπως περιέγραψε Ευρωπαίος αξιωματούχος, διαμορφώνονται «δύο στρατόπεδα»: από τη μία πλευρά, χώρες που απορρίπτουν τη λήψη άμεσων παρεμβάσεων, προειδοποιώντας ότι μια βεβιασμένη αντίδραση ενδέχεται να υπονομεύσει τη δημοσιονομική πειθαρχία και τους κανόνες λειτουργίας της αγοράς.

Απέναντί τους, ένα ευρύτερο μπλοκ κρατών - που φέρεται να συγκροτεί την πλειοψηφία - ζητεί άμεση δράση, επικαλούμενο τα «διδάγματα της περιόδου της πανδημίας». Σύμφωνα με αυτή την προσέγγιση, οι παρεμβάσεις θα πρέπει να προσφέρουν ανακούφιση τόσο στα νοικοκυριά όσο και στις επιχειρήσεις, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα την ομαλή λειτουργία της αγοράς.

Στο προσχέδιο των συμπερασμάτων, τα κράτη-μέλη επιμένουν - κατά το Politico - στη διασφάλιση «ίσων όρων ανταγωνισμού». Ειδικότερα, υπογραμμίζεται ότι τα στοχευμένα μέτρα για την αντιμετώπιση της ανόδου των τιμών οφείλουν να μην διαταράσσουν την ισορροπία της ενιαίας αγοράς.

Χώρες μικρότερου μεγέθους έχουν ήδη εκφράσει επιφυλάξεις, προειδοποιώντας ότι ενδεχόμενη χαλάρωση των κανόνων περί κρατικών ενισχύσεων - ώστε να επιτραπούν εκτεταμένες επιδοτήσεις σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις - ενδέχεται να ευνοήσει δυσανάλογα τα ισχυρότερα δημοσιονομικά κράτη, προκαλώντας στρεβλώσεις στον ανταγωνισμό.

Τέλος, το προσχέδιο καλεί την Ευρωπαϊκή Ένωση να συνεργαστεί «στενά» με τα κράτη-μέλη για τον σχεδιασμό των παρεμβάσεων, επισημαίνοντας παράλληλα ότι αυτές θα πρέπει να στηρίζουν την επιτάχυνση της ανάπτυξης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και της παραγωγής χαμηλών εκπομπών άνθρακα.

