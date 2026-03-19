Σ. Αραβία: Οι ελληνικοί Patriot κατέρριψαν ιρανικό βαλλιστικό πύραυλο

Ιρανικό βαλλιστικό πύραυλο κατέρριψαν οι ελληνικοί Patriot στη Σαουδική Αραβία.

Σύμφωνα με πληροφορίες του kathimerini.gr, τα ελληνικά συστήματα αεράμυνας ενεργοποιήθηκαν μετά από συναγερμό για απειλή, ενώ εκτοξεύθηκαν δύο πύραυλοι.

Προς το παρόν δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για το συμβάν.

H ελληνική μονάδα των Patriot βρίσκεται στην περιοχή Γιανμπού (Yanbu), στα δυτικά/ νοτιοδυτικά της Σαουδικής Αραβίας (στις ακτές της Ερυθράς Θάλασσας), ενώ τα διυλιστήρια είναι στο Ρας Τανούρα, στις ακτές του Περσικού Κόλπου – δηλαδή στο ανατολικό/ βορειοανατολικό τμήμα της χώρας, στην άλλη πλευρά της Αραβικής Χερσονήσου. Ενδεικτικά, η απόσταση μεταξύ των δύο τοποθεσιών ξεπερνά τα 1.200 χλμ.

