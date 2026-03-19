IDF: Πάνω από 20 μέλη της Χεζμπολάχ σκοτώθηκαν σε χερσαίες επιχειρήσεις στο νότιο Λίβανο (pics&vid)

Περισσότερα από 20 μέλη της Χεζμπολάχ εξουδετερώθηκαν κατά τη διάρκεια χερσαίων επιχειρήσεων στο νότιο Λίβανο χθες, σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό.

Σύμφωνα με τις IDF, τα μέλη της τρομοκρατικής οργάνωσης σκοτώθηκαν από δυνάμεις της 36ης Μεραρχίας καθώς και από πλήγματα της ισραηλινής Πολεμικής Αεροπορίας.

חיסולים מהאוויר והתקלויות פנים מול פנים: כוחות אוגדה 36 וחיל האוויר חיסלו יותר מ-20 מחבלים ביממה האחרונה בדרום לבנון



כוחות אוגדה 36 ממשיכים בפעילות הקרקעית הממוקדת בדרום לבנון.



אתמול, כוחות צוות הקרב של חטיבת גולני, זיהו בשני אירועים שונים חוליות מחבלים חמושים מארגון הטרור… pic.twitter.com/U8d1eEnRhU — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) March 19, 2026

Όπως αναφέρουν οι Times of Israel, σε ένα περιστατικό, στρατιώτες της Ταξιαρχίας Γκολάνι εντόπισαν ομάδα μελών της Χεζμπολάχ που επιχειρούσε να εκτοξεύσει αντιαρματικούς πυραύλους εναντίον των δυνάμεων του Ισραήλ.

Οι IDF ανέφεραν ότι οι στρατιώτες σκότωσαν πέντε τρομοκράτες σε εκείνο το συμβάν.

Ο στρατός ανέφερε, επίσης, ότι οι χερσαίες δυνάμεις εντόπισαν μεγάλο αριθμό όπλων, μεταξύ των οποίων RPG και αντιαρματικοί πύραυλοι.

Η 36η Μεραρχία είναι μία από τις τέσσερις μεραρχίες των IDF που διεξάγουν χερσαίες επιχειρήσεις στο νότιο Λίβανο, αφότου η Χεζμπολάχ άρχισε να επιτίθεται στο Ισραήλ στο πλαίσιο του πολέμου με το Ιράν.

Οι IDF προετοιμάζονται να αναπτύξουν ακόμη περισσότερες δυνάμεις στο νότιο Λίβανο και να επεκτείνουν περαιτέρω τη ζώνη ασφαλείας, με στόχο να απομακρύνουν την απειλή της Χεζμπολάχ από τα σύνορα.

