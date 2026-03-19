Νετανιάχου: Το Ιράν δεν έχει πλέον δυνατότητα εμπλουτισμού ουρανίου - Χρειάζεται και χερσαία εμπλοκή

Στην εναρκτήρια ομιλία του σε συνέντευξη Τύπου, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου χαιρετίζει τα επιτεύγματα του πολέμου κατά του Ιράν, τονίζοντας ότι «το Ιράν έχει ελάχιστους βαλλιστικούς πυραύλους, δεν μπορεί να εμπλουτίσει ουράνιο».

Netanyahu:



Iran does not have the ability to enrich uranium or to produce ballistic missiles. pic.twitter.com/YLTlmzCAxj — Clash Report (@clashreport) March 19, 2026

Ενώ, αναφέρει πως οι τρεις στόχοι του Ισραήλ κατά του Ιράν είναι τρεις. «Πρώτον, να τσακίσουμε το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Δεύτερον, να τσακίσουμε το βαλλιστικό πρόγραμμα. Τρίτον, να δημιουργήσουμε τις συνθήκες για να μπορέσουν οι Ιρανοί να πάρουν τη μοίρα στα χέρια τους», επεσήμανε και πρόσθεσε πως «η ανατροπή του καθεστώτος είναι στα χέρια των Ιρανών».

Και έπειτα τόνισε ότι «όποιος μας δίνει το χέρι ειρηνικά, θα τον αναγκάλιασουμε, αν προσπαθήσει να μας βλάψει, θα του το κόψουμε».

Στη συνέχεια ο Ισραηλινός πρωθυπουργός απέρριψε τις κατηγορίες ότι «έσυρε τις ΗΠΑ σε πόλεμο», λέγοντας: «Πιστεύει κανένας ότι ο Τραμπ μπορεί να συρθεί σε κάτι που δεν θέλει;».

Νετανιάχου για τις φήμες ότι πέθανε: Είμαι ζωντανός, είστε όλοι μάρτυρες για αυτό

Την δική του απάντηση έδωσε για άλλη μια φορά ο Νετανιάχου στις φήμες ότι έχει πεθάνει, τονίζοντας ότι είναι ζωντανός. «Είμαι ζωντανός, είστε όλοι μάρτυρες για αυτό».

Netanyahu:



I am alive. You are all witnesses. pic.twitter.com/hASwqL2aD2 — Clash Report (@clashreport) March 19, 2026

«Το Ιράν εκβιάζει όλο τον κόσμο με τα Στενά του Ορμούζ»

«Βοηθούμε με τον τρόπο μας στην αμερικανική προσπάθεια να ανοίξουν τα Στενά», είπε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός.

Νετανιάχου: Το Ιράν «ασθενέστερο από ποτέ» - χαιρετίζει την «άνευ προηγουμένου» συνεργασία με τις ΗΠΑ

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε ότι η Μέση Ανατολή έχει αλλάξει «σε βαθμό που δεν αναγνωρίζεται» και τόνισε πως το Ισραήλ είναι «ισχυρότερο από ποτέ», ενώ χαρακτήρισε το Ιράν «πιο αδύναμο από ποτέ».

«Έχουμε οδηγήσει τις σχέσεις μας με τις ΗΠΑ σε ένα επίπεδο συνεργασίας που δεν έχει προηγούμενο στην ιστορία», ανέφερε, τονίζοντας ότι η στενή συνεργασία με τον καλό μου φίλο, τον Τραμπ, είναι πραγματικά πρωτοφανής».

Netanyahu on Trump:



I don’t think any two leaders have been as coordinated as Trump and I.



Trump is the leader, and I am his ally. pic.twitter.com/wtLtGcSEOh — Clash Report (@clashreport) March 19, 2026

Αναφερόμενος στη διάρκεια του πολέμου, είπε ότι «θα συνεχιστεί όσο χρειαστεί, για όσο είναι αναγκαίο».«Υπάρχουν ακόμη πολλά που πρέπει να γίνουν και θα τα κάνουμε άμεσα», πρόσθεσε.

Ωστόσο, δήλωσε ότι «ο πόλεμος θα τελειώσει πιο γρήγορα από όσο πιστεύει ο κόσμος».

Παρόλα αυτά, ανέφερε ότι

Νετανιάχου: Επιχειρήσαμε μόνοι μας στο South Pars, ο Τραμπ ζήτησε να αποφύγουμε έτοιες επιθέσεις στο μέλλον

«Πρέπει να βρούμε εναλαλκτικές διαδρομές για τα Στενά του Ορμούζ»

«Χρειαζόμαστε αγωγούς πετρελαίου και φυσικού αερίου προς τα δυτικά που θα φτάνουν στα λιμάνια μας στο Ισραήλ. Αυτό είναι εφικτό», εξήγησε έπειτα ο πρωθυπουργός του Ισραήλ.

«Οι ΗΠΑ εργάζονται σκληρά για το άνοιγμα του Στενού του Ορμούζ»

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, αναφερόμενος στις τιμές του πετρελαίου, δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες εργάζονται εντατικά για να ανοίξουν το Στενό του Ορμούζ, με τη στήριξη του Ισραήλ.

«Αν το καταφέρουν, και πιστεύω ότι θα το καταφέρουν, τότε οι τιμές του πετρελαίου θα πέσουν», σημείωσε.

Ωστόσο, προειδοποίησε ότι αν η διεθνής κοινότητα «υποκύψει σε εκβιασμούς» και επιτρέψει στο Ιράν να συνεχίσει την ανάπτυξη πυρηνικών όπλων και βαλλιστικών πυραύλων, τότε «θα εκβιάζεται με τρόπους που δεν μπορεί καν να φανταστεί».

Νετανιάχου: Το Ισραήλ ενήργησε μόνο του σε επίθεση σε κοιτάσματα φυσικού αερίου

Ο Νετανιάχου ρωτήθηκε για την ισραηλινή επίθεση σε ιρανικά κοιτάσματα φυσικού αερίου και για το αν ο Ντόναλντ Τραμπ ήταν ενήμερος.

«Το Ισραήλ ενήργησε μόνο του εναντίον του εργοστασίου φυσικού αερίου», είπε ο Νετανιάχου, προσθέτοντας ότι «ο Πρόεδρος Τραμπ μας ζήτησε να αναβάλουμε μελλοντικές επιθέσεις και εμείς θα το κάνουμε».

Ακόμη, είπε ότι «επιχειρήσαμε μόνοι μας στο South Pars, ο Τραμπ ζήτησε να αποφύγουμε έτοιες επιθέσεις στο μέλλον».

Νετανιάχου: Χρειάζεται χερσαία εμπλοκή

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπένιαμιν Νετανιάχου, δήλωσε ότι «δεν μπορείς να κάνεις επανάσταση από αέρος», τονίζοντας ότι απαιτείται και χερσαία εμπλοκή.

Netanyahu on Iran:



You can’t do revolutions from the air—that is true.



There has to be a ground component. There are many possibilities for this ground component.



I take the liberty of not sharing all these possibilities. pic.twitter.com/VOE1srBCaO — Clash Report (@clashreport) March 19, 2026

Παράλληλα, ανέφερε ότι υπάρχουν «πολλές επιλογές» για χερσαία εμπλοκή, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Και επεσήμανε επίσης ότι «χρειάζονται εναλλακτικές διαδρομές πέρα από Ορμούζ και Ερυθρά Θάλασσα».

«Δεν είμαι σίγουρος ποιος κυβερνά το Ιράν αυτή τη στιγμή»

«Δεν γνωρίζουμε ποιος είναι επικεφαλής αυτή τη στιγμή στο Ιράν. Δεν είμαι σίγουρος ποιος κυβερνά το Ιράν αυτή τη στιγμή», δήλωσε ο Νετανιάχου.

Τονίζοντας ότι «ο Μοτζταμπά Χαμενεΐ, ο αντικαταστάτης του αγιατολάχ, δεν έχει δείξει το πρόσωπό του».

Υπάρχει «μεγάλη ένταση» μεταξύ αξιωματούχων στην κορυφή του καθεστώτος, πρόσθεσε, λέγοντας παράλληλα ότι το Ισραήλ βλέπει ρωγμές τόσο στην πολιτική ηγεσία όσο και στις μονάδες στο πεδίο.

«Αν πέσει το Ιράν, πέφτει και η Χεζμπολάχ»

Απαντώντας σε ερώτηση για τη Χεζμπολάχ στον Λίβανο, ανέφερε ότι το Ισραήλ διαθέτει πλέον έναν «διάδρομο ασφαλείας» που αποτρέπει την εισβολή των δυνάμεών της, προσθέτοντας ότι «υπάρχουν σχέδια για το μέλλον».

«Η βασική μας προσπάθεια επικεντρώνεται στο Ιράν», τόνισε, σημειώνοντας ότι «αν πέσει το καθεστώς, πέφτει και η Χεζμπολάχ».

