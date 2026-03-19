Λ. Τσαβδαρίδης: Καμία εμπλοκή της χώρας μας στον πόλεμο - Αμυντική η αναχαίτιση των Patriot

«Καμία απολύτως εμπλοκή δεν έχει η χώρα μας στον πόλεμο» ανέφερε στην Ολομέλεια ο υφυπουργός Ανάπτυξης Λάζαρος Τσαβδαρίδης απαντώντας στην Αντιπολίτευση που έθεσε το θέμα εμπλοκής των ελληνικών Patriot στην Σαουδική Αραβία.
Ο κ. Τσαβδαρίδης ανέφερε ότι «όπως έχει δηλώσει και ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος δεν ήταν εμπλοκή της χώρας στον πόλεμο αυτό που διεξάγεται μεταξύ Ισραήλ - ΗΠΑ και Ιράν. Ήταν μια αμυντική ενέργεια αποτροπής από ελληνικές συστοιχίες Patriot που βρίσκονται στην περιοχή από το 2021 στο πλαίσιο μιας διμερούς αμυντικής συμφωνίας».
Η συστοιχία αυτή των Patriot, είπε ο υφυπουργός, «δεν έκανε κάποια επίθεση, ενεπλάκη απλά και μόνο για να αντιμετωπίσει μια απειλή ενός βαλλιστικού πυραύλου του Ιράν. Αυτό προσπάθησε να αποτρέψει. Δεν μιλάμε για εμπλοκή της χώρας στον πόλεμο».