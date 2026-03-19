Λ. Τσαβδαρίδης: Καμία εμπλοκή της χώρας μας στον πόλεμο - Αμυντική η αναχαίτιση των Patriot

«Καμία απολύτως εμπλοκή δεν έχει η χώρα μας στον πόλεμο» ανέφερε στην Ολομέλεια ο υφυπουργός Ανάπτυξης Λάζαρος Τσαβδαρίδης απαντώντας στην Αντιπολίτευση που έθεσε το θέμα εμπλοκής των ελληνικών Patriot στην Σαουδική Αραβία.

Ο κ. Τσαβδαρίδης ανέφερε ότι «όπως έχει δηλώσει και ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος δεν ήταν εμπλοκή της χώρας στον πόλεμο αυτό που διεξάγεται μεταξύ Ισραήλ - ΗΠΑ και Ιράν. Ήταν μια αμυντική ενέργεια αποτροπής από ελληνικές συστοιχίες Patriot που βρίσκονται στην περιοχή από το 2021 στο πλαίσιο μιας διμερούς αμυντικής συμφωνίας».

Η συστοιχία αυτή των Patriot, είπε ο υφυπουργός, «δεν έκανε κάποια επίθεση, ενεπλάκη απλά και μόνο για να αντιμετωπίσει μια απειλή ενός βαλλιστικού πυραύλου του Ιράν. Αυτό προσπάθησε να αποτρέψει. Δεν μιλάμε για εμπλοκή της χώρας στον πόλεμο».

Δείτε λεπτό προς λεπτό τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή