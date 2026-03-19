Κατάρ: Στις φλόγες η εγκατάσταση LNG της Qatar Energy στη Ρας Λαφάν (vid)

Η εταιρεία QatarEnergy έκανε γνωστό ότι εγκαταστάσεις παραγωγής υγροποιημένου φυσικού αερίου (ΥΦΑ) που της ανήκουν στη Ρας Λαφάν υπέστησαν πυραυλική επίθεση τις πρώτες πρωινές ώρες με αποτέλεσμα να ξεσπάσουν «μεγάλες πυρκαγιές» και να προκληθούν «εκτεταμένες περαιτέρω ζημιές».

QatarEnergy’s Ras Laffan Industrial City to the north of Doha, Qatar's main site for the production of liquefied natural gas and gas-to-liquid, as well as the largest export terminal for LNG in the world, has been heavily targeted tonight by ballistic missiles fired by Iran.… pic.twitter.com/Ax9WaOjDAK — OSINTdefender (@sentdefender) March 18, 2026

«Ομάδες αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων αναπτύχθηκαν αμέσως για να περιορίσουν τις ζημιές» και «δεν έχουν αναφερθεί θύματα», ανέφερε η εταιρεία του Κατάρ μέσω X.

The Civil Defense has fully contained two out of three fires in the Ras Laffan Industrial Area with no injuries reported. Cooling and securing operations at the sites are ongoing, while the Explosives Group of the Internal Security Force (Lekhwiya) is carrying out its tasks in… — Ministry of Interior - Qatar (@MOI_QatarEn) March 19, 2026

Το εμιράτο του Κατάρ ανακοίνωσε τις πρώτες πρωινές ώρες ότι ιρανικοί πύραυλοι προκάλεσαν ζημιές στην κυριότερη εγκατάσταση υγροποιημένου φυσικού αερίου της χώρας, που χτυπήθηκε ήδη χθες.

«Το κράτος του Κατάρ έγινε στόχος βαλλιστικών πυραύλων που εκτοξεύτηκαν από το Ιράν, οι οποίοι στοχοποίησαν την βιομηχανική πόλη Ρας Λαφάν και προκάλεσαν ζημιές», ανέφερε το υπουργείο Άμυνας του εμιράτου μέσω X.

Οι φωτιές οι οποίες εκδηλώθηκαν στο Κατάρ, στη μεγαλύτερη εγκατάσταση παραγωγής υγροποιημένου φυσικού αερίου (ΥΦΑ) στον κόσμο, εξαιτίας ιρανικής πυραυλικής επίθεσης κατά τη διάρκεια της νύχτας, «περιορίστηκαν πλήρως», ανακοίνωσε το υπουργείο Εσωτερικών του εμιράτου του Κόλπου.

«Η πολιτική προστασία περιόρισε πλήρως όλες τις πυρκαγιές στη βιομηχανική ζώνη της Ρας Λαφάν», διαβεβαίωσε η πηγή αυτή, τονίζοντας ότι δεν υπήρξε κανένας τραυματισμός και ότι οι επιχειρήσεις κατάσβεσης και αποκατάστασης της ασφάλειας συνεχίζονται.

Το Ιράν είχε απειλήσει ότι θα στοχοποιούσε ενεργειακές εγκαταστάσεις σε χώρες του Κόλπου σε αντίποινα για τα αμερικανοϊσραηλινά πλήγματα εναντίον δικών του υποδομών.

Η ιρανική κρατική τηλεόραση ανέφερε τις πρώτες πρωινές ώρες ότι πύραυλος έπληξε εγκατάσταση υγροποιημένου φυσικού αερίου (ΥΦΑ) στο Κατάρ, που ήδη υπέστη ζημιά χθες.

«Το διυλιστήριο στη Ρας Λαφάν στο Κατάρ χτυπήθηκε από πύραυλο ξανά και καίγεται», ανέφερε το δίκτυο IRIB μέσω Telegram.

Λίγο νωρίτερα, το υπουργείο Άμυνας του εμιράτου ανέφερε μέσω X ότι «βαλλιστικοί πύραυλοι που εκτοξεύτηκαν από το Ιράν (...) στοχοποίησαν την βιομηχανική πόλη Ρας Λαφάν και προκάλεσαν ζημιές».