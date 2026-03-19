Οι εφιάλτες μας θα επιστρέψουν

Ένα μεγάλο κομμάτι του ελληνικού λαού πιστεύει στις θεωρίες συνωμοσίας. Είναι έτοιμο να τις αγκαλιάσει και να τις αναπαράγει. Το δείχνουν όλες οι σχετικές έρευνες. Οι παλαιότερες για το ξεμάτιασμα και οι νεότερες για τα fake news που σχετίζονται με τα Τέμπη. Ακόμη και σήμερα και έπειτα απ’ όσα έχουν αποδειχτεί, πολλοί συμπολίτες μας πιστεύουν ότι η κυβέρνηση συγκάλυψε στα Τέμπη τις ευθύνες κάποιου λαθρεμπόρου που μετέφερε λαθραία ξυλόλιο αξίας μερικών εκατοντάδων ευρώ.

Η έρευνα του κ. Γεράκη είναι αποκαλυπτική. Έγραψε σχετικά και ο Σάκης Μουτζής στην Καθημερινή. Το 51% των συμπολιτών μας έχει πιστέψει μια ψεύτικη είδηση. Λογικό, όταν 3 στους 4 πολίτες δυσκολεύονται να ξεχωρίσουν μια πραγματική είδηση από μια ψεύτικη. Κάτι που εξηγείται από το γεγονός ότι ένας στους τέσσερις Έλληνες πιστεύουν ότι μας ψεκάζουν! Με αυτό ως δεδομένο, αντιλαμβανόμαστε γιατί είναι τελικά μεγάλο το κοινό κομμάτων όπως αυτά των Βελόπουλου και Κωνσταντοπούλου. Και γιατί τελικά η χώρα δείχνει να είναι κολλημένη σε ένα βάλτο που κυριαρχεί η τοξικότητα. Το πολιτικό ρεύμα των ΨΕΚ είναι τελικά αρκετά μεγάλο, αν όχι το μεγαλύτερο που υπάρχει στη χώρα και αυτό δεν μπορεί να μην επηρεάζει την πορεία των πραγμάτων.

Και παλιότερα υπήρχαν «ψεκασμένοι». Λένε ότι η διαφορά βρίσκεται στο γεγονός ότι οι απόψεις τους ακουγόντουσαν στους 4 τοίχους του καφενείου, ενώ σήμερα με το διαδίκτυο οι απόψεις τους βρίσκονται παντού. Ισχύει αυτό. Αλλά ισχύει και κάτι ακόμη: Δεν υπάρχει αντίλογος. Δεν υπάρχει μια ισχυρή πνευματική και πολιτική ελίτ που να αναλάβει το έργο να τραβήξει τον κόσμο από τον βούρκο. Να του δείξει ότι υπάρχει και μια άλλη πραγματικότητα, η οποία είναι και η… αληθινή. Ότι οι «εναλλακτικές πραγματικότητες» που της προσφέρονται δεν είναι πραγματικότητες. Είναι αυταπάτες που οδηγούν σε άσχημα αποτελέσματα.

Το πρόβλημα που αντιμετωπίζει η χώρα είναι πολιτισμικό. Η χρεοκοπία ήταν αποτέλεσμα αυτής της παρατεταμένης κρίσης Παιδείας και Πολιτισμού. Από τη χρεοκοπία δεν πήραμε τα μαθήματά μας, συνεχίσουμε στον ίδιο κατήφορο. Γι αυτό και θα πρέπει να περιμένουμε ότι αργά ή γρήγορα οι εφιάλτες μας θα επιστρέψουν με μεγαλύτερη ένταση. Το δηλητήριο που έχει πέσει στον κήπο έχει ποτίσει τα φυτά κι αυτά ετοιμάζονται να βγάλουν τους καρπούς τους.

Θανάσης Μαυρίδης

