Μια φλοτίλα για την Κούβα

Εδώ σας θέλω συντρόφισσες και σύντροφοι. Στα δύσκολα, όχι στις κρουαζιέρες στη Μεσόγειο, ντάλα καλοκαίρι. Να οργανώσετε την επαναστατική αρμάδα σας και να διασχίσετε τον Ατλαντικό. Άλλωστε, για την ατσαλένια θέληση των κομμουνιστών ο διάπλους ενός ωκεανού δεν είναι τίποτα. Να φορτώσετε μπαταρίες, γεννήτριες, καλώδια και τρόφιμα γιατί ο ηρωικός κουβανέζικος λαός, με τη σοσιαλιστική συνείδηση, βρίσκεται βυθισμένος κυριολεκτικά στο σκοτάδι. Και ο νέος πρόεδρος του δε μας τα λέει καλά. Για συμβιβασμένος μου ακούγεται.

Συνεπώς, αφήστε κατά μέρος τις πορείες για το Ιράν και αρχίστε τις προετοιμασίες για να σπάσετε τον ιμπεριαλιστικό αποκλεισμό μιας από τις τελευταίες σοσιαλιστικές νησίδες στον πλανήτη. Η συγκομιδή των ζαχαροκάλαμων έπεται. Αν δεν υπάρχει σοσιαλισμός οι φυτείες με τα ζαχαροκάλαμα θα περάσουν στα χέρια των καπιταλιστών μαζί με τα αυτοκίνητα της δεκαετίας του 1950 που κυκλοφορούν ακόμα στην Κούβα.

Διαβάζω πως οι Κουκουέδες όταν έχασαν τη μάχη των Αθηνών το 1944 τραγουδούσαν, παρηγορώντας εαυτούς και αλλήλους πως «μας πήραν την Αθήνα μόνο για ένα μήνα». Όμως τελικά έχασαν την Αθήνα άπαξ δια παντός, όπως έχασαν και όλο το λεγόμενο Παραπέτασμα. Με τον καπιταλισμό δεν πρέπει να παίζει κανείς. Αν ξαναγυρίσει μπαστακώνεται, διότι μοιράζει πλούτο στους πεινασμένους. Έτσι, αν επιστρέψει στην Κούβα το δολάριο, θα γίνει ο χαμός. Θα λαδωθεί το άντερο του κάθε πικραμένου Κουβανού.

Για τον λόγο αυτό, για να μην παλινορθωθεί ο καπιταλισμός, επιβάλλεται η Αριστερά να αφήσει τις διαφορές της και μπροστά σε αυτόν τον κίνδυνο να ενωθεί. Να οργανώσουν μια φλοτίλα, μαζί με τους Ισπανούς σοσιαλιστές του Σάντσεθ και αν κάτι στραβώσει, θα τους φέρει πίσω η ελληνική κυβέρνηση, με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Είπαμε αριστεροί είναι, δεν είναι κορόιδα! Εμείς τιμάμε τις φλοτίλες τους.

Όπως μου διηγούνταν φίλοι, είχε το ενδιαφέρον της η συνάντηση στην Κούβα δύο γκρούπ Ελλήνων. Αυτών που πήγαιναν να μαζέψουν τα ζαχαροκάλαμα με αυτούς που πήγαιναν εκεί για ερωτικό τουρισμό. Δε χρειάζεται να σας περιγράψω πώς αντιμετώπιζαν οι μεν τους δε και με την ευκαιρία καταγγέλλω τους μεν. Κάτι ανάλογο συνέβαινε στη δεκαετία του 1980 με τις φοιτητικές εκδρομές στη Σοβιετική Ένωση. Σε αυτές οι Κνίτες έπαιζαν τον ρόλο του χωροφύλακα της σοσιαλιστικής ηθικής σε συνεργασία με τις τοπικές Αρχές. Καταλαβαινόμαστε.

Για να επανέλθω στην Κούβα. Είναι γνωστό πως στην παγκόσμια αγορά παρατηρείται έλλειψη κουβανέζικων πούρων, αυτά που κάπνιζαν εκτός από τους στυγνούς μεγαλοκαρχαρίες και οι ηγέτες του λεγόμενου Παραπετάσματος. Πληροφορήθηκα πως το Κουβανέζικο Μονοπώλιο πούλησε το 50% σε μια κινέζικη εταιρεία και από τότε παρατηρείται αυτό το μπάχαλο στην αγορά. Υποψιάζομαι πως είναι ένα κρυφό σχέδιο για να πληγεί το ηθικό και το κύρος των καπιταλιστών. Διότι καπιταλιστής χωρίς πούρο, δε νοείται.

Συνεπώς έχουμε και λέμε: άμεση κινητοποίηση των «προοδευτικών» δυνάμεων για μια φλοτίλα για την Κούβα. Κίνητρο, πέραν όλων των άλλων, και δύο κούτες των 25 με κουβανέζικα πούρα. Venceremos companeros!