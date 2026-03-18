Smart money

Έχω οφειλές ύψους 26.500 ευρώ προς το Δημόσιο: Πώς μπορώ να μπω να τις ρυθμίσω και τι θα πρέπει να προσέξω; Ο φοροτεχνικός, Αλέξανδρος Γκούμας, απαντά στο Liberal.

Η απάντηση

Οι επιλογές ρύθμισης προς το δημόσιο συγκεκριμένες. Ο οφειλέτης μπορεί να ρυθμίσει τις οφειλές του στην εφορία σε έως και 24 δόσεις ή σε κάποιες συγκεκριμένες περιπτώσεις σε έως και 48 δόσεις. Το πλήθος των δόσεων εξαρτάται από είδος της οφειλής. Έως 24 δόσεις ρυθμίζονται οφειλές (π.χ. φόρος εισοδήματος, ΕΝΦΙΑ, ΦΠΑ) όπου το επιτόκιο είναι ετήσιο 4,34% για έως 12 δόσεις και 5,84% για πάνω από 12 δόσεις και έως 24 δόσεις.

Έως 48 δόσεις ρυθμίζονται έκτακτες οφειλές (π.χ. φόρος κληρονομιάς, πρόστιμα μετά από έλεγχο κ.λπ.), όπου το επιτόκιο είναι ετήσιο 4,34% για έως 12 δόσεις και 5,84% για πάνω από 12 δόσεις και έως 48 δόσεις.

Η ελάχιστη μηνιαία δόση που προσφέρει το κράτος είναι το ποσό των 30 ευρώ.

Για τις οφειλές σε ασφαλιστικά ταμεία οι δόσεις που προσφέρονται είναι μέχρι και 24.

Αυτό που πρέπει να τονιστεί στις παραπάνω επιλογές είναι ότι σε περίπτωση που πραγματοποιηθεί η ρύθμιση στην εφορία και χαθεί, ο οφειλέτης έχει την δυνατότητα της αναβίωσης της ρύθμισης μία φορά. Σε περίπτωση που γίνει αναβίωση και χαθεί ξανά η ρύθμιση το ποσό γίνεται αυτομάτως απαιτητό ολόκληρο χωρίς δυνατότητα ρύθμισης εκ νέου.

Για τις ρυθμίσεις στα ασφαλιστικά ταμεία υπάρχει σε περίπτωση που δεν πληρωθούν δύο συνεχόμενες δόσεις ,η ρύθμιση χάνεται και στα ασφαλιστικά ταμεία δεν δίνεται άλλη ευκαιρία ρύθμισης της συγκεκριμένης οφειλής. Το επιτόκιο στην ρύθμιση των ασφαλιστικών ταμείων είναι περίπου 5,5%.

Μία δεύτερη επιλογή είναι ο Εξωδικαστικός Συμβιβασμός ρύθμισης οφειλών. Στον εξωδικαστικό συμβιβασμό ρυθμίζονται όλες οι οφειλές του δημοσίου από όπου και αν προέρχονται. Οι δόσεις που προσφέρονται είναι έως και 240, με την ελπίδα ότι ίσως γίνει και κάποιο κούρεμα των προσαυξήσεων ή και μέρος της βασικής οφειλής. Μέσα από την αίτηση που γίνεται ο φορέας εξετάζει την οικονομική δυνατότητα του οφειλέτη και καταθέτει συγκεκριμένη πρόταση. Δηλαδή ο ενδιαφερόμενος υποβάλει τα δικαιολογητικά που πρέπει (όπως εκκαθαριστικά , έξοδα διαβίωσης , πλήθος ακινήτων , κλπ) και το δημόσιο βάσει ενός αλγορίθμου του βγάζει μία ικανότητα αποπληρωμής. Βάσει αυτής της ικανότητας που υπολογίζει στέλνει και στον οφειλέτη μία πρόταση ρύθμισης. Ανάλογα με την ικανότητα αποπληρωμής και τα περιουσιακά στοιχεία του οφειλέτη το κράτος υπάρχει πιθανότητα να προχωρήσει σε κάποια διαγραφή οφειλών από προσαυξήσεις ή και σε κάποιες περιπτώσεις σε διαγραφή βασικής οφειλής.

Στη συγκεκριμένη επιλογή χρειάζεται προσοχή, διότι εάν ο οφειλέτης δεν κάνει δεχτεί την πρόταση του δημοσίου δεν θα έχει την δυνατότητα να κάνει εξωδικαστικό συμβιβασμό για τους επόμενους 12 μήνες. Μετά το πέρας των 12 μηνών θα μπορεί να κάνει νέα προσπάθεια. Επίσης για όσους ρυθμίσουν μέσα από αυτή τη διαδικασία και η ρύθμιση απωλεστεί τότε δεν υπάρχει ξανά η δυνατότητα να ρυθμιστούν αυτές οι οφειλές μέσω του εξωδικαστικού μηχανισμού.

Το επιτόκιο είναι περίπου 3% ετησίως για οφειλές προς το δημόσιο.

Πλέον στις ρυθμίσεις που προχωράνε και ολοκληρώνονται δημιουργείται και στην ΑΑΔΕ του οφειλέτη η ρύθμιση στην οποία βλέπει τι οφείλει να πληρώνει κάθε μήνα καθώς και το πλήθος των δόσεων. Αυτή η δυνατότητα δεν υπήρχε πριν τον Οκτώβριο του 2025 καθώς το σύστημα δεν μπορούσε να υποστηρίξει αυτή την εικόνα προς τον χρήστη, παρόλο που είχε ρυθμίσει.

*Ο Αλέξανδρος Γκούμας είναι φοροτεχνικός και CCO στην εταιρεία λογιστών και συμβούλων CompuTax Α.Ε.