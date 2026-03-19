Η μεγάλη διόρθωση του χρυσού

Μετά από μια ξέφρενη πορεία που έσπασε κάθε ιστορικό ρεκόρ το τελευταίο χρονικό διάστημα, η αγορά του χρυσού βρίσκεται σήμερα αντιμέτωπη με μια ισχυρή διορθωτική κίνηση. Η τιμή spot του πολυτιμότερου των μετάλλων καταγράφει σημαντική πτώση, διολισθαίνοντας στην περιοχή των $4.600 – $4.500 ανά ουγγιά. Η υποχώρηση αυτή, έρχεται σε πλήρη αντίθεση με το κλίμα ευφορίας που επικρατούσε όταν ο χρυσός ξεπερνούσε τα $5.500 και $5.600 προ μερικών εβδομάδων.

Τι μεσολάβησε όμως και άλλαξε η ψυχολογία των επενδυτών; Παρά τις συνεχιζόμενες γεωπολιτικές εντάσεις, ένας συνδυασμός νομισματικής πολιτικής, ισχυρού δολαρίου και τεχνικών παραγόντων δημιούργησε την «τέλεια καταιγίδα» για μια βίαιη απομόχλευση της αγοράς του χρυσού.

Ο κύριος ένοχος για τη σημερινή πτώση δεν είναι άλλος από την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ (Fed). Στην πρόσφατη συνεδρίασή της, η κεντρική τράπεζα υιοθέτησε μια απροσδόκητα επιθετική - γνωστή ως hawkish - στάση. Ενώ πολλοί αναλυτές ήλπιζαν οι μειώσεις των επιτοκίων μέσα στο 2026 θα ήταν μέρος της ατζέντας για να ανακουφιστεί η οικονομία, η Fed διατήρησε τα επιτόκια αμετάβλητα.

Το πιο αιφνιδιαστικό για τις αγορές ήταν οι μελλοντικές προβλέψεις της Fed. Ο Τζέρομ Πάουελ, άφησε να εννοηθεί ότι μπορεί να υπάρξει μόνο μία περιορισμένη μείωση επιτοκίων για ολόκληρο το έτος. Οπότε σε ένα περιβάλλον όπου τα επιτόκια παραμένουν «υψηλά για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα», αυτό που οι αναλυτές ονομάζουν «higher for longer», ο χρυσός χάνει τη λάμψη του. Αφού όπως όλοι γνωρίζουμε, ο χρυσός κινείται ανοδικά όταν πέφτουν τα επιτόκια και υποχωρεί όταν υπάρχει άνοδος των επιτοκίων.

Η στάση της Fed έδωσε νέα πνοή στο αμερικανικό δολάριο. Ο δείκτης δολαρίου (DXY) ενισχύθηκε σημαντικά. Και επειδή ο χρυσός αποτιμάται διεθνώς σε δολάρια, η ενδυνάμωση του δολαρίου, τον καθιστά αυτόματα ακριβότερο για τους αγοραστές που έχουν ως βάση άλλα νομίσματα, όπως το ευρώ ή το γιεν. Επιβεβαιώνοντας την πάγια αντίστροφη σχέση στις κινήσεις του χρυσού με το δολάριο.

Δεν πρέπει ακόμα να ξεχνάμε την ψυχολογία της αγοράς. Ο χρυσός έχει καταγράψει ήδη μια μυθική άνοδο, σημειώνοντας κέρδη άνω του 50% σε ετήσια βάση. Οπότε μετά από τέτοιο ράλι, είναι απόλυτα φυσιολογικό για τους θεσμικούς επενδυτές, τα hedge funds και τους «βιαστικούς ιδιώτες» να προχωρούν σε κατοχύρωση κερδών, ισχυροποιώντας με αυτόν τον τρόπο την ρευστότητα τους.

Η σημερινή απότομη πτώση πυροδότησε ένα νέο κύμα μαζικών πωλήσεων. Καθώς η τιμή έσπασε κρίσιμα επίπεδα στήριξης, με αποτέλεσμα να ενεργοποιηθούν αυτόματα εντολές πώλησης, προκαλώντας μια αλυσιδωτή αντίδραση ρευστοποιήσεων.

Το αξιοσημείωτο είναι ότι το παγκόσμιο επενδυτικό καταφύγιο ασφαλείας που είναι ο χρυσός ηττάται κατά κράτος εν μέσω ενός πολέμου και μιας παγκόσμιας οικονομικής κρίσης. Απογυμνώνοντας τον βασιλέα των μετάλλων από το σκήπτρο του. Οι απειλές γύρω από τα Στενά του Ορμούζ και η κλιμάκωση της έντασης με το Ιράν έχουν εκτοξεύσει τις τιμές του πετρελαίου και έχουν ρίξει στα τάρταρα τις μετοχές. Οπότε υπό κανονικές συνθήκες, ο χρυσός θα λειτουργούσε ως «ασφαλές καταφύγιο». Αλλά δεν!

Οπότε αυτό που συμβαίνει είναι παράδοξο. Η άνοδος του πετρελαίου τροφοδοτεί εκ νέου τους φόβους για πληθωρισμό. Οι αγορές αντιλαμβάνονται ότι ο επίμονος πληθωρισμός θα αναγκάσει τη Fed να κρατήσει τα επιτόκια υψηλά για ακόμα περισσότερο χρόνο. Έτσι, ο φόβος των επιτοκίων υπερνικά, προς το παρόν, την ανάγκη για προστασία μέσω του χρυσού. Ο χρυσός αρχικά αντέδρασε θετικά στις ειδήσεις για το Ιράν. Αλλά γρήγορα υπέκυψε στις πιέσεις του δολαρίου και των αποδόσεων των ομολόγων.

Παρά τη σημερινή «αιμορραγία», οι περισσότεροι αναλυτές παραμένουν ψύχραιμοι. Η πτώση από τα $5.600 στα $4.550 μπορεί να φαίνεται τρομακτική, αλλά σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα ο χρυσός παραμένει σε ισχυρή ανοδική τροχιά. Με τις περισσότερες από τις κεντρικές τράπεζες να συνεχίζουν να συσσωρεύουν χρυσό στα συναλλαγματικά τους αποθέματα, ως εναλλακτική λύση απέναντι στο δολάριο. Και όλοι όσοι έχουν μελετήσει οικονομική ιστορία, γνωρίζουν ότι όταν ο πληθωρισμός συνεχίζει να διαβρώνει την αγοραστική δύναμη των νομισμάτων, το έξυπνο χρήμα προσεγγίζει τον χρυσό.

Συμπερασματικά, θα μπορούσαμε να πούμε ότι η σημερινή ημέρα υπενθυμίζει στους επενδυτές ότι τίποτα δεν ανεβαίνει σε ευθεία γραμμή. Ο χρυσός «τιμωρείται» σήμερα, από την αποφασιστικότητα της Fed για σταθερά επιτόκια και για ισχυρό δολάριο. Ωστόσο, οι θεμελιώδεις λόγοι που οδήγησαν το μέταλλο σε αυτά τα αστρονομικά επίπεδα, όπως είναι η παγκόσμια αβεβαιότητα και η ανάγκη για προστασίας έναντι των νομισματικών κρίσεων, παραμένουν σε ισχύ.

Για τους μακροπρόθεσμους επενδυτές, η τρέχουσα διόρθωση ίσως είναι απλώς ένας θόρυβος σε μια ευρύτερη ιστορία ανόδου. Αντιθέτως, για τους βραχυπρόθεσμους traders, η μεταβλητότητα είναι ο μεγαλύτερος εχθρός. Ωστόσο, η προσοχή παραμένει στραμμένη στις ανακοινώσεις και στη ροή των ειδήσεων από το μέτωπο της Μέσης Ανατολής, καθώς οι ισορροπίες μπορούν να ανατραπούν μέσα σε λίγα λεπτά, μέσα από ένα tweet, ή μια εκτόξευση πυραύλου.