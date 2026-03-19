Selloff στα μέταλλα: Ισχυρές απώλειες για χρυσό (-4%) και ασήμι (-8%)

«Βουτιά» καταγράφουν χρυσός (-4%) και ασήμι (-8%) καθώς οι φόβοι για τον πόλεμο στο Ιράν και τον πληθωρισμό κατέκλυσαν τις παγκόσμιες αγορές.

Τα futures στον χρυσό υποχωρούν 4,17% με την τιμή να διαμορφώνεται στα 4.691,20 δολάρια ανά ουγγιά ενώ στη spot αγορά καταγράφει πτώση 2,89% στα 4.680 δολάρια.

Πιο μεγάλη πτώση παρουσιάζει το ασήμι καθώς τα futures υποχωρούν 8,57% στα 70,95 δολάρια την ουγγιά ενώ στη spot αγορά το ασήμι χάνει 6,4% στα 70,55 δολάρια ανά ουγγιά.

Οι μετοχές εξόρυξης και τα ETF που συνδέονται με χρυσό και ασήμι επίσης υποχώρησαν στις προσυνεδριακές συναλλαγές.

Το ETF ProShares Ultra Silver υποχώρησε κατά 11,8% πριν από το άνοιγμα της Πέμπτης, ενώ το ETF iShares Silver Trust— το οποίο βρισκόταν στο επίκεντρο μιας λεγόμενης συναλλαγής meme νωρίτερα φέτος — υποχώρησε σχεδόν κατά 6%. Το ETF Physical Silver Shares του Aberdeen υποχώρησε κατά 5,7%.

Οι μεγαλύτερες απώλειες μεταξύ των μεμονωμένων μετοχών εξόρυξης περιλαμβάνουν την Teck Resources, η οποία υποχωρεί κατά 7%, ενώ η First Majestic Silver και η Coeur Mining υποχωρεί κατά 6,2% και 6,1% αντίστοιχα.

Ο χρυσός και το ασήμι σημείωσαν ρεκόρ ανόδου το 2025, σημειώνοντας άνοδο 66% και 135% αντίστοιχα, κατά τη διάρκεια του έτους. Ωστόσο, έχουν δει πολύ πιο ασταθείς συναλλαγές το 2026, με τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αργύρου να υφίστανται το μεγαλύτερο πλήγμα σε μία ημέρα από τη δεκαετία του 1980 στα τέλη Ιανουαρίου.

Ο Iain Barnes, CIO στη βρετανική εταιρεία διαχείρισης πλούτου Netwealth, δήλωσε στο CNBC ότι η αυξημένη μεταβλητότητα της τιμής του χρυσού αντανακλά την ευρύτερη ένταξη του πολύτιμου μετάλλου ως δημοφιλούς χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου σε όλα τα επενδυτικά χαρτοφυλάκια.

«Οι οικονομικοί, και όχι οι θεμελιώδεις επενδυτές, είναι οι οριακοί αγοραστές χρυσού και τους βλέπουμε να μειώνουν τον κίνδυνο σε όλους τους τομείς», ανέφερε σε email. «Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για τα ταχέως κινούμενα, μοχλευμένα κεφάλαια που αντιμετωπίζουν υψηλότερο κόστος δανεισμού».