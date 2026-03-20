Live οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

Με αμείωτη ένταση συνεχίζεται εδώ και 21 ημέρες ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή με το Ιράν να εξαπολύει βαλλιστικούς πυραύλους προς το Ισραήλ, προκαλώντας εκρήξεις στην Ιερουσαλήμ και το Τελ Αβίβ να απαντά με νέο κύμα αεροπορικών επιδρομών εναντίον υποδομών του καθεστώτος στην Τεχεράνή.

Παράλληλα, πέντε χρόνια θα απαιτηθούν για την αποκατάσταση των ζημιών σε εγκατάσταση φυσικού αερίου στο Κατάρ μετά από την επίθεση από ιρανικούς πυραύλους, ταυτόχρονα, θα μειωθεί η παραγωγή LNG κατά 17%

Δημοσίευμα της Wall Street Journal αναφέρει ότι η Σαουδική Αραβία προβλέπει αύξηση στις τιμές του πετρελαίου στα 180 δολάρια εάν το ενεργειακό σοκ συνεχιστεί μετά τον Απρίλιο.

Νωρίτερα την Πέμπτη, ο Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε ότι το Ιράν δεν μπορεί να εμπλουτίσει ουράνιο ούτε μπορεί να κατασκευάσει βαλλιστικούς πυραύλους στο περιθώριο συνέντευξης Τύπου που παραχώρησε.

Με τη σειρά τους, οι Φρουροί της Επανάστασης ισχυρίζονται ότι σε αντίθεση με τα όσα υποστήριξε ο Μπενιαμίν Νετανιάχου, το Ιράν εξακολουθεί να έχει τη δυνατότητα κατασκευής βαλλιστικών πυραύλων

«Δεν μπορείς να κάνεις επαναστάσεις από τον αέρα, χρειάζεται και ένα στοιχείο στο έδαφος, χρειάζεται χερσαία εμπλοκή» δήλωσε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός και πρόσθεσε ότι «o πόλεμος με το Ιράν θα διαρκέσει όσο χρειαστεί»

Ταυτόχρονα, το απόγευμα της Πέμπτης, το Ιράν εξαπέλυσε πυραύλους προς το Ισραήλ, με αποτέλεσμα κάποιο θραύσμα από τις αναχαιτίσεις να χτυπήσει διυλιστήριο στη Χάιφα και να πάρει φωτιά, ενώ για πρώτη φορά η Τεχεράνη έπληξε αμερικανικό F-35, το οποίο προχώρησε σε αναγκαστική προσγείωση.

Επίσης, ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ σε δηλώσεις που παραχώρησε στον Λευκό Οίκο στο πλαίσιο της επίσκεψης της πρωθυπουργού της Ιαπωνίας, Τακαΐτσι ανέφερε ότι: «Δεν θα στείλω στρατεύματα στο Ιράν, περιμένουμε βοήθεια από την Ιαπωνία, είπα στον Νετανιάχου να σταματήσει τις επιθέσεις σε ενεργειακά κοιτάσματα».

Οι βασικότερες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή με μια ματιά

Επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές: Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε ότι η χώρα θα σεβαστεί την έκκληση του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, να μην επαναληφθούν επιθέσεις σε κρίσιμες ιρανικές ενεργειακές εγκαταστάσεις, όπως το κοίτασμα South Pars. Όπως ανέφερε, το Ισραήλ ενήργησε μόνο του κατά την επίθεση σε εγκατάσταση που συνδέεται με το συγκεκριμένο πεδίο φυσικού αερίου την Τετάρτη.

Η Τεχεράνη απάντησε με πλήγματα σε ενεργειακές υποδομές στο Ισραήλ και στο Κατάρ. Το παγκόσμιο σημείο αναφοράς για το πετρέλαιο εκτινάχθηκε στα 115 δολάρια το βαρέλι την Πέμπτη, με τους οδηγούς να έρχονται αντιμέτωποι με αυξημένες τιμές στα καύσιμα. Χρηματοδότηση πολεμικών επιχειρήσεων: Ο Ντόναλντ Τραμπ επιβεβαίωσε ότι επιδιώκει νέα χρηματοδότηση ύψους 200 δισ. δολαρίων για το Πεντάγωνο, χαρακτηρίζοντάς την «μικρό τίμημα» για την ενίσχυση των στρατιωτικών δυνατοτήτων.

Ο Ντόναλντ Τραμπ επιβεβαίωσε ότι επιδιώκει νέα χρηματοδότηση ύψους 200 δισ. δολαρίων για το Πεντάγωνο, χαρακτηρίζοντάς την «μικρό τίμημα» για την ενίσχυση των στρατιωτικών δυνατοτήτων. Πλήγμα σε αμερικανικό αεροσκάφος: Μαχητικό αεροσκάφος F-35 πραγματοποίησε αναγκαστική προσγείωση σε αμερικανική βάση στη Μέση Ανατολή, αφού επλήγη από πυρά που εκτιμάται ότι προέρχονται από το Ιράν, σύμφωνα με πηγές του CNN.

Live λεπτό προς λεπτό όλες οι τελευταίες εξελίξεις από τη Μέση Ανατολή

09:20 Οι Φρουροί της Επανάστασης απαντούν στον Νετανιάχου: Συνεχίζουμε να κατασκευάζουμε βαλλιστικούς πυραύλους



Ο εκπρόσωπος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν ισχυρίζεται ότι η Τεχεράνη εξακολουθεί να κατασκευάζει πυραύλους, επιδιώκοντας να αντικρούσει τον ισχυρισμό του Ισραηλινού πρωθυπουργού, Μπενιαμίν Νετανιάχου ότι πλέον η Τεχεράνη είναι αδύναμη να προχωρήσει στην κατασκευή βαλλιστικών πυραύλων, σύμφωνα με τους Times of Israel.

08:50 Εντοπίστηκε και αναχαιτίστηκε ιρανικός πύραυλος

Μια νέα εκτόξευση βαλλιστικού πυραύλου από το Ιράν εντοπίστηκε από τις ΙIDF, με στόχο το κεντρικό Ισραήλ και την περιοχή της Ιερουσαλήμ.

07:57 WSJ - Οι ΗΠΑ εγκρίνουν την πώληση στα ΗΑΕ όπλων και πυρομαχικών αξίας επιπλέον 7 δισ. δολαρίων

Η κυβέρνηση του αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ενέκρινε την πώληση επιπλέον όπλων και πυρομαχικών αξίας 7 δισεκ. δολαρίων στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα χωρίς να χρειαστεί το Στέιτ Ντιπάρτμεντ να το ανακοινώσει και να ειδοποιήσει το Κογκρέσο, βάσει της αμερικανικής νομοθεσίας για τέτοιες συναλλαγές, ανέφερε χθες Πέμπτη η Wall Street Journal.

Οι αγορές αυτές προστέθηκαν σε πωλήσεις ύψους 16,5 δισεκ. δολαρίων που ανακοινώθηκαν νωρίτερα χθες, σύμφωνα με την εφημερίδα.

H πώληση συμπεριλαμβάνει πυραύλους PAC-3 για συστήματα Patriot, αξίας κάπου 5,6 δισεκ. και ελικοπτέρων CH-47 Chinook, αξίας 1,32 δισεκ. δολαρίων, κατά το δημοσίευμα, που εξηγεί πως οι πωλήσεις δεν ανακοινώθηκαν δημόσια διότι αποτελούν επεκτάσεις ήδη εγκεκριμένων συμφωνιών.

07:48 Ανάλυση BBC - Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: Ποιοι είναι οι χαμένοι και ποιοι επωφελούνται από τη σύγκρουση

Από τους εκτοξευμένους λογαριασμούς θέρμανσης στο Γιορκσάιρ έως τα κλειστά σχολεία στο Πακιστάν για εξοικονόμηση πόρων, οι οικονομικές επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή γίνονται ήδη αισθητές παγκοσμίως.

Όπως σχολιάζει το BBC, καθίσταται σαφές ότι η απάντηση της Τεχεράνης, με στόχο την πρόκληση οικονομικής αναστάτωσης, δεν θα είναι παροδική—και οι συνέπειες είναι άνισες. Δίπλα στους χαμένους, αναδεικνύονται και κερδισμένοι.

07:36 Daily Mail - Ιράν: Εκτέλεση 19χρονου παλαιστή που συμμετείχε στις διαδηλώσεις - Καταγγελίες για ομολογία υπό βασανιστήρια

Το Ιράν εκτέλεσε τρεις άνδρες που κατηγορούνταν για τη δολοφονία δύο αστυνομικών, αφού συμμετείχαν σε αντικυβερνητικές διαδηλώσεις.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει η Daily Mail, ο 19χρονος πρωταθλητής πάλης Σαλέχ Μοχαμαντί φέρεται να εκτελέστηκε με δημόσιο απαγχονισμό μαζί με τους Μεχντί Γκασέμι και Σαΐντ Νταβούντι στην πόλη Κομ την Πέμπτη.

07:20 Ο Ισραηλινός Στρατός ανακοίνωσε ότι ξεκίνησε νέο κύμα αεροπορικών επιδρομών εναντίον υποδομών του καθεστώτος στην Τεχεράνη

Μετά την πρόσφατη εκτόξευση βαλλιστικών πυραύλων από το Ιράν στο βόρειο Ισραήλ, οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι εξαπέλυσαν νέο κύμα αεροπορικών επιδρομών στην ιρανική πρωτεύουσα.

Αναφέρει ότι οι επιθέσεις στοχεύουν «υποδομές του ιρανικού τρομοκρατικού καθεστώτος σε όλη την Τεχεράνη».

07:12 Νέες πυραυλικές επιθέσεις σε χώρες του Κόλπου

Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και το Κουβέιτ ανακοίνωσαν τις πρώτες πρωινές ώρες ότι οι αντιαεροπορικές άμυνές τους ενεργοποιήθηκαν για να αντιμετωπίσουν επιθέσεις με πυραύλους.

Αλλού στον Κόλπο, το υπουργείο Εσωτερικών του Μπαχρέιν ανέφερε ότι ενεργοποιήθηκαν οι σειρήνες της αεράμυνας και το υπουργείο Άμυνας της Σαουδικής Αραβίας έκανε λόγο περί αναχαίτισης ενός μη επανδρωμένου εναέριου οχήματος στο ανατολικό τμήμα της χώρας.

07:05 Οι ηγέτες της ΕΕ ζητούν μορατόριουμ στα πλήγματα εναντίον εγκαταστάσεων ενέργειας και ύδρευσης

Οι ηγέτες των 27 κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης απηύθυναν έκκληση για αποκλιμάκωση των επιθέσεων στο Ιράν και στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής, ζητώντας μορατόριουμ στα πλήγματα εναντίον μη στρατιωτικών υποδομών ζωτικής σημασίας, εν μέσω αυξανόμενης ανησυχίας σχετικά με τις επιπτώσεις του πολέμου στην παγκόσμια οικονομία.

06:52 Υπό την «ομπρέλα» του ΟΗΕ μια πιθανή αποστολή στα Στενά του Ορμούζ, λέει ο Μακρόν

Ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν αναφέρθηκε το βράδυ της Πέμπτης προς Παρασκευή στην πιθανότητα «πλαισίου του ΟΗΕ» όσον αφορά μελλοντική αποστολή που θα εγγυάται την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ, αφού σιγήσουν τα όπλα, κρίνοντας πως κάτι τέτοιο «θα μπορούσε να βοηθήσει».

Η κυβέρνηση της Γαλλίας θα θέσει το θέμα «στους κυριότερους εταίρους (της), ειδικά στα κράτη-μόνιμα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας» του ΟΗΕ, ώστε να εξεταστεί η πιθανότητα «να έχουμε πλαίσιο του ΟΗΕ για αυτό που θέλουμε να κάνουμε στο Ορμούζ», είπε στον Τύπο ο κ. Μακρόν μετά τη σύνοδο κορυφής στις Βρυξέλλες.

06:46 Επίθεση με drones σε διυλιστήριο του Κουβέιτ

Η κρατική πετρελαϊκή εταιρεία του Κουβέιτ KPC ανακοίνωσε ότι το διυλιστήριο Mina Al-Ahmadi δέχθηκε πολλαπλές επιθέσεις με drones νωρίς την Παρασκευή, προκαλώντας πυρκαγιά σε ορισμένες μονάδες, χωρίς να έχουν αναφερθεί αρχικά θύματα, σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων.

Όπως αναφέρει το Reuters, Οι πυροσβεστικές δυνάμεις επενέβησαν άμεσα, ενώ αρκετές μονάδες τέθηκαν εκτός λειτουργίας προληπτικά, προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφάλεια των εργαζομένων.



06:30 Φον ντερ Λάιεν: Αναγκαία η ανάληψη δράσης με άμεσα μέτρα ανακούφισης για τις τιμές στην ενέργεια

Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή επηρεάζει άμεσα την ευρωπαϊκή ενεργειακή αγορά, με αιχμή τις αυξήσεις τιμών, τόνισε η Πρόεδρος της Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, λίγο μετά την ολοκλήρωση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

06:00 Wall Street Journal - Η Σαουδική Αραβία προβλέπει άνοδο του πετρελαίου στα $180 εάν η κρίση συνεχιστεί μετά τον Απρίλιο

Οι τιμές του πετρελαίου ενδέχεται να εκτοξευθούν ακόμη και πάνω από τα 180 δολάρια το βαρέλι έως τα τέλη Απριλίου, εάν συνεχιστεί ο πόλεμος με το Ιράν και οι διαταραχές στην παγκόσμια προσφορά, σύμφωνα με εκτιμήσεις αξιωματούχων της Σαουδικής Αραβίας, προκαλώντας ανησυχία για ύφεση και μείωση της ζήτησης.

4:40 Νέες πυραυλικές επιθέσεις στα ΗΑΕ και στο Κουβέιτ

Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και το Κουβέιτ ανακοίνωσαν τις πρώτες πρωινές ώρες ότι οι αντιαεροπορικές άμυνές τους ενεργοποιήθηκαν για να αντιμετωπίσουν επιθέσεις με πυραύλους.

Αλλού στον Κόλπο, το υπουργείο Εσωτερικών του Μπαχρέιν ανέφερε ότι ενεργοποιήθηκαν οι σειρήνες της αεράμυνας και το υπουργείο Άμυνας της Σαουδικής Αραβίας έκανε λόγο περί αναχαίτισης ενός μη επανδρωμένου εναέριου οχήματος στο ανατολικό τμήμα της χώρας.

03:55 Εκρήξεις στην Ιερουσαλήμ έπειτα από προειδοποιήσεις του στρατού του Ισραήλ για την εκτόξευση πυραύλων από το Ιράν



Εκρήξεις ακούστηκαν στους αιθέρες της Ιερουσαλήμ τη νύχτα της Πέμπτης προς Παρασκευή, μετά την ανακοίνωση του στρατού του Ισραήλ για νέες ομοβροντίες πυραύλων που εκτοξεύτηκαν από το Ιράν και την ενεργοποίηση σειρήνων συναγερμού στην πόλη, μετέδωσαν ανταποκριτές του Γαλλικού Πρακτορείου.

Ο ισραηλινός στρατός έκανε λόγο τις τελευταίες ώρες για τρεις ομοβροντίες πυραύλων, με τις πιο πρόσφατες λίγο πριν από τα μεσάνυχτα (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας) και ακόμη μια περίπου 10 λεπτά πριν από τις 03:00.

Σύμφωνα με ισραηλινά ΜΜΕ, θραύσμα έπεσε στην πόλη Χάιφα και σε εκπαιδευτικό ίδρυμα σε προάστιό της. Δεν αναφέρθηκαν θύματα.

03:25 Ο Ισραηλινός Στρατός ανακοίνωσε ότι ξεκίνησε νέο κύμα αεροπορικών επιδρομών εναντίον υποδομών του καθεστώτος στην Τεχεράνη

Μετά την πρόσφατη εκτόξευση βαλλιστικών πυραύλων από το Ιράν στο βόρειο Ισραήλ, οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι εξαπέλυσαν νέο κύμα αεροπορικών επιδρομών στην ιρανική πρωτεύουσα.

Αναφέρει ότι οι επιθέσεις στοχεύουν «υποδομές του ιρανικού τρομοκρατικού καθεστώτος σε όλη την Τεχεράνη».

02:30 Η Χεζμπολάχ συνεχίζει τις επιθέσεις σε ισραηλινές θέσεις καθώς μαίνονται οι μάχες στο νότιο Λίβανο



Η Χεζμπολάχ αναφέρει ότι επιτέθηκε στην ισραηλινή πόλη Μαργκαλιότ στο βόρειο Ισραήλ με ομοβροντία πυραύλων τις τελευταίες ώρες. Αναφέρει επίσης ότι επιτέθηκε σε μια ομάδα Ισραηλινών στρατιωτών στην πόλη Μαρούν αλ-Ρας, στην επαρχία Ναμπατιέχ.

01:55 Νότια Κορέα: Δεν αναμένονται σοβαρές ελλείψεις LNG παρά τις ζημιές στο Κατάρ

Η Νότια Κορέα είναι απίθανο να υποστεί σοβαρές διαταραχές στον εφοδιασμό λόγω μιας πιθανής δήλωσης ανωτέρας βίας από το Κατάρ στις μακροπρόθεσμες εξαγωγές υγροποιημένου φυσικού αερίου, αφού ιρανικές επιθέσεις προκάλεσαν ζημιές σε εγκαταστάσεις, δήλωσε την Παρασκευή το υπουργείο Βιομηχανίας της χώρας.

01:53 Οι αρχές του Ιράν εμποδίζουν τους πολίτες τους να πάνε στην Τουρκία

Ο αριθμός των Ιρανών που εισέρχονται στην Τουρκία έχει μειωθεί κατά ένα τρίτο από το ξέσπασμα του πολέμου στη Μέση Ανατολή, πριν από σχεδόν τρεις εβδομάδες, καθώς η Τεχεράνη επιβάλλει περιορισμούς στις διελεύσεις των συνόρων, δήλωσε την Πέμπτη ο τούρκος υπουργός Εσωτερικών.

«Από την έναρξη του πολέμου, οι πολίτες μας μπορούν να εισέρχονται στο Ιράν χωρίς περιορισμούς, όμως το Ιράν επέβαλε περιορισμούς στους δικούς του πολίτες, δεν τους αφήνει να περνούν στη δική μας πλευρά», είπε σε δημοσιογράφους ο υπουργός Εσωτερικών Μούσταφα Τσιφτσί.

01:44 Ιράν: Νέο κύμα επιθέσεων σε κεντρικό και νότιο Ισραήλ



Οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν ότι το τελευταίο κύμα επιθέσεών του στόχευσε το κεντρικό και νότιο Ισραήλ, συμπεριλαμβανομένου του Τελ Αβίβ, καθώς και αμερικανικές βάσεις σε όλη την περιοχή, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Fars.

00:46 Ήχησαν οι σειρήνες στην Ιορδανία - Ισχυροί κρότοι ακούστκαν στο Αμμάν



Μέσα σε 40 λεπτά έχουν ηχήσει τρεις φορές οι σειρήνες στην Ιορδανία, σύμφωνα με την ΕΡΤ. Στο Αμμάν ακούστηκαν ισχυροί κρότοι πιθανότατα από τις αναχαιτίσεις.

00: 35 Τα ΗΑΕ ανακοίνωσαν ότι εξάρθρωσαν «τρομοκρατικό δίκτυο» που χρηματοδοτείται και διευθύνεται από το Ιράν και τη Χεζμπολάχ

Οι αρχές των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων ανακοίνωσαν ότι εξάρθρωσαν ένα τρομοκρατικό δίκτυο που χρηματοδοτούσαν και διεύθυναν η Χεζμπολάχ του Λιβάνου και το Ιράν.

Σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων, το δίκτυο εμπλέκονταν σε «νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, χρηματοδότηση της τρομοκρατίας και απειλή της εθνικής ασφάλειας».

00:23 Εκρήξεις πάνω από την Ιερουσαλήμ αφού το Ισραήλ εντόπισε εκτόξευση πυραύλων από το Ιράν

Πολλές δυνατές εκρήξεις ακούστηκαν πάνω από την Ιερουσαλήμ αργά το βράδυ της Πέμπτης, αφότου το Ισραήλ ανέφερε μια νέα σειρά εκτοξεύσεων ιρανικών πυραύλων και οι σειρήνες αεροπορικής επιδρομής ήχησαν στην πόλη, σύμφωνα με δημοσιογράφους του AFP.

Το Ισραήλ εντόπισε πολλαπλές εκτοξεύσεις από το Ιράν την Πέμπτη, μεταξύ των οποίων μία λίγο πριν τα μεσάνυχτα ώρα Ελλάδας, τις οποίες ακολούθησαν οι εκρήξεις πάνω από την Ιερουσαλήμ.

Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης του Ισραήλ «Magen David Adom» δήλωσαν ότι δεν έλαβαν αμέσως καμία κλήση έκτακτης ανάγκης μετά την τελευταία εκτόξευση από το Ιράν.

00:11 ΕΕ: Κάλεσμα για αποκλιμάκωση στη Μέση Ανατολή και στήριξη στην Κύπρο για διάλογο με τη Βρετανία για τις βάσεις

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο κάλεσε σε άμεση αποκλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή και σε επίδειξη μέγιστης αυτοσυγκράτησης από όλες τις πλευρές, υπογραμμίζοντας την ανάγκη προστασίας των αμάχων και των πολιτικών υποδομών, καθώς και τον πλήρη σεβασμό του διεθνούς δικαίου.

Στην ανακοίνωσή τους μετά τη Σύνοδο Κορυφής, οι ηγέτες της ΕΕ καταδίκασαν έντονα τα αδιάκριτα στρατιωτικά πλήγματα του Ιράν κατά χωρών της περιοχής, εκφράζοντας παράλληλα την αλληλεγγύη τους προς τα κράτη που έχουν πληγεί, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στην ανάγκη επιβολής μορατόριουμ σε επιθέσεις κατά ενεργειακών υποδομών, ενώ τονίζεται και η σημασία διασφάλισης του εναέριου χώρου της περιοχής, της ναυτικής ασφάλειας και της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο καταδίκασε επίσης κάθε ενέργεια που απειλεί τη ναυσιπλοΐα ή παρεμποδίζει τη διέλευση πλοίων από το Στενό του Ορμούζ.

00:10 Το Ιράν ισχυρίζεται ότι επιτέθηκε στο υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας του Ισραήλ