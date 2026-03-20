Σύνοδος Κορυφής

Οι ηγέτες των 27 κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης απηύθυναν έκκληση για αποκλιμάκωση των επιθέσεων στο Ιράν και στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής, ζητώντας μορατόριουμ στα πλήγματα εναντίον μη στρατιωτικών υποδομών ζωτικής σημασίας, εν μέσω αυξανόμενης ανησυχίας σχετικά με τις επιπτώσεις του πολέμου στην παγκόσμια οικονομία.

Σημειώνεται ότι, οι ηγέτες της ΕΕ συζήτησαν τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και τις ευρύτερες επιπτώσεις τους κατά τη διάρκεια συνόδου κορυφής στις Βρυξέλλες.

«Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο απευθύνει έκκληση για αποκλιμάκωση και μέγιστη αυτοσυγκράτηση, προστασία των αμάχων και των μη στρατιωτικών υποδομών, και πλήρη σεβασμό του διεθνούς δικαίου από όλα τα μέρη», αναφέρουν οι ευρωπαίοι ηγέτες στο κείμενο συμπερασμάτων. «Σε αυτό το πλαίσιο, ζητά μορατόριουμ στα πλήγματα εναντίον εγκαταστάσεων ενέργειας και ύδρευσης», υπογραμμίζουν.

Την ίδια ώρα, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο εκφράζει έντονη ανησυχία για την κλιμάκωση στο Ιράν και τη Μέση Ανατολή, προειδοποιώντας για κινδύνους στην περιφερειακή και παγκόσμια ασφάλεια.

Στα συμπεράσματά τους, οι ευρωπαίοι ηγέτες καλούν σε άμεση αποκλιμάκωση, αυτοσυγκράτηση και πλήρη σεβασμό του διεθνούς δικαίου, ζητώντας παράλληλα μορατόριουμ σε επιθέσεις κατά κρίσιμων υποδομών, όπως ενέργεια και ύδρευση.

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο καταδικάζει τις αδιάκριτες επιθέσεις του Ιράν και εκφράζει αλληλεγγύη προς τις χώρες της περιοχής, ζητώντας τον σεβασμό της κυριαρχίας τους.

Η ΕΕ δηλώνει στήριξη προς τα κράτη μέλη κοντά στην περιοχή με ιδιαίτερη αναφορά στην Κύπρο. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο «χαιρετίζει την υποστήριξη που παρέχουν τα κράτη μέλη, ιδίως μέσω της ανάπτυξης στρατιωτικών μέσων στην Ανατολική Μεσόγειο και προς υποστήριξη της Κύπρου».

Τονίζεται, επίσης, ότι «το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο αναγνωρίζει την πρόθεση της Κύπρου να ξεκινήσει συζήτηση με το Ηνωμένο Βασίλειο σχετικά με τις βρετανικές βάσεις στην Κύπρο και είναι έτοιμο να παράσχει βοήθεια, εφόσον χρειαστεί».

Παράλληλα, οι ευρωπαίοι ηγέτες επισημαίνουν τη σημασία της προστασίας της ναυσιπλοΐας, ιδίως στο Στενό του Ορμούζ, και ζητούν ενίσχυση των ευρωπαϊκών ναυτικών αποστολών. «Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο υπογραμμίζει τον ρόλο των ναυτικών αμυντικών ευρωπαϊκών επιχειρήσεων EUNAVFOR ASPIDES και EUNAVFOR ATALANTA, και ζητά την ενίσχυσή τους με περισσότερα μέσα, σύμφωνα με τις αντίστοιχες εντολές τους».

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο χαιρετίζει επίσης τις αυξημένες προσπάθειες που ανακοίνωσαν τα κράτη μέλη, μεταξύ άλλων μέσω ενισχυμένου συντονισμού με εταίρους στην περιοχή, για να διασφαλίσουν την ελευθερία της ναυσιπλοΐας στο Στενό του Ορμούζ, μόλις πληρούνται οι προϋποθέσεις.

Υπογραμμίζεται, επίσης, η ανάγκη αυξημένης ετοιμότητας για ενδεχόμενες μεταναστευτικές πιέσεις, με βάση τα εργαλεία και τις πολιτικές που ανέπτυξε η ΕΕ τα τελευταία χρόνια.

«Με βάση τα διδάγματα που αντλήθηκαν από την μεταναστευτική κρίση του 2015 και για να αποφευχθεί μια παρόμοια κατάσταση, η ΕΕ είναι έτοιμη να κινητοποιήσει πλήρως τα διπλωματικά, νομικά, επιχειρησιακά και οικονομικά της εργαλεία για την πρόληψη ανεξέλεγκτων μεταναστευτικών κινήσεων προς την ΕΕ και τη διατήρηση της ασφάλειας στην Ευρώπη. Η ασφάλεια και ο έλεγχος των εξωτερικών συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα συνεχίσουν να ενισχύονται», αναφέρεται στα συμπεράσματα.

Τέλος, επαναβεβαιώνεται η δέσμευση της ΕΕ για διπλωματική επίλυση της κρίσης, με στόχο την αποκλιμάκωση, τη σταθερότητα στην περιοχή και την αποτροπή του Ιράν από την απόκτηση πυρηνικών όπλων.

