Σύνοδος Κορυφής

Τις ανησυχίες για την ενεργειακή κρίση και τις οικονομικές επιπτώσεις από τις αυξήσεις στις τιμές, εξέφρασε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, σε δηλώσεις του μετά τη Σύνοδο Κορυφής, ενώ υπογράμμισε την ενεργοποίηση της ρήτρας αμυντικής συνδρομής για την Κύπρο και τις επιχειρησιακές δράσεις των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων.

Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε στις ανησυχίες που εκφράστηκαν κατά τη Σύνοδο Κορυφής για τις οικονομικές επιπτώσεις από τις αυξανόμενες συγκρούσεις και τη συνεχιζόμενη αβεβαιότητα στην περιοχή. Όπως δήλωσε, όσο συνεχίζονται οι συγκρούσεις, τόσο πιο αρνητικές θα είναι οι συνέπειες για την ενέργεια και τις τιμές των καυσίμων και της ηλεκτρικής ενέργειας.

«Υπήρξε μια διατύπωση που ανοίγει την πόρτα για περισσότερη ευελιξία στην λήψη μέτρων εθνικών και ευρωπαϊκών. Η κυβέρνηση είναι έτοιμη να αντιμετωπίσει τις επιπτώσεις εντός των δημοσιονομικών δυνατοτήτων της», δήλωσε ο πρωθυπουργός, σημειώνοντας ότι δεν είναι ακόμη η ώρα για περισσότερες λεπτομέρειες.

Οπρωθυπουργός επεσήμανε ακόμα την ευρωπαϊκή αλληλεγγύη και την υποστήριξη που προσέφεραν πολλές χώρες, με πρώτη την Ελλάδα, στην Κύπρο, προσφέροντας αεροναυτική υποστήριξη. Όπως ανέφερε, αυτή η βοήθεια συνιστά ουσιαστική ενεργοποίηση της ρήτρας αμυντικής συνδρομής, δημιουργώντας έτσι μια βάση για τη μελλοντική ανάπτυξη επιχειρησιακών σχεδίων.

«Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και η κυρία Κάλλας αναγνώρισαν την ανάγκη για έναν σαφή οδικό χάρτη για την ενεργοποίηση της ρήτρας», τόνισε ο πρωθυπουργός, υπογραμμίζοντας τη σημασία της ενίσχυσης της αμυντικής αυτονομίας της Ελλάδας.

Αναφορικά με τη συζήτηση γύρω από τα συστήματα Patriot στη Σαουδική Αραβία, ο Μητσοτάκης υπενθύμισε ότι αυτά βρίσκονται εκεί από το 2021 και αποτελούν μέρος μιας ευρύτερης στρατηγικής για την προστασία κρίσιμων υποδομών στην περιοχή. Οι ελληνικές ένοπλες δυνάμεις, σύμφωνα με τον πρωθυπουργό, απέδειξαν την επιχειρησιακή τους ετοιμότητα, αποτρέποντας πιθανές επιθέσεις που θα μπορούσαν να εκτοξεύσουν την τιμή του πετρελαίου.

Ο Μητσοτάκης τόνισε την πρωτοβουλία της Ελλάδας και της Γαλλίας στην πρόταση για ένα μορατόριουμ που θα αποκλείει οποιαδήποτε πλήγματα κατά ενεργειακών εγκαταστάσεων στην περιοχή του Ιράν και του Κόλπου.

Σε ερώτηση για τις αντιδράσεις της Τουρκίας σχετικά με τα Patriot, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αντέτεινε ότι οι ισχυρισμοί της Τουρκίας είναι νομικά ανυπόστατοι και άκαιροι. «Η Ελλάδα δεν διαπραγματεύεται με κανέναν την διάταξη των αμυντικών της δυνάμεων», υπογράμμισε.

Αναφερόμενος στην ενεργειακή κρίση, ο πρωθυπουργός τόνισε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση αντιμετωπίζει ένα ενεργειακό σοκ και ότι πρέπει να καταρτιστεί μια στρατηγική και εργαλειοθήκη για να αποτραπεί η κρίση, προσφέροντας έτοιμα μέτρα για την πρόληψη μιας πλήρους ενεργειακής κατάρρευσης.

Ο πρωθυπουργός κλείνοντας, απάντησε και σε ερωτήσεις σχετικά με τις επαναπροωθήσεις στον Έβρο. «Η Ελλάδα προστατεύει τα σύνορά της και δεν έχω καμία γνώση για αυτούς τους ισχυρισμούς», δήλωσε, επαναλαμβάνοντας ότι η χώρα δεν είναι απολογητική για τη φύλαξη των συνόρων της.