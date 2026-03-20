Η αχρείαστη δήλωση Δένδια και η υποκρισία της αντιπολίτευσης 

Η αποστολή των φρεγατών και των F-16 στην Κύπρο, καθώς και η ανάπτυξη στη βόρεια Ελλάδα για προφύλαξη και της Βουλγαρίας κατόπιν αιτήματός της, συνάντησαν την επιδοκιμασία της συντριπτικής πλειοψηφίας του ελληνικού λαού, ενώ ενίσχυσαν και την αυτοπεποίθησή του για την αποτρεπτική ικανότητα της χώρας.

Ίσως αυτή επιδοκιμασία να παρέσυρε την κυβέρνηση, ή αυτοβούλως τον υπουργό Άμυνας Ν. Δένδια, να δημιουργήσει θέμα εκ του μη όντος.

Οι Patriot βρίσκονται στη Σαουδική Αραβία από το 2021, στο πλαίσιο διμερούς αμυντικής συμφωνίας, προκειμένου να συμβάλει στην προστασία ενεργειακών εγκαταστάσεων. Και στη Σαουδική Αραβία ενεργειακές εγκαταστάσεις είναι οι πετρελαιοπηγές και τα διυλιστήρια. Η αποστολή συνοδεύτηκε με δημόσια τελετή στην αεροπορική βάση της Τανάγρας, υπό την παρουσία της πολιτικής και στρατιωτικής ηγεσίας.

Ήταν η περίοδος κατά την οποία οι ΗΠΑ άρχισαν να αποσύρουν τα δικά τους συστήματα Patriot, ενώ η πετρελαιοπαραγωγός χώρα προσπαθούσε να ενισχύσει την άμυνά της απέναντι στις πυραυλικές επιθέσεις των ανταρτών Χούθι της Υεμένης.

Μετά τη χθεσινή κατάρριψη δύο βαλλιστικών Ιρανικών πυραύλων ο Έλληνας υπουργός Άμυνας προέβη σε δήλωση σύμφωνα με την οποία «η ελληνική συστοιχία αποδεικνύει πόσο αξιόμαχη είναι και τι εμπειρία έχει αποκτηθεί όλο αυτό τον καιρό».

Παράλληλα το συνέδεσε με το βιοτικό επίπεδο των Ελλήνων και των Ευρωπαίων πολιτών, την αύξηση της τιμής του πετρελαίου, την αύξηση του πληθωρισμού και της ακρίβειας, και την τεράστια σημασία που έχουν σε αυτή τη συγκυρία η προστασία διυλιστηρίων και μονάδων παραγωγής πετρελαίου.

Αδυνατούμε να εντοπίσουμε τη σκοπιμότητα της γνωστοποίησης για τη δράση και την αποτελεσματικότητα των Patriot.

Κατά την ταπεινή μας γνώμη αφορούσε μια επιχειρησιακή στρατιωτική δράση που ήταν αυτονόητη και αναμενόμενη, αφού τα αμυντικά συστήματα βρίσκονταν εκεί για την προστασία πετρελαιοπηγών και διυλιστηρίων. Η ανακοίνωση του υπουργού όμως την αναβάθμισε εσωτερικά σε κεντρική πολιτική είδηση.

Και εδώ άρχισε το παιγνίδι των αντιπολιτευτικών καταγγελιών, οι δήθεν απαιτήσεις ουδετερότητας και οι προτάσεις απόσυρσης, που αναδεικνύουν την υποκρισία του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ.

Γιατί η συγκεκριμένη συμφωνία Ελλάδας – Σαουδικής Αραβίας του 2021 επικαιροποιήθηκε και εγκρίθηκε στην ολομέλεια της Βουλής το 2024. Συγκεκριμένα το σχέδιο νόμου του υπουργείου Εθνικής Άμυνας για την επικαιροποίηση ψηφίστηκε στις 3 Ιουλίου του 2024. Και εκτός της ΝΔ το ψήφισαν το ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ, ενώ το ΚΚΕ και η υπόλοιπη αντιπολίτευση τάχθηκαν κατά.

Μετά την ανακοίνωση Δένδια, άρχισε ο εύκολος και κραυγαλέος φιλειρηνισμός για μια αμυντική ενέργεια. Ο Μιχάλης Κατρίνης, υπεύθυνος Άμυνας του ΠΑΣΟΚ δήλωσε: «προφανώς η κυβέρνηση δεν αντιλαμβάνεται ότι το συγκεκριμένο περιστατικό και πολύ περισσότερο η δήλωση Δένδια συνιστά εμπλοκή της Ελλάδας στην πολιτική σύρραξη, κάτι που ο κ. πρωθυπουργός έχει αποκλείσει».

Και υποστήριξε ότι μαζί με τους 2 πυραύλους καταρρίφθηκε και το αφήγημα της κυβέρνησης περί μη εμπλοκής.

Εμπλοκή σε - καταδικαστέα - επιθετική ενέργεια, σαφώς δεν αποτελεί η κατάρριψη των ιρανικών πυραύλων, αφού ο ρόλος τους εκ κατασκευής είναι αμυντικός και σε αυτόν ανταποκρίθηκαν. Αλλά όταν το ΠΑΣΟΚ ψήφιζε υπέρ της συμφωνίας, είχε προδιαγράψει ότι αυτοί θα σκούριαζαν ανενεργοί; Δεν επιτέλεσαν τον ρόλο για τον οποίο είχε συναινέσει το ΠΑΣΟΚ;

Ακόμη αναξιόπιστη η συμπεριφορά του ΣΥΡΙΖΑ! Ο Σωκράτης Φάμελλος δεν αρκέστηκε στην καταγγελία ότι η κυβέρνηση και προσωπικά ο Μητσοτάκης εμπλέκουν τη χώρα σε περιπέτειες επειδή ταυτίζονται με τις επιλογές Τραμπ και Νετανιάχου.

Ίσως, θα μπορούσε να βρει κάποια άλλη αφορμή γι’ αυτόν τον ισχυρισμό. Αλλά οι συστοιχίες των Patriot ήταν εκεί από το 2021. Δεν εστάλησαν τώρα, μετά την επίθεση στο Ιράν, ώστε να δικαιολογείται η κατηγορία της ταύτισης με την πολιτική των ηγετών ΗΠΑ και Ισραήλ.

Το πλέον σόλοικο ήταν ότι ζήτησε την επιστροφή των Patriot. Μα αν δεν ήταν αντιπολιτευτική πομφόλυξ και το πίστευε, θα έπρεπε πρωτίστως να κάνει αυστηρή αυτοκριτική. Και για να πείσει ότι εννοεί αυτά που λέει, θα έπρεπε να ζητήσει συγγνώμη για τη θετική ψήφο που έδωσε το κόμμα του στην αποστολή τους. Η υπόλοιπη αντιπολίτευση που καταψήφισε δικαιούται να λέει ό,τι θέλει.