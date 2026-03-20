Το Ιράν εκτέλεσε τρεις άνδρες που κατηγορούνταν για τη δολοφονία δύο αστυνομικών, αφού συμμετείχαν σε αντικυβερνητικές διαδηλώσεις.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει η Daily Mail, ο 19χρονος πρωταθλητής πάλης Σαλέχ Μοχαμαντί φέρεται να εκτελέστηκε με δημόσιο απαγχονισμό μαζί με τους Μεχντί Γκασέμι και Σαΐντ Νταβούντι στην πόλη Κομ την Πέμπτη.

Ο Μοχαμαντί καταδικάστηκε σε θάνατο τον Φεβρουάριο, λιγότερο από τρεις εβδομάδες μετά τη σύλληψή του, για τη δολοφονία μέλους των δυνάμεων ασφαλείας κατά τις αντικυβερνητικές διαδηλώσεις της 8ης Ιανουαρίου, σύμφωνα με τη Διεθνή Αμνηστία.

Ο ίδιος αρνήθηκε τις κατηγορίες και υποστήριξε ότι οι προηγούμενες ομολογίες του είχαν αποσπαστεί υπό βασανιστήρια. Ωστόσο, το δικαστήριο απέρριψε τους ισχυρισμούς του χωρίς καμία έρευνα.

Ο Γκασέμι κατηγορήθηκε ότι συμμετείχε στη δολοφονία μαζί με τον Νταβούντι, ο οποίος κατηγορήθηκε επίσης για τη δολοφονία δεύτερου αστυνομικού την ίδια ημέρα.

Οι εκτελέσεις τους, οι πρώτες επίσημες που συνδέονται με τις διαδηλώσεις που ξεκίνησαν πέρυσι, αναφέρθηκαν από το δικαστικό πρακτορείο Mizan Online.

Οι αρχές δήλωσαν ότι οι τρεις άνδρες ενεπλάκησαν στη δολοφονία δύο μελών των δυνάμεων ασφαλείας και ότι η εκτέλεσή τους πραγματοποιήθηκε αφού κρίθηκαν ένοχοι για το αδίκημα της «μοχαρέμπε» («πόλεμος κατά του Θεού»).

Η οργάνωση Iran Human Rights καταδίκασε τις εκτελέσεις, υποστηρίζοντας ότι ακολούθησαν «κατάφωρα άδικες δίκες, βασισμένες σε ομολογίες που αποσπάστηκαν με βασανιστήρια και εξαναγκασμό».

«Θεωρούμε ότι οι εκτελέσεις αυτές συνιστούν εξωδικαστικές δολοφονίες, που πραγματοποιήθηκαν με σκοπό τη δημιουργία τρόμου για την καταστολή της πολιτικής διαφωνίας», πρόσθεσε η μη κυβερνητική οργάνωση με έδρα τη Νορβηγία.

Η οργάνωση ανέφερε ότι ο Μοχαμαντί έκλεισε τα 19 την περασμένη εβδομάδα, ενώ ο Νταβούντι θα έκλεινε τα 22 αυτό το Σαββατοκύριακο.

Οι διαδηλώσεις στο Ιράν ξέσπασαν στα τέλη Δεκεμβρίου λόγω της αύξησης του κόστους ζωής και εξελίχθηκαν σε πανεθνικές αντικυβερνητικές κινητοποιήσεις που κορυφώθηκαν στις 8 και 9 Ιανουαρίου.

Οι ιρανικές αρχές εξαπέλυσαν στη συνέχεια σκληρή καταστολή, υποστηρίζοντας ότι οι κινητοποιήσεις είχαν μετατραπεί σε «ταραχές υποκινούμενες από το εξωτερικό», με περιστατικά φόνων και βανδαλισμών.

Το Human Rights Activists News Agency (HRANA), με έδρα τις ΗΠΑ, καταγράφει περισσότερους από 7.000 νεκρούς, προειδοποιώντας ότι ο πραγματικός αριθμός ενδέχεται να είναι πολύ υψηλότερος.