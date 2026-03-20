Οι τιμές του πετρελαίου ενδέχεται να εκτοξευθούν ακόμη και πάνω από τα 180 δολάρια το βαρέλι έως τα τέλη Απριλίου, εάν συνεχιστεί ο πόλεμος με το Ιράν και οι διαταραχές στην παγκόσμια προσφορά, σύμφωνα με εκτιμήσεις αξιωματούχων της Σαουδικής Αραβίας, προκαλώντας ανησυχία για ύφεση και μείωση της ζήτησης.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal, παρότι αυτό θα αύξανε σημαντικά τα έσοδα του βασιλείου, εγκυμονεί κινδύνους: τόσο υψηλές τιμές μπορεί να οδηγήσουν τους καταναλωτές σε μόνιμη μείωση χρήσης πετρελαίου ή να προκαλέσουν ύφεση, πλήττοντας τη ζήτηση. Παράλληλα, ενισχύεται ο κίνδυνος να εμφανιστεί η Σαουδική Αραβία ως «κερδοσκόπος» σε έναν πόλεμο που δεν ξεκίνησε. Όπως σημειώνει ο αναλυτής Ουμέρ Καρίμ, το Ριάντ προτιμά μέτρια αύξηση τιμών με σταθερό μερίδιο αγοράς.

Οι πρόσφατες επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές έχουν ήδη ωθήσει τις τιμές σε άνοδο. Μετά το ισραηλινό πλήγμα στο κοίτασμα South Pars, το Ιράν επιτέθηκε σε εγκαταστάσεις στο Κατάρ και σε υποδομές στον Κόλπο, περιλαμβανομένων σαουδαραβικών εγκαταστάσεων στο Γιανμπού. Παράλληλα, συνεχίζονται οι επιθέσεις σε πλοία, οδηγώντας ουσιαστικά στο κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ, από όπου διέρχεται το 20% του παγκόσμιου πετρελαίου.

Το Brent έφτασε έως τα 119 δολάρια, με αναλυτές να μην αποκλείουν ακόμη και τα 200 δολάρια το 2026. Συμβόλαια που συνδέονται με το πετρέλαιο του Ομάν ξεπέρασαν τα 166 δολάρια, αντανακλώντας τις άμεσες διαταραχές. Η σύγκρουση έχει ήδη αφαιρέσει εκατομμύρια βαρέλια από την αγορά, με τις τιμές να αυξάνονται κατά περίπου 50% από τα τέλη Φεβρουαρίου.

Σαουδαραβικό αργό πωλείται ήδη στην Ασία κοντά στα 125 δολάρια, ενώ αναμένονται περαιτέρω αυξήσεις λόγω ελλείψεων. Οι εκτιμήσεις θέλουν τις τιμές να φτάνουν τα 150 δολάρια στις αρχές Απριλίου και ενδεχομένως τα 180 αργότερα μέσα στον μήνα.

Παρά τα ανοδικά στοιχήματα των traders, η εξέλιξη παραμένει αβέβαιη. Η αποκλιμάκωση ή αύξηση της προσφοράς θα μπορούσαν να συγκρατήσουν τις τιμές, ενώ η μείωση της ζήτησης—ιδίως σε περίπτωση ύφεσης—θα λειτουργούσε επίσης καθοδικά.

Οι υψηλές τιμές ήδη πλήττουν την κατανάλωση. Στις ΗΠΑ, η βενζίνη έφτασε τα 3,88 δολάρια το γαλόνι και το ντίζελ τα 5,10, επιβαρύνοντας νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Όπως προειδοποιούν αναλυτές και η Fed, η ενεργειακή ακρίβεια ενισχύει τον πληθωρισμό και περιορίζει την ανάπτυξη.