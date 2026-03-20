Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων κατά Κωνσταντοπούλου - Καρυστιανού: Σκηνές Άγριας Δύσης, δεν θέλουν να γίνει η δίκη για τα Τέμπη

Η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση κατά της Ζωής Κωνσταντοπούλου και της Μαρίας Καρυστιανού για τα επεισόδια της Πέμπτης στο Δικαστικό Μέγαρο Λάρισας, κάνοντας λόγο για «σκηνές Άγριας Δύσης» και «φασιστική νοοτροπία».

Στην ανακοίνωσή της επισημαίνει ότι όσα καταγράφηκαν σε βίντεο και αναρτήσεις «αποκαλύπτουν πρόθεση να δυναμιτιστεί η διαδικασία και να μην διεξαχθεί η δίκη για την τραγωδία των Τεμπών», υποστηρίζοντας πως «έχουν πέσει οι μάσκες» ως προς το πραγματικό ενδιαφέρον για την απονομή Δικαιοσύνης.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση «μοναδικός στόχος τους είναι η πολιτική εκμετάλλευση μιας ποινικής διαδικασίας αξιοποιώντας κενά της νομοθεσίας και κάλυψη από την βουλευτική ασυλία, ρωγμές ενός συστήματος που επιτρέπει τέτοιους ακροβατισμούς»

Τέλος, η ανακοίνωση καταλήγει με την επισήμανση ότι «δεν χρειάζονται ιδιαίτερη ενθάρρυνση οι εισαγγελείς για να κινηθούν οι ποινικές διώξεις αυτεπαγγέλτων αδικημάτων, ούτε οι δικηγορικοί σύλλογοι για σοβαρά πειθαρχικά αδικήματα μελών τους, ούτε η Κυβέρνηση για να λάβει τα απαραίτητα νομοθετικά μέτρα που προτείναμε εδώ και καιρό ώστε να ξεκινήσει ομαλά η διαδικασία στο ακροατήριο την Δευτέρα».

Υπενθυμίζεται ότι, στις αρχικές καταγγελίες που έκανε το απόγευμα της Πέμπτης η Μαρία Καρυστιανού ανεβάζοντας φωτογραφία με Γρατσία, Κωνσταντοπούλου και Ρούτσι στο δικαστικό μέγαρο Λάρισας, έδωσε συνέχεια η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας τα ξημερώματα της Παρασκευής.

Συγκεκριμένα, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας ανέφερε ότι, λίγο μετά τα μεσάνυχτα, κατατέθηκαν μηνύσεις από συγγενείς θυμάτων των Τεμπών –μεταξύ αυτών ο Πάνος Ρούτσι και η Μαρία Καρυστιανού– για «σοβαρά έκτροπα» που, όπως υποστηρίζει, σημειώθηκαν στα δικαστήρια.

Όπως είπε, η υπόθεση αφορά βίντεο που είχαν κατασχεθεί και παρέμεναν επί τρία χρόνια στα χέρια πραγματογνωμόνων. Σύμφωνα με την ίδια, αρχική απόφαση δικαστή για χορήγηση αντιγράφων δεν υλοποιήθηκε, ενώ μεταγενέστερη απόφαση ανακλήθηκε, με τη δικαστικό – όπως ισχυρίζεται – να εμφανίζεται «τρεμάμενη» και να υπαναχωρεί.

H ανακοίνωση της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων για Z. Κωνσταντοπούλου και M. Καρυστιανού

«Κλείστε τις ρωγμές!

Τα όσα πρωτοφανή διαδραματίζονται στο Δικαστήριο της Λάρισας με το δίδυμο Κωνσταντοπούλου- Καρυστιανού και την τέλεση σοβαρών αυτόφωρων κακουργημάτων και πλημμελημάτων, θυμίζουν σκηνές άγριας Δύσης. Τραμπουκισμοί, κατάληψη δημοσίων χώρων, εκδίωξη δικαστικών λειτουργών που βρίσκονται στα όρια των ανθρωπίνων αντοχών, παράνομες βιντεοσκοπήσεις διακινούνται στο διαδίκτυο ως κατόρθωμα και επιβεβαίωση ενός ψεύτικου αντισυστημισμού που κρύβει φασιστική νοοτροπία. Είναι δηλωμένη πρόθεση τους πλέον να δυναμιτίσουν την κατάσταση και με κάθε τρόπο να μην διεξαχθεί η δίκη για το δυστύχημα των Τεμπών. Έχουν πέσει οι μάσκες και αποκαλύφθηκε το ψεύτικο ενδιαφέρον τους για απόδοση Δικαιοσύνης. Έχουν βάλει απέναντι τους συγγενείς των θυμάτων που περιμένουν 3 χρόνια την έναρξη της διαδικασίας, τους δικηγόρους που έχουν ετοιμαστεί για να ασκήσουν τα υπερασπιστικά τους καθήκοντα, την κοινωνία ολόκληρη που ζητά Δικαιοσύνη.

Μοναδικός στόχος τους είναι η πολιτική εκμετάλλευση μιας ποινικής διαδικασίας αξιοποιώντας κενά της νομοθεσίας και κάλυψη από την βουλευτική ασυλία, ρωγμές ενός συστήματος που επιτρέπει τέτοιους ακροβατισμούς. Δεν χρειάζονται ιδιαίτερη ενθάρρυνση οι εισαγγελείς για να κινηθούν οι ποινικές διώξεις αυτεπαγγέλτων αδικημάτων, ούτε οι δικηγορικοί σύλλογοι για σοβαρά πειθαρχικά αδικήματα μελών τους, ούτε η Κυβέρνηση για να λάβει τα απαραίτητα νομοθετικά μέτρα που προτείναμε εδώ και καιρό ώστε να ξεκινήσει ομαλά η διαδικασία στο ακροατήριο την Δευτέρα».