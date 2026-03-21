Live οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

Με νέο κύμα βομβαρδισμών του Ισραήλ σε Λίβανο και Ιράν ξεκίνησε και η 22η μέρα του πολέμου, με τον Ντόναλντ Τραμπ να δηλώνει πως δεν επιθυμεί εκεχειρία στη Μέση Ανατολή, ενώ «φουντώνουν» τα σενάρια για ανάπτυξη χερσαίων δυνάμεων, κάτι που επιβεβαίωσε σε δηλώσεις του ο πρέσβης των ΗΠΑ στον ΟΗΕ, Μάικλ Γουόλτς.

Τα ξημερώματα του Σαββάτου σημειώθηκε νέα επίθεση ιρανικών drone κατά αμερικανικής διπλωματικής εγκατάστασης κοντά στο αεροδρόμιο της Βαγδάτη, στο Ιράκ.

Reports of a large fire burning following an Iranian drone strike on the U.S. State Department’s Baghdad Diplomatic Support Center (BDSC) in the Iraqi capital, located on the site of Baghdad International Airport. pic.twitter.com/gsIh9ESDUn — OSINTdefender (@sentdefender) March 20, 2026

Σειρήνες συναγερμού ήχησαν γύρω στις 5:30 τα ξημερώματα στο νότιο Ισραήλ για ιρανική πυραυλική επίθεση, την τρίτη από τα μεσάνυχτα, καθώς το Ιράν εκτόξευσε βαλλιστικούς πυραύλους εναντίον του Ισραήλ ενεργοποιώντας την αντιαεροπορική άμυνα για την αναχαίτισή τους.

Επίσης, οι IDF ανακοίνωσαν ότι εξαπέλυσαν κύμα αεροπορικών επιδρομών στην Τεχεράνη, λίγες ώρες αφότου έπληξαν τα νότια προάστια της Βηρυτού στον Λίβανο.

Στο μεταξύ, οι ΗΠΑ αίρουν μερικές κυρώσεις για το ιρανικό πετρέλαιο, ενώ οι αμερικανικές Ένοπλες Δυνάμεις κατέστρεψαν μονάδα παραγωγής drone στην ιρανική πόλη Ισφαχάν.

Παράλληλα, το Μπαχρέιν στηρίζει το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ

Οι βασικότερες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή με μια ματιά

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης την Παρασκευή ότι οι ΗΠΑ εξετάζουν το ενδεχόμενο «περιορισμού» των στρατιωτικών προσπαθειών στη Μέση Ανατολή. Ωστόσο, αξιωματούχοι δήλωσαν ότι χιλιάδες ακόμη αμερικανικά στρατεύματα κατευθύνονται προς τα εκεί. Και μια ανώτερη ιρανική πηγή δήλωσε στο CNN ότι η Τεχεράνη δεν πιστεύει τον ισχυρισμό του Τραμπ.

Επίθεση σε συμμάχους: Ο Τραμπ αποκάλεσε επίσης τους συμμάχους του ΝΑΤΟ «δειλούς» επειδή δεν βοήθησαν τις ΗΠΑ να ασφαλίσουν τα Στενά του Ορμούζ. Υποβάθμισε τις προοπτικές εκεχειρίας.

Αγορά πετρελαίου: Οι ΗΠΑ ήραν προσωρινά τις κυρώσεις σε 140 εκατομμύρια βαρέλια ιρανικού πετρελαίου, καθώς η τιμή του αργού Brent διαμορφώθηκε στα 112,19 δολάρια το βαρέλι την Παρασκευή, η υψηλότερη μέχρι στιγμής στον πόλεμο. Η Goldman Sachs άφησε να εννοηθεί ότι οι υψηλότερες τιμές θα μπορούσαν να διαρκέσουν έως το 2027.

Ο Πρέσβης των ΗΠΑ στον ΟΗΕ Μάικ Γουόλς, μιλώντας σε δημαρχείο του CNN την Παρασκευή το βράδυ, υπερασπίστηκε την άρση των κυρώσεων σε ορισμένες μετοχές του ιρανικού πετρελαίου, χαρακτηρίζοντας την κίνηση ως «πολύ προσωρινή».

Χαμενεΐ: «Με την ενότητα νικήσαμε τον εχθρό»

To Ισραήλ επιτέθηκε σε ιρανικές εγκαταστάσεις στο κοίτασμα φυσικού αερίου South Pars και στη συνέχεια, το Ιράν ανταπέδωσε σε εγκαταστάσεις του Κατάρ.

Ο στρατός του Ιράν απείλησε με την «πλήρη καταστροφή» της ενεργειακής υποδομής των ΗΠΑ και των συμμάχων τους εάν οι δικές του ενεργειακές εγκαταστάσεις γίνουν ξανά στόχος.

07:55 Αραγτσί: Ο Στάρμερ θέτει σε κίνδυνο τις ζωές των Ιρανών

«Η συντριπτική πλειοψηφία του βρετανικού λαού δεν θέλει καμία συμμετοχή στον πόλεμο επιλογής Ισραήλ-ΗΠΑ για το Ιράν. Αγνοώντας τον ίδιο του τον λαό, ο κ. Στάρμερ θέτει σε κίνδυνο βρετανικές ζωές επιτρέποντας τη χρήση βρετανικών βάσεων για επιθετικότητα κατά του Ιράν. Το Ιράν θα ασκήσει το δικαίωμά του στην αυτοάμυνα», ανέφερε σε ανάρτησή του ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν.

Vast majority of the British People do not want any part in the Israel-U.S. war of choice on Iran.



Ignoring his own People, Mr. Starmer is putting British lives in danger by allowing UK bases to be used for aggression against Iran. Iran will exercise its right to self-defense. — Seyed Abbas Araghchi (@araghchi) March 20, 2026

07:45 Κομισιόν: Εντολή στα κράτη-μέλη να μειώσουν τον στόχο για τα αποθέματα φυσικού αερίου

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προέτρεψε τα κράτη μέλη της ΕΕ να μειώσουν τους στόχους αποθήκευσης φυσικού αερίου και να αρχίσουν σταδιακά να αναπληρώνουν τα αποθέματα για να περιορίσουν τη ζήτηση, μετά τον πόλεμο στο Ιράν που διέκοψε την παροχή βασικών προμηθευτών και πυροδότησε αύξηση των τιμών ενέργειας, σύμφωνα με δημοσίευμα των Financial Times το Σάββατο.

07:25 CBS: Οι ΗΠΑ εξετάζουν τρόπους κατάσχεσης των πυρηνικών υλικών του Ιράν

Η κυβέρνηση Τραμπ καταστρώνει στρατηγικές για την ασφάλεια ή την εξαγωγή των πυρηνικών υλικών του Ιράν, σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο.

07:10 Γουόλτς (πρ. ΗΠΑ στον ΟΗΕ): Στο τραπέζι και η χερσαία επέμβαση στο Ιράν

Ο Τραμπ έχει «όλες τις επιλογές» στη διάθεσή του σχετικά με τον πόλεμο, συμπεριλαμβανομένης της ανάπτυξης αμερικανικών δυνάμεων στο εσωτερικό του Ιράν, είπε ο πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στον ΟΗΕ, Μάικλ Γουόλτς, σε συνέντευξη που παραχώρησε στο CNN.

06:26 Ιράν: Η Τεχεράνη εμφανίζεται πρόθυμη να επιτρέψει τη διέλευση πλοίων ιαπωνικών συμφερόντων από τα Στενά του Ορμούζ

Το Ιράν είναι έτοιμο να επιτρέψει σε πλοία ιαπωνικών συμφερόντων να διέλθουν από τα Στενά του Ορμούζ, μια θαλάσσια οδό στρατηγικής σημασίας, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Kyodo που επικαλείται τον επικεφαλής της ιρανικής διπλωματίας Αμπάς Αραγτσί.

06:20 Ισραήλ: Σειρήνες συναγερμού για ιρανική πυραυλική επίθεση

Σειρήνες συναγερμού ήχησαν γύρω στις 5:30 τα ξημερώματα στο νότιο Ισραήλ για ιρανική πυραυλική επίθεση, την τρίτη από τα μεσάνυχτα, όπως μεταδίδουν ισραηλινά μέσα ενημέρωσης.

Λίγα λεπτά νωρίτερα, οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις (IDF) είχαν ενημερώσει πως το Ιράν εκτόξευσε βαλλιστικούς πυραύλους εναντίον του Ισραήλ και ότι έχει ενεργοποιηθεί η αντιαεροπορική άμυνα για την αναχαίτισή τους.

Σύμφωνα με τους Times of Israel, δεν υπάρχουν πληροφορίες για τραυματισμούς από την ιρανική πυραυλική επίθεση.

06:10 ΗΠΑ: Αναχαιτίστηκε πυραυλική επίθεση του Ιράν στην αμερικανοβρετανική βάση «Diego Garcia»

Iran fired a pair of intermediate-range ballistic missiles at Diego Garcia, a joint U.S.-UK base in the Indian Ocean.



One missile failed in flight, and another was engaged by a US Navy destroyer using an SM-3 missile. pic.twitter.com/3C1JmeFimM — OSINTtechnical (@Osinttechnical) March 21, 2026

Το Ιράν εκτόξευσε βαλλιστικούς πυραύλους μεσαίου βεληνεκούς στην «Diego Garcia», μια κοινή στρατιωτική βάση ΗΠΑ-Βρετανίας, το πρωί της Παρασκευής, τοπική ώρα, σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο.

04:30 Ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές στην Τεχεράνη

Οι IDF ανακοίνωσαν γύρω στις 4 τα ξημερώματα ότι εξαπέλυσαν κύμα αεροπορικών επιδρομών στην Τεχεράνη, λίγες ώρες αφότου έπληξαν τα νότια προάστια της Βηρυτού στον Λίβανο.

Heavy airstrikes tonight across Iran, including key cities of Tehran, the capital, Karaj, and Isfahan, as footage purportedly shows columns of smoke rising following heavy strikes tonight in Tehran. pic.twitter.com/3HCU8BXcDk — OSINTdefender (@sentdefender) March 21, 2026

«Μετά τις επιθέσεις στην Βηρυτό, οι IDF πλήττουν στόχους που συνδέονται με το ιρανικό τρομοκρατικό καθεστώς στην Τεχεράνη», ανακοίνωσε μέσω Telegram o εκπρόσωπος των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων.

Είχε προηγηθεί συναγερμός στο κεντρικό και νότιο Ισραήλ για πυραυλικές επιθέσεις από το Ιράν. Η αντιαεροπορική άμυνα αναχαίτισε τους ιρανικούς πυραύλους και δεν υπήρξαν αναφορές για θύματα, σύμφωνα με ισραηλινά δημοσιεύματα.

02:26 Νέο βίντεο από πλήγμα των αμερικανικών δυνάμεων κατά ιρανικών στόχων

02:07 Οι ΗΠΑ αίρουν μερικές κυρώσεις για το ιρανικό πετρέλαιο

Η αμερικανική κυβέρνηση αίρει προσωρινά ορισμένες κυρώσεις για το ιρανικό πετρέλαιο, επιτρέποντας την πώληση ιρανικού πετρελαίου που είναι εγκλωβισμένο στη θάλασσα. Η κίνηση αυτή έχει στόχο να ανακουφίσει τις πιέσεις στην παγκόσμια αγορά ενέργειας και να μειώσει τις τιμές του πετρελαίου.

Ο Υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσεντ, δήλωσε ότι η προσωρινή άρση των κυρώσεων είναι «στενά στοχευμένη» και έχει διάρκεια 30 ημερών, μόνο για ιρανικό πετρέλαιο που βρίσκεται ήδη σε πλοία. Ο ίδιος εξήγησε ότι η κίνηση αυτή επιτρέπει την πώληση πετρελαίου που είχε μείνει «παγιδευμένο» λόγω των εμποδίων στη ναυτιλία.

01:10 Reuters: Νέα επίθεση ιρανικών drone κατά αμερικανικής διπλωματικής εγκατάστασης κοντά στο αεροδρόμιο της Βαγδάτης - Αναφορές για φωτιά

01:00 Οι αμερικανικές Ένοπλες Δυνάμεις κατέστρεψαν μονάδα παραγωγής drone στην ιρανική πόλη Ισφαχάν

00:54 Νέες αεροπορικές επιδρομές σε Τεχεράνη, Καράτζ και Ισφαχάν

Στόχος αεροπορικών επιδρομών έγιναν περιοχές της Τεχεράνης, η πόλη Καράτζ, δυτικά της πρωτεύουσας, και η κεντρική πόλη Ισφαχάν, σύμφωνα με το κρατικά προσκείμενο Nour News, όπως μετέδωσε το Reuters.

00:51 Η απάντηση του Τραμπ για το εάν οι ΗΠΑ σχεδιάζουν επίθεση στη νήσο Χαργκ στον Περσικό Κόλπο: «Μπορεί να έχω σχέδιο, μπορεί και όχι...»

00:47 Διεθνής πίεση στο Ιράν: 20 χώρες ζητούν ελεύθερη ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ



Αρκετά κράτη προσχώρησαν την Παρασκευή στις κορυφαίες ευρωπαϊκές χώρες, την Ιαπωνία και τον Καναδά, υπογράφοντας κοινή δήλωση με την οποία ανέφεραν ότι είναι έτοιμες να συμμετάσχουν στις κατάλληλες προσπάθειες για να διασφαλιστεί η ασφαλής διέλευση μέσω των Στενών του Ορμούζ και ότι θα λάβουν μέτρα για τη σταθεροποίηση των αγορών ενέργειας.

00:36 Στόχος τριών επιθέσεων η βάση logistics της αμερικανικής πρεσβείας στη Βαγδάτη, σύμφωνα με το Ιράν

Το Ιράν υποστηρίζει ότι έπληξε τρεις φορές την Παρασκευή τη βάση υλικοτεχνικής υποστήριξης της πρεσβείας των Ηνωμένων Πολτειών στη Βαγδάτη, σύμφωνα με τον κρατικό ραδιοτηλεοπτικό φορέα IRIB.

Η αμερικανική πρεσβεία στη Βαγδάτη εξέδωσε χθες ειδοποίηση ασφαλείας, καλώντας τους Αμερικανούς πολίτες να εγκαταλείψουν αμέσως τη χώρα. «Ένοπλες πολιτοφυλακές ευθυγραμμισμένες με το Ιράν έχουν παροτρύνει και πραγματοποιήσει εκτεταμένες επιθέσεις εναντίον Αμερικανών πολιτών και στόχων που συνδέονται με τις Ηνωμένες Πολιτείες σε ολόκληρο το Ιράκ», ανέφερε η ανακοίνωση.

00:26 Νέα πίεση στο Ιράν: Το Μπαχρέιν στηρίζει το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ

Το Μπαχρέιν προσχώρησε στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μαζί με την Ιαπωνία και τον Καναδά, εκφράζοντας την ετοιμότητά του να στηρίξει τις προσπάθειες για το εκ νέου άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ, μετέδωσαν την Παρασκευή τα κρατικά μέσα ενημέρωσης του κράτους του Κόλπου.

Σύμφωνα με το CNN, πρόκειται για την πρώτη χώρα της περιοχής που εκφράζει δημόσια τη βούλησή της να συμβάλει στην ασφάλεια της κρίσιμης αυτής θαλάσσιας οδού. «Το Βασίλειο του Μπαχρέιν προσχώρησε στην κοινή δήλωση… σχετικά με τα Στενά του Ορμούζ», ανέφερε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Bahrain News Agency (BNA). «Η δήλωση επισήμανε ότι οι χώρες καταδίκασαν έντονα τις πρόσφατες επιθέσεις του Ιράν εναντίον άοπλων εμπορικών πλοίων στον Κόλπο, τις επιθέσεις σε πολιτικές υποδομές, περιλαμβανομένων εγκαταστάσεων πετρελαίου και φυσικού αερίου, καθώς και το ουσιαστικό κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ από τις ιρανικές δυνάμεις».

00:24 Βίντεο από την αναχαίτιση τμήματος ιρανικού βαλλιστικού πυραύλου στο βόρειο Ισραήλ

00:13 Ο ισραηλινός στρατός ζητά να εκκενωθούν συνοικίες της Βηρυτού

Ο ισραηλινός στρατός εξέδωσε την Παρασκευή νέες εντολές εκκένωσης για τα νότια προάστια πρωτεύουσας του Λιβάνου και ειδικότερα επτά γειτονιές: Haret Hreik, Ghobeiry, Laylaki, Haddad, Borj el-Brajneh, Tawhidat al-Ghadir και Shiyah. Ο στρατός συνεχίζει «επιχειρήσεις και επιθέσεις σε στρατιωτικές υποδομές» με στόχο τη Χεζμπολάχ «σε διάφορα μέρη του προαστίου και με αυξανόμενη δύναμη», αναφέρει η ενημέρωση των IDF.