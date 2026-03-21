Ιράν: Η Τεχεράνη εμφανίζεται πρόθυμη να επιτρέψει τη διέλευση πλοίων ιαπωνικών συμφερόντων από τα Στενά του Ορμούζ

Το Ιράν είναι έτοιμο να επιτρέψει σε πλοία ιαπωνικών συμφερόντων να διέλθουν από τα Στενά του Ορμούζ, μια θαλάσσια οδό στρατηγικής σημασίας, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Kyodo που επικαλείται τον επικεφαλής της ιρανικής διπλωματίας Αμπάς Αραγτσί.

Η Τεχεράνη έχει ξεκινήσει συνομιλίες με το Τόκιο σχετικά με αυτό το ζήτημα, είπε ο Αραγτσί στο Kyodo σε τηλεφωνική επικοινωνία χθες Παρασκευή.

Η Ιαπωνία εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τη Μέση Ανατολή για τον ενεργειακό εφοδιασμό της, καθώς προμηθεύεται περίπου το 90% των φορτίων πετρελαίου μέσω του Στενού του Χορμούζ, το οποίο έχει αποκλείσει de facto το Ιράν λόγω του πολέμου.

Το ράλι των τιμών του πετρελαίου που προκλήθηκε εξαιτίας του πολέμου στη Μέση Ανατολή ανάγκασε την Ιαπωνία και αρκετές χώρες να αποδεσμεύσουν μέρος των στρατηγικών αποθεμάτων τους.