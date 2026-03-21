Το Ιράν εκτόξευσε βαλλιστικούς πυραύλους μεσαίου βεληνεκούς στην «Diego Garcia», μια κοινή στρατιωτική βάση ΗΠΑ-Βρετανίας, το πρωί της Παρασκευής, τοπική ώρα, σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο.

Σύμφωνα με τη Wall Street Journal, το καθεστώς εκτόξευσε δύο πυραύλους στην εγκατάσταση που βρίσκεται στον Ινδικό Ωκεανό, περίπου 3.810 χιλιόμετρα από τις ακτές του Ιράν, αλλά κανένας από αυτούς δεν έπληξε τη βάση, δήλωσε ο αξιωματούχος.

Ειδικότερα, σύμφωνα με το δημοσίευμα της WSJ, το Ιράν εκτόξευσε δύο βαλλιστικούς πυραύλους εναντίον της βάσης, ο ένας βαλλιστικός πύραυλος έπεσε σε μεγάλη απόσταση και ο δεύτερος αναχαιτίστηκε με πύραυλο SM-3, υπογραμμίζεται.

Η βάση «Diego Garcia» - ένα βασικό αεροδρόμιο για τον στόλο βαρέων βομβαρδιστικών των ΗΠΑ - χρησιμεύει εδώ και καιρό ως κρίσιμος σταθμός στρατιωτικής δράσης των ΗΠΑ στο εξωτερικό για επιχειρήσεις μακριά από το έδαφός τους.

H Wall Street Journal επισημαίνει πως η συγκεκριμένη επίθεση σηματοδοτεί μια προσπάθεια της Τεχεράνης να απειλήσει τα συμφέροντα των ΗΠΑ σε μεγάλη απόσταση από την περιοχή του Περσικού Κόλπου.