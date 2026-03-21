Διεθνής πίεση στο Ιράν: 20 χώρες ζητούν ελεύθερη ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ

Αρκετά κράτη προσχώρησαν την Παρασκευή στις κορυφαίες ευρωπαϊκές χώρες, την Ιαπωνία και τον Καναδά, υπογράφοντας κοινή δήλωση με την οποία ανέφεραν ότι είναι έτοιμες να συμμετάσχουν στις κατάλληλες προσπάθειες για να διασφαλιστεί η ασφαλής διέλευση μέσω των Στενών του Ορμούζ και ότι θα λάβουν μέτρα για τη σταθεροποίηση των αγορών ενέργειας.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της δήλωσης από τη Βρετανία, τη Γαλλία, τη Γερμανία, την Ιταλία, την Ολλανδία, την Ιαπωνία, τον Καναδά, τη Δημοκρατία της Κορέας, τη Νέα Ζηλανδία, τη Δανία, τη Λετονία, τη Σλοβενία, την Εσθονία, τη Νορβηγία, τη Σουηδία, τη Φινλανδία, την Τσεχία, τη Ρουμανία, το Μπαχρέιν και τη Λιθουανία:

«Καταδικάζουμε με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο τις πρόσφατες επιθέσεις του Ιράν εναντίον άοπλων εμπορικών πλοίων στον Κόλπο, τις επιθέσεις σε πολιτικές υποδομές, περιλαμβανομένων εγκαταστάσεων πετρελαίου και φυσικού αερίου, καθώς και το de facto κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ από τις ιρανικές δυνάμεις.

Εκφράζουμε τη βαθιά μας ανησυχία για την κλιμάκωση της σύγκρουσης. Καλούμε το Ιράν να σταματήσει αμέσως τις απειλές του, την πόντιση ναρκών, τις επιθέσεις με drones και πυραύλους και κάθε άλλη προσπάθεια παρεμπόδισης της εμπορικής ναυσιπλοΐας στα Στενά, και να συμμορφωθεί με την Απόφαση 2817 του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ.

Η ελευθερία της ναυσιπλοΐας αποτελεί θεμελιώδη αρχή του διεθνούς δικαίου, μεταξύ άλλων και βάσει της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας.

Οι συνέπειες των ενεργειών του Ιράν θα γίνουν αισθητές από τους ανθρώπους σε όλα τα μέρη του κόσμου, ιδίως από τους πλέον ευάλωτους.

Σε συμφωνία με την Απόφαση 2817 του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, τονίζουμε ότι τέτοιου είδους παρεμβάσεις στη διεθνή ναυσιπλοΐα και η διατάραξη των παγκόσμιων αλυσίδων ενεργειακού εφοδιασμού συνιστούν απειλή για τη διεθνή ειρήνη και ασφάλεια. Στο πλαίσιο αυτό, ζητούμε την άμεση, συνολική αναστολή των επιθέσεων σε πολιτικές υποδομές, συμπεριλαμβανομένων εγκαταστάσεων πετρελαίου και φυσικού αερίου.

Εκφράζουμε την ετοιμότητά μας να συμβάλουμε στις κατάλληλες προσπάθειες για να διασφαλιστεί η ασφαλής διέλευση μέσω των Στενών. Χαιρετίζουμε τη δέσμευση των χωρών που συμμετέχουν στον προπαρασκευαστικό σχεδιασμό.

Χαιρετίζουμε την απόφαση του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας να εγκρίνει συντονισμένη αποδέσμευση στρατηγικών πετρελαϊκών αποθεμάτων. Θα λάβουμε και άλλα μέτρα για τη σταθεροποίηση των αγορών ενέργειας, μεταξύ άλλων συνεργαζόμενοι με ορισμένες παραγωγούς χώρες για την αύξηση της παραγωγής.

Θα εργαστούμε επίσης για την παροχή στήριξης στις χώρες που έχουν πληγεί περισσότερο, μεταξύ άλλων μέσω των Ηνωμένων Εθνών και των Διεθνών Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων (IFIs).

Η θαλάσσια ασφάλεια και η ελευθερία της ναυσιπλοΐας ωφελούν όλες τις χώρες.Καλούμε όλα τα κράτη να σέβονται το διεθνές δίκαιο και να προασπίζουν τις θεμελιώδεις αρχές της διεθνούς ευημερίας και ασφάλειας».