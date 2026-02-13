Κάνε το όπως ο Μητσοτάκης

Μια ειλικρινής ερώτηση: Θα ήθελε ο κ. Καραμανλής ή ο κ. Σαμαράς να έχουν πάει στην Άγκυρα και να έχουν θέσει τα εθνικά θέματα με τον τρόπο που τα έθεσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης; Κάτι κουμπαριές θυμάμαι. Ούτε ο κ. Σαμαράς, ούτε ο κ. Καραμανλής έθεσαν στον Τούρκο Πρόεδρο το θέμα της απειλής πολέμου από την Τουρκία. Οι «παλαιότεροι» δεν αποδείχτηκαν «σοφότεροι» του κ. Μητσοτάκη. Αποδείχτηκαν, όμως, επιπόλαιοι, καθώς έφαγαν αμάσητες «πληροφορίες» που αποδείχτηκαν αναληθείς και επιζήμιες για τη χώρα.

Υπήρξαν κάποιοι που θέλησαν να ακυρώσουν το ταξίδι του κ. Μητσοτάκη στην Άγκυρα. Το ερώτημα είναι για ποιο λόγο. Ποιος θα είχε όφελος από ένα τέτοιο ναυάγιο. Σίγουρα όχι η Ελλάδα. Η Ελλάδα, όπως αποδείχτηκε και από το ταξίδι, έχει κάθε λόγο να συζητά και να προσπαθεί να διατηρήσει μια κατάσταση ηρεμίας στις σχέσεις των δύο χωρών.

Υπογράψαμε κάποιες συμφωνίες. Μετά από μία τέτοια συνάντηση πάντα υπογράφονται συμφωνίες. Άλλες προχωράνε, άλλες όχι. Ποιος θυμάται σήμερα τις 25 συμφωνίες που υπέγραψε ο κ. Σαμαράς στην Κωνσταντινούπολη το 2013; Κανείς! Όπως και δεν θυμάται κάποιος τον κ. Σαμαρά να θέτει θέμα για την απειλή πολέμου από την Τουρκία. Δεν το θυμάται επειδή ο κ. Σαμαράς δεν το έκανε.

Το έκανε ο κ. Μητσοτάκης. Και θα τον κατηγορήσουμε για … ενδοτισμό;

Δεν έχουμε εμπιστοσύνη στην Τουρκία. Δεν πιστεύουμε ότι χτες συνέβη κάτι διαφορετικό από όσα συμβαίνουν τα τελευταία πενήντα χρόνια. Η Τουρκία έχει την πολιτική της. Έχει την στρατηγική της και δεν θα την αλλάξει για χάρη κάποιου. Αυτό που καταλαβαίνει, όμως, η Τουρκία είναι η ισχύς. Ο κ. Ερντογάν έκανε το γνωστό σόου στην συνάντηση των Αθηνών με τον κ. Παυλόπουλο, επειδή τον έπαιρνε να το κάνει. Και θα το κάνει όσες φορές του επιτραπεί στο μέλλον. Σε αυτόν ή στον όποιον διάδοχό του. Δεν έχουν τόση σημασία τα πρόσωπα, η πολιτική παραμένει η ίδια.

Αυτό που έχει αλλάξει είναι ότι ο κ. Μητσοτάκης αύξησε την αμυντική ικανότητα της χώρας και ταυτόχρονα ενίσχυσε τις στρατηγικές συνεργασίες της Ελλάδας με το Ισραήλ και τις ΗΠΑ. Ο Κάθετος Διάδρομος, τον οποίον κάποιοι ζήτησαν δημοσίως να ακυρωθεί, είναι αυτό που υποχρέωσε τον κ. Ερντογάν να είναι πιο προσεκτικός. Όχι οι λεονταρισμοί του club του καπνεργοστασίου και των ρωσόφιλων ακροδεξιών.

Το συμφέρον των δύο λαών, της Ελλάδας και της Τουρκίας, είναι η στενή συνεργασία των χωρών της Ανατολικής Μεσογείου. Το πρόβλημα, όμως, δεν είναι στην Ελλάδα. Είναι στην στρατηγική της Τουρκίας να καταστεί ηγέτιδα δύναμη στο σουνιτικό Ισλάμ. Δεν είμαστε αφελείς να πιστεύουμε ότι άλλαξε χτες πολιτική. Για να αλλάξει πολιτική η Τουρκία θα πρέπει να ηττηθούν οι στρατηγικές της επιλογές. Μέχρι τότε εμείς θα πρέπει να συνεχίσουμε να κάνουμε τη δουλειά μας. Όπως ακριβώς την έκανε ο κ. Μητσοτάκης. Έτσι θα πρέπει να συνεχίσουν και οι διάδοχοί του στο μέλλον. Να λένε «κάνε το όπως ο Μητσοτάκης»!

Θανάσης Μαυρίδης

