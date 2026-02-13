Η διεθνής ατζέντα Μητσοτάκη και η σφοδρή πολιτική σύγκρουση στο εσωτερικό

Σε ένα διπλό «τερέν» φαίνεται να εξελίσσονται οι κινήσεις της κυβέρνησης τις τελευταίες ημέρες. Από τη μία πλευρά, ο Κυριάκος Μητσοτάκης εμφανίζεται σε ένα διεθνές «μαραθώνιο», με αλλεπάλληλες επαφές στο εξωτερικό και εστιάζοντας στο εσωτερικό πεδίο σε όσα κρίνονται ως θεσμικά ή μείζονος σημασίας, όπως η πρωτοβουλία να «ανοίξει» τη συζήτηση για τη Συνταγματική Αναθεώρηση, το Εθνικό Απολυτήριο και την ψήφο των Ελλήνων του εξωτερικού ή να αναφέρεται σε ζητήματα που αποτελούν «σφραγίδα» για τη ΝΔ, όπως η νομιμότητα -κάτι που έκανε με ανάρτησή του, παρουσιάζοντας τις τελευταίες επιτυχίες της ΑΑΔΕ και της ΕΛ.ΑΣ.

Από την άλλη πλευρά, τα κυβερνητικά στελέχη δείχνουν να υλοποιούν το νέο κυβερνητικό «δόγμα» ότι τίποτα δε θα μένει αναπάντητο, μετά και την παραδοχή του ίδιου του κ. Μητσοτάκη σε πρόσφατη συνέντευξή του ότι δεν θα έπρεπε η κυβέρνηση να αφήσει τον χώρο να αναπτυχθούν θεωρίες συνωμοσίας, όπως για παράδειγμα στην τραγωδία των Τεμπών.

Στην ατζέντα του πρωθυπουργού, την εβδομάδα που πέρασε, περιλαμβάνονταν τα ταξίδια σε Άγκυρα και Λιέγη, για την συνεδρίαση του Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας Ελλάδας-Τουρκίας με την πορεία των ελληνοτουρκικών σχέσεων στο επίκεντρο και την άτυπη Σύνοδο Κορυφής, με την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας να κυριαρχεί, σε μια συγκυρία γεωπολιτικών αναταράξεων και αβεβαιοτήτων που καθιστούν την ενοποίηση της ενιαίας αγοράς πιο επιτακτική από ποτέ. Πριν από την έναρξη της άτυπης Συνόδου των Ευρωπαίων ηγετών ο κ. Μητσοτάκης συμμετείχε, μάλιστα, σε συνάντηση ηγετών που οργάνωσαν η Γερμανία, η Ιταλία και το Βέλγιο, με ζητούμενο την επίτευξη προόδου στην ολοκλήρωση της Ενιαίας Αγοράς, την ενίσχυση διασυνοριακών ενεργειακών υποδομών, την ανθεκτικότητα εφοδιαστικών αλυσίδων στις κρίσιμες πρώτες ύλες και την ένωση κεφαλαιαγορών.

Διπλή «έξοδος» εκτός συνόρων και την ερχόμενη εβδομάδα, με τον πρωθυπουργό να μεταβαίνει στα ΗΑΕ και εν συνεχεία στην Ινδία, αλλά και μία “άρνηση” στην πρόσκληση Τραμπ για το Συμβούλιο Ειρήνης, που «δεν βρίσκεται στο πρόγραμμα του πρωθυπουργού». Την ερχόμενη Τρίτη, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα βρίσκεται στο Άμπου Ντάμπι, όπου θα έχει συνάντηση με τον Πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, Σεΐχη Mohammed bin Zayed Al Nahyan. Στην ατζέντα το τρίπτυχο ενέργεια, τεχνολογία, επενδύσεις, τομείς στους οποίους η συνεργασία με τα ΗΑΕ μπορεί να καταστεί σημαντική.

Ακολουθεί το ταξίδι του Κυριάκου Μητσοτάκη στο Νέο Δελχί στις 18 και 19 Φεβρουαρίου, προκειμένου να συμμετάσχει στο διεθνές συνέδριο με τίτλο «AI Impact Summit» με θέμα την τεχνητή νοημοσύνη. Το ενδιαφέρον στρέφεται στη συνάντηση, που θα έχει στο περιθώριο του συνεδρίου με τον Ινδό πρωθυπουργό Ναρέντρα Μόντι, σε μια χρονική συγκυρία που ο ρόλος της Ινδίας ενισχύεται, όπως και οι σχέσεις της Ε.Ε με το Νέο Δελχί, στον απόηχο, μάλιστα της συμφωνίας για διπλασιασμό των ευρωπαϊκών εξαγωγών έως το 2032.

Την ώρα, που ο Κυριάκος Μητσοτάκης επενδύει στις διεθνείς επαφές, στο εσωτερικό πολιτικό σκηνικό οι τόνοι της αντιπαράθεσης “χτυπούν κόκκινο”. Η συνάντηση Μητσοτάκη - Ερντογάν αποτέλεσε αφορμή για να περάσει στην «αντεπίθεση» η κυβέρνηση, απαντώντας σε όσους άσκησαν εκ προοιμίου κριτική τόσο στην απόφαση να διεξαχθεί το Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας, όσο και στην στάση, που τηρεί απέναντι στις τουρκικές αξιώσεις η Αθήνα. Για το κυβερνητικό επιτελείο, η επίσκεψη στην Άγκυρα και το κλίμα που εξέπεμψε, αποτιμώνται με θετικό πρόσημο, με την κυβέρνηση να τονίζει ότι “επιβεβαιώθηκε η στρατηγική επιλογή της κυβέρνησης για μία ουσιαστικά υπερήφανη, χωρίς ψευτο- πατριωτικές "κορώνες" εξωτερική πολιτική».

Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο γραμματέας διεθνών σχέσεων της ΝΔ, απάντησαν στο ίδιο μήκος κύματος στους επικριτές της εξωτερικής πολιτικής, προτάσσοντας το casus belli που έθεσε ο κ. Μητσοτάκης στον Ταγίπ Ερντογάν, με το Μέγαρο Μαξίμου να διαμηνύει ότι «διαψεύστηκαν για ακόμα μία φορά όλοι όσοι, είτε από το πολιτικό σύστημα είτε από κάποια μέσα μαζικής ενημέρωσης, ισχυρίζονταν ότι είναι λάθος η επίσκεψη του Πρωθυπουργού στην Τουρκία και η συνάντησή του με τον κ.Ερντογάν, εντάσσοντας αυτή την κριτική σε μια ευρύτερη άδικη κριτική περί ενδοτικότητας, υποχωρητικότητας και μιας εξωτερικής πολιτικής που κάνει κακό στο τέλος της ημέρας στα εθνικά συμφέροντα».

Παράλληλα, στο επίκεντρο της πολιτικής σύγκρουσης βρίσκεται το θέμα Παναγόπουλου, όπου η κυβέρνηση διαμήνυσε εξαρχής ότι «δεν θα φορτωθεί», όπως χαρακτηριστικά είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, επισημαίνοντας ότι πρόκειται για ένα σημαίνων συνδικαλιστικό στέλεχος του ΠΑΣΟΚ και απαντώντας ότι σε ό,τι αφορά τις κινήσεις των αρμόδιων υπουργείων αυτές έγιναν βάσει όσων προβλέπονται από τους ελληνικούς και ευρωπαϊκούς κανόνες. Το μήνυμα του Μεγάρου Μαξίμου στην περίπτωση Παναγόπουλου, είναι ότι «για άλλη μια φορά επί των ημερών της κυβέρνησης αυτής, βγαίνουν στο φως, μετά από έρευνες που γίνονται από τις Αρχές, πολύ σοβαρές υποθέσεις», όπως λένε χαρακτηριστικά.

Στο στόχαστρο κυβερνητικών στελεχών φαίνεται ότι θα βρίσκεται με κάθε αφορμή και η αντιπολίτευση με «αντισυστημικά» χαρακτηριστικά, που οι δημοσκοπήσεις δείχνουν να παραμένει ενισχυμένη. Χαρακτηριστική η ένταση μεταξύ Άδωνι Γεωργιάδη και Ζωής Κωνσταντοπούλου που κλιμακώνεται, με τον Παύλο Μαρινάκη να εξαπολύει σφοδρή επίθεση στην πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας, δηλώνοντας ότι ξεπερνά τα όρια της χυδαιότητας, και να εκφράζει ουσιαστικά την στήριξή του στον υπουργό υγείας, σημειώνοντας ότι «δεν είναι στο ίδιο ύψος ένας άνθρωπος που αντιδρά δικαιολογημένα οργισμένα για την τιμή και την υπόληψή του με ένα άνθρωπο που βρίζει, συκοφαντεί και λέει ό,τι του κατέβει στο κεφάλι», δίνοντας, μάλιστα, το στίγμα με την φράση “ήμασταν πάρα πολύ ενοχικοί για πάρα πολλά χρόνια με τέτοιες συμπεριφορές [...] πρέπει να μπει ένα τέλος σε όλο αυτό”.

Σε κάθε περίπτωση, η μεγάλη πολιτική «μάχη» που έπεται, είναι αυτή της Συνταγματικής Αναθεώρησης. Με το ΠΑΣΟΚ να προαναγγέλλει αρνητική στάση στην πρόσκληση της κυβέρνησης για συναίνεση, σημειώνοντας ότι δεν πρόκειται να δώσει “λευκή επιταγή” για την αλλαγή κομβικών άρθρων, η πολιτική αντιπαράθεση αναμένεται να ενταθεί τον Μάρτιο, οπότε η ΝΔ θα ανακοινώσει τις προτάσεις της και τον Απρίλιο, οπότε θα αρχίσει η κοινοβουλευτική συζήτηση για το θέμα. Σε αυτό το πεδίο, το κυβερνητικό επιτελείο υπογραμμίζει χαρακτηριστικά πολιτικών επιλογών, που θα κριθούν από τους πολίτες στις κάλπες, καθώς τα κόμματα θα αναμετρηθούν με την ιστορία, δείχνοντας ουσιαστικά και τις προθέσεις τους για την επόμενη μέρα της χώρας.