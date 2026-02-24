Τα πάνω - κάτω στις αγορές: Ποια assets καλπάζουν και ποια απογοητεύουν

Με τις αγορές να στρέφουν το βλέμμα στις ανατροπές που προκαλεί η απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου των ΗΠΑ για τους δασμούς και στις επιπτώσεις πιθανού αμερικανικού χτυπήματος στο Ιράν, και τον Τζέιμι Ντάιμον της JPMorgan να προειδοποιεί για φούσκα στις αγορές και ότι το κλίμα… μυρίζει 2008, ο χρυσός και το ασήμι ανακτούν τα ηνία, σημειώνοντας τις καλύτερες επιδόσεις μεταξύ των δημοφιλέστερων assets για το 2026.

Η μεγάλη αναταραχή, με τα παγκόσμια margin calls, στα τέλη Ιανουαρίου ανέτρεψε τα δεδομένα που είχαν διαμορφωθεί στις αγορές στις πρώτες εβδομάδες του έτους. Παρ’ όλα αυτά, τα πολύτιμα μέταλλα συνεχίζουν να αποτελούν τα πιο ευνοημένα asset του 2026, ενώ το bitcoin παραμένει σε κλοιό σημαντικών πιέσεων. Σε ό,τι αφορά τις μετοχές, η Ευρώπη υπεραποδίδει της Wall Street με τον αμερικανικό τεχνολογικό κλάδο να δέχεται αυξημένες πιέσεις, παρά το γεγονός ότι ο S&P 500 παραμένει σε τροχιά ιστορικών υψηλών.

Ποια assets καλπάζουν και ποια απογοητεύουν σε περιβάλλον ενισχυμένης αβεβαιότητας και πόσο κοντά είμαστε σε μία επανάληψη της παγκόσμιας κρίσης του 2008; Έχουμε και λέμε λοιπόν:

Πολύτιμα μέταλλα

Ο χρυσός έχει καταφέρει να διατηρήσει ένα πολύ καλό ανοδικό momentum πλησιάζοντας το ασήμι, το οποίο μέχρι την πρόσφατη κρίση όχι μόνο εντυπωσίαζε αλλά κατέγραφε επιδόσεις που είχαμε συνηθίσει σε assets ακραίου ρίσκου όπως τα κρυπτονομίσματα. Το κορυφαίο επενδυτικό καταφύγιο σημειώνει κέρδη 19,8% μέσα στο 2026, όταν το ασήμι κερδίζει 24%, περνώντας μπροστά μετά το ράλι των τελευταίων δύο ημερών κατά 8%.

Σημειώνεται ότι μέχρι τις 29 Ιανουαρίου ο χρυσός κατέγραφε άνοδο 22%, όμως το ασήμι ήταν αυτό που κέρδιζε τις εντυπώσεις με άνοδο της τάξης του 62%. Καλά διαβάσατε. Το ασήμι είχε δει την τιμή να ανεβαίνει κατά 62% μέσα στις πρώτες εβδομάδες του έτους από τα 70 δολάρια έως τα 121 δολάρια, στο υψηλότερο επίπεδο στα χρονικά.

Το outlook για τον χρυσό και το ασήμι παραμένει εξαιρετικά bullish για το υπόλοιπο του 2026, με ώθηση από τη συνεχιζόμενη αγοραστική μανία των κεντρικών τραπεζών, στην προσπάθειά τους να διαφοροποιήσουν τα συναλλαγματικά τους αποθέματα και να απεξαρτηθούν από το δολάριο. Παράλληλα, τα δεδομένα ελλείμματα στην παραγωγή, οι γεωπολιτικές εντάσεις και η αβεβαιότητα σχετικά με τους δασμούς και τον πληθωρισμό, διαμορφώνουν ένα ευνοϊκό περιβάλλον, με τους αναλυτές να βλέπουν άνοδο του χρυσού μέχρι και τα 6.000 δολάρια προς το τέλος του έτους και πάνω από τα 120 δολάρια για το ασήμι, δηλαδή σε νέα υψηλά.

Μετοχές

Ο κορυφαίος δείκτης των παγκόσμιων μετοχών S&P 500 έχει… μηδενίσει, καθώς εξανεμίστηκαν τα κέρδη του 2026 (-0,11% φέτος), ενώ ο τεχνολογικός Nasdaq χάνει 2,64% και ο βιομηχανικός Dow Jones κερδίζει μόλις 1,54%. Στην Ευρώπη, η εικόνα είναι σαφώς καλύτερη με τον πανευρωπαϊκό Stoxx 600 να ενισχύεται σε ποσοστό 6% μέσα στο 2026. Όμως αξίζει να σημειωθεί ότι η θετική εικόνα οφείλεται κατά κύριο λόγο στον βρετανικό FTSE 100 που κερδίζει 7,6% και τον γαλλικό CAC 40 που ενισχύεται κατά 4% και πολύ λιγότερο στον γερμανικό DAX που σημειώνει άνοδο 2%.

Ακόμα πιο ικανοποιητική είναι η κατάσταση στην οποία βρίσκονται οι ασιατικές αγορές, με τον ιαπωνικό Nikkei να κερδίζει τις εντυπώσεις με άνοδο 13,4% και τον Asia Dow να ακολουθεί με κέρδη 9,5%.

Μετά από το πολύ εντυπωσιακό ράλι της τελευταίας τριετίας τα χρηματιστήρια ποντάρουν στην εξομάλυνση των συνθηκών και στην παράλληλα μείωση των επιτοκίων από την Fed, ιδιαίτερα μετά την αποχώρηση του Τζερόμ Πάουελ τον Μάιο και την έλευση του Κέβιν Γουόρς. Μόνο που μέχρι στιγμής το 2026 και αφού έχουν συμπληρωθεί 13 μήνες διακυβέρνησης Τραμπ, οι ανατροπές και η αβεβαιότητα είναι τα δύο βασικά συστατικά του κλίματος.

Ο γεωπολιτικός κίνδυνος είναι υπαρκτός, αν και οι επενδυτές συνεχίζουν να εστιάζουν στις τεχνολογικές εξελίξεις και στη νομισματική πολιτική της Fed. Και αυτό γιατί αφενός η AI mania ήταν αυτή που οδήγησε το ράλι των τελευταίων τριών ετών και αφετέρου η χαλάρωση της πολιτικής της Fed αποτελεί πάντα έναν ούριο άνεμο για τις μετοχές και γενικότερα τα risk assets. Πάντως, ο Ντάιμον εκτίμησε, μιλώντας στους επενδυτές, ότι ο αδύναμος κρίκος της επόμενης κρίσης – όπως ήταν τα στεγαστικά δάνεια πριν το 2008 – θα είναι ο κλάδος του λογισμικού λόγω των ανατροπών που προκαλεί η Τεχνητή Νοημοσύνη.

Crypto

Το bitcoin χάνει 28% φέτος και μαζί με τα υπόλοιπα κρυπτονομίσματα είναι τα risk assets που δείχνουν τη μεγαλύτερη αδυναμία στη δεδομένη χρονική στιγμή. Όλη η αγορά των crypto μοιάζει εγκλωβισμένη σε μία δίνη που δύσκολα μπορεί να αντιστραφεί και σε κάθε περίπτωση έχει πλήξει την επενδυτική αξιοπιστία του bitcoin.

Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα της Strategy, της επιχείρησης με τα μεγαλύτερα αποθέματα bitcoin, η οποία ενώ χάνει ήδη 8 δισ. δολάρια σε αξία αποθεμάτων, συνεχίζει να αγοράζει bitcoin, ποντάροντας στην ανάκαμψη αλλά ρισκάροντας ταυτόχρονα να αντιμετωπίσει πολύ σύντομα σοβαρά προβλήματα αν το sell-off συνεχιστεί.

Η Strategy πλέον διαθέτει 717.722 bitcoin, τα οποία έχουν αγοραστεί με μέση τιμή στα 76.020 δολάρια, που συνεπάγεται ότι μετά την πτώση του bitcoin προς τα 63.000 δολάρια, η αξία τους διαμορφώνεται περίπου 8,2 δισ. δολάρια χαμηλότερα από όταν αγοράστηκαν.

Τα crypto βρίσκονται σχεδόν 5 μήνες σε παρακμή και καμία θετική είδηση δεν έχει καταφέρει να τα οδηγήσει σε ανάκαμψη. Οι θεσμικοί επενδυτές τα εγκαταλείπουν, σε μία συγκυρία που τα επιτόκια στις παγκόσμιες αγορές δεν μειώθηκαν όσο γρήγορα περίμεναν οι crypto επενδυτές. Σημειώνεται ότι από την αρχή του 2026, τα αμερικανικά spot bitcoin ETFs έχουν δει εκροές κεφαλαίων ύψους 4,3 δισ. δολαρίων. Η συνέχεια αναμένεται το ίδιο δύσκολη για τα assets με τη μεγαλύτερη μεταβλητότητα.