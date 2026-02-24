Τέσσερα χρόνια μετά την έναρξη της ρωσικής εισβολής, ο πόλεμος στην Ουκρανία παραμένει σοβαρό ζήτημα την ευρωπαϊκή ασφάλεια και τη διεθνή τάξη. Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, η Ευρώπη έχει αναδειχθεί σε βασικό πυλώνα στήριξης του Κιέβου, παρέχοντας στρατιωτική βοήθεια, οικονομική ενίσχυση και ανθρωπιστική υποστήριξη.

Καθώς ο πόλεμος εισέρχεται στο πέμπτο έτος του, η στήριξη προς την Ουκρανία δεν αποτελεί μόνο πράξη αλληλεγγύης προς έναν λαό που αμύνεται, αλλά και στρατηγική επιλογή για τη σταθερότητα, την ασφάλεια και το μέλλον της ίδιας της Ευρώπης.

Συγκεκριμένα, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, κατά τη διάρκεια κοινής συνέντευξης Τύπου στο Κίεβο με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, και τον πρόεδρο της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανακοίνωσε νέο πακέτο άμεσης στήριξης προς την Ουκρανία, ύψους 100 εκατομμυρίων ευρώ.

Russia is systematically targeting energy infrastructure.



We are helping Ukraine resist and fight back with new support.



And with our €920 million "Repair, Rebuild, Restart" Plan for 2026-2027, we are preparing for next winter.

Σε κοινή δήλωσή τους, με αφορμή τη συμπλήρωση τεσσάρων ετών από τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, οι τρεις ηγέτες διαβεβαίωσαν ότι η στήριξη της Ευρωπαϊκή Ένωση προς το Κίεβο θα συνεχιστεί και θα ενισχυθεί, υπογραμμίζοντας ότι η Ένωση έχει ήδη διαθέσει σχεδόν 200 δισεκατομμύρια ευρώ σε στρατιωτική και οικονομική βοήθεια, περισσότερα από οποιονδήποτε άλλο εταίρο.

Τόνισαν, επίσης, ότι το ευρωπαϊκό δάνειο ύψους 90 δισ. ευρώ προς την Ουκρανία, το οποίο έχει εγκριθεί από τους 27 αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων, «θα υλοποιηθεί με τον έναν ή τον άλλον τρόπο», με προτεραιότητα την κάλυψη επειγουσών αμυντικών αναγκών και την ενίσχυση των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων.

Παράλληλα, ανακοίνωσαν την ενεργοποίηση νέου πακέτου άμεσης ενεργειακής στήριξης ύψους 100 εκατ. ευρώ, καθώς και την προετοιμασία σχεδίου 920 εκατ. ευρώ για τη σταθεροποίηση, αποκατάσταση και ανασυγκρότηση του ενεργειακού συστήματος της Ουκρανίας, με έμφαση στην αποκατάσταση δικτύων, την επανεκκίνηση κατεστραμμένων μονάδων παραγωγής και την ενίσχυση της ενεργειακής ανθεκτικότητας της χώρας.

Τέλος, υπογράμμισαν ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση προχωρά στην προετοιμασία του 20ού πακέτου κυρώσεων κατά της Ρωσίας, σε στενό συντονισμό με τους εταίρους της στο G7, με στόχο τη διατήρηση της μέγιστης δυνατής πίεσης στη Μόσχα.

Οι ηγέτες της G7 δηλώνουν την «ακλόνητη υποστήριξή τους στην Ουκρανία»

Παράλληλα, οι ηγέτες των χωρών της G7, μεταξύ των οποίων ο Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσαν την ακλόνητη υποστήριξή τους στην Ουκρανία, στην υπεράσπιση της εδαφικής της ακεραιότητας και του δικαιώματός της να υπάρχει, σε δήλωση που δημοσιεύτηκε σήμερα για την τέταρτη επέτειο από την έναρξη της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία.

«Εκφράζουμε τη συνεχή υποστήριξή μας στις προσπάθειες που καταβάλλει ο πρόεδρος Τραμπ για την επίτευξη των στόχων αυτών εκκινώντας μια ειρηνευτική διαδικασία και φέρνοντας τις πλευρές να αρχίσουν απευθείας συνομιλίες. Η Ευρώπη έχει να διαδραματίσει πρωταγωνιστικό ρόλο σε αυτή τη διαδικασία, μαζί με άλλους εταίρους», δηλώνουν οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων των ΗΠΑ, της Γαλλίας, της Βρετανίας, της Γερμανίας, της Ιταλίας, του Καναδά και της Ιαπωνίας.

Πρόκειται για την πρώτη κοινή έκφραση της G7 για την Ουκρανία σε επίπεδο ηγετών από τότε που ο Ντόναλντ Τραμπ επέστρεψε στον Λευκό Οίκο, πριν από έναν χρόνο, υπογραμμίζει το Παρίσι που ασκεί φέτος την προεδρία αυτής της ομάδας χωρών.

Από την πλευρά του, ο Ουκρανός υπουργός Εξωτερικών, Αντρίι Σιμπία εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του μέσω ανάρτησής του στο Χ για την κοινή δήλωση των G7, υπογραμμίζοντας ότι «η συνεργασία μεταξύ της Ουκρανίας και της G7 έχει γίνει ένα στρατηγικό μέσο αντίστασης στον επιθετικό πόλεμο της Ρωσίας, μετατρέποντας τις προκλήσεις σε συγκεκριμένες ευκαιρίες».

We are grateful to the G7 for its unwavering support for Ukraine.



Cooperation between Ukraine and the G7 has become a strategic instrument of resistance to Russia's war of aggression, transforming challenges into concrete opportunities.



We thank the Group of Seven for every… — Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) February 24, 2026

Η «Συμμαχία των Προθύμων» υπόσχεται συντονισμένη δράση για μόνιμη ειρήνη στην Ουκρανία

Την ίδια ώρα, την «πλήρη και διαρκή υποστήριξή» τους στον πρόεδρο Ζελένσκι και τον λαό της Ουκρανίας, που αγωνίζεται για την «ανεξαρτησία της, την εδαφική της ακεραιότητα και την υπεράσπιση της ελευθερίας στην Ευρώπη» επιβεβαίωσαν οι πάνω από τριάντα ηγέτες που συμμετείχαν σήμερα σε τηλεδιάσκεψη κορυφής για το Ουκρανικό, έπειτα από πρόσκληση του Βρετανού πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ, του Γάλλου προέδρου Εμανουέλ Μακρόν και του Γερμανού καγκελάριου Φρίντριχ Μερτς.

Σύμφωνα με ανακοίνωση που εκδόθηκε μετά το πέρας της τηλεδιάσκεψης οι ηγέτες επανέλαβαν «την ακλόνητη δέσμευσή τους» να συνεργαστούν για την επίτευξη μιας δίκαιης και διαρκούς ειρήνης, σύμφωνα με τις αρχές του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών και επανέλαβαν την πάγια θέση τους ότι τα «διεθνή σύνορα δεν πρέπει να αλλάζουν με τη βία».

Οι ηγέτες χαιρέτισαν τις συνεχιζόμενες προσπάθειες των ΗΠΑ για ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις, στις οποίες, όπως επισημαίνουν πρέπει να συμμετέχουν όλα τα «σχετικά μέρη», όταν διακυβεύονται τα συμφέροντά τους.

On this grim anniversary, the Coalition of the Willing stands with Ukraine.



We will step up military support and deliveries, with a focus on air defence systems, drones and long-range ammunition.



We are working on robust security and prosperity guarantees



– together with our… pic.twitter.com/694tJFkj5j — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) February 24, 2026

Κάλεσαν, επίσης, τη Ρωσία να συμμετάσχει στις συζητήσεις με ουσιαστικό τρόπο και να συμφωνήσει σε μια πλήρη, «άνευ όρων εκεχειρία», ενώ επαναβεβαίωσαν τον ρόλο που θα διαδραματίσει ο Συνασπισμός των Προθύμων στην παροχή πολυεπίπεδων εγγυήσεων ασφάλειας, μεταξύ άλλων μέσω και της Πολυεθνικής Δύναμης για την Ουκρανία, με την υποστήριξη των Ηνωμένων Πολιτειών.

Οι ηγέτες επαναβεβαίωσαν ακόμη τη δέσμευσή τους να εντείνουν την οικονομική πίεση στη Ρωσία, «μέσω πρόσθετων κυρώσεων και στοχεύοντας τον ρωσικό σκιώδη στόλο και τα δίκτυα εμπορίας πετρελαίου, τη ρωσική στρατιωτική βιομηχανία και διαταράσσοντας τα χρηματοοικονομικά δίκτυα της Ρωσίας».

Δεσμεύτηκαν επίσης να παράσχουν περαιτέρω βοήθεια στις ενεργειακές υποδομές της Ουκρανίας, μεταξύ άλλων μέσω της συνεχιζόμενης παροχής αεράμυνας, ενώ σημείωσαν το ζοφερό τίμημα που έχει πληρώσει η Ρωσία για τα ελάχιστα κέρδη της στο πεδίο της μάχης.

Τέλος χαιρέτισαν τις πρόσφατες επιτυχημένες ουκρανικές αντεπιθέσεις για την ανάκτηση εδαφών και δεσμεύτηκαν να συνεχίσουν την παροχή στρατιωτικής και δημοσιονομικής στήριξης στο Κιεβο, μέσω του δανείου ύψους 90 δισεκατομμυρίων ευρώ και των διμερών συνεισφορών της ΕΕ.

Στάρμερ: Η Ουκρανία είναι η πρώτη γραμμή της δικής μας ελευθερίας

Με τη σειρά του, ο Βρετανός πρωθυπουργός, Κιρ Στάρμερ επανέλαβε τη δέσμευση ότι το Ηνωμένο Βασίλειο θα συνεχίσει να στηρίζει την Ουκρανία «για όσο χρειαστεί», με αφορμή τη συμπλήρωση τεσσάρων χρόνων από την έναρξη της ρωσικής εισβολής.

Μάλιστα, ανακοίνωσε το μεγαλύτερο πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας από το 2022.

Απευθυνόμενος στο Υπουργικό του Συμβούλιο, ο Κιρ Στάρμερ έκανε λόγο για «τέσσερα χρόνια επιθετικότητας του Πούτιν» και «τέσσερα χρόνια μεγάλης οδύνης για τον ουκρανικό λαό».

Την ίδια στιγμή, περιέγραψε προσωπικές του επισκέψεις στην Ουκρανία που, όπως είπε, έχουν χαραχθεί στη μνήμη του.

Ειδικότερα, αναφέρθηκε στην Μπούτσα, σημειώνοντας πως είδε από κοντά τα σημεία όπου άμαχοι βρέθηκαν εκτελεσμένοι. Για την επίσκεψη του σε νοσοκομείο του Κιέβου, είπε πως συνάντησε στρατιώτες με σοβαρά εγκαύματα. Μίλησε επίσης για παιδιά μικρής ηλικίας που έχασαν και τους δύο γονείς τους στον πόλεμο, καθώς και για τις ρωσικές επιθέσεις κατά των υποδομών ενέργειας εν μέσω εξαιρετικά χαμηλών θερμοκρασιών.

Ο Βρετανός πρωθυπουργός εξήρε την «απίστευτη ανθεκτικότητα» των Ουκρανών, επισημαίνοντας ότι, παρά τις αρχικές εκτιμήσεις πως η Ρωσία θα επικρατούσε μέσα σε λίγες εβδομάδες, τέσσερα χρόνια μετά η Ουκρανία συνεχίζει να αντιστέκεται τόσο στο μέτωπο όσο και στην καθημερινή ζωή. Απέρριψε δε το αφήγημα ότι η Ρωσία κερδίζει τον πόλεμο, υποστηρίζοντας ότι η εδαφική πρόοδος της Μόσχας τον τελευταίο χρόνο ήταν περιορισμένη και με βαρύ κόστος.

Στο πλαίσιο της ενίσχυσης της πίεσης προς τη Ρωσία, ανακοίνωσε νέο πακέτο κυρώσεων που στοχεύει 300 ρωσικές ενεργειακές εταιρείες, καθώς και περαιτέρω μέτρα κατά του λεγόμενου «σκιώδους στόλου», ο οποίος, σύμφωνα με το Λονδίνο, χρησιμοποιείται για την παράκαμψη των κυρώσεων στις εξαγωγές πετρελαίου.

Υπογράμμισε ότι το Ηνωμένο Βασίλειο εργάζεται για μια «δίκαιη και διαρκή ειρήνη», επισημαίνοντας τη σημασία των εγγυήσεων ασφαλείας και τον ρόλο του «συνασπισμού των προθύμων», του οποίου προεδρεύει.

«Είναι ο Πούτιν που στέκεται εμπόδιο στην ειρήνη», δήλωσε, προσθέτοντας ότι ο Ουκρανός πρόεδρος έχει επιδείξει προθυμία για διαπραγματεύσεις.

Ο Κιρ Στάρμερ τόνισε επίσης ότι ο πόλεμος δεν αποτελεί μια «μακρινή σύγκρουση» για το Ηνωμένο Βασίλειο, επισημαίνοντας τις επιπτώσεις στο κόστος ζωής, ιδίως μέσω της αύξησης των τιμών ενέργειας, οι οποίες, όπως ανέφερε, παραμένουν σημαντικά υψηλότερες σε σχέση με τα προπολεμικά επίπεδα.

«Ο τρόπος και ο χρόνος λήξης αυτής της σύγκρουσης θα επηρεάσουν το Ηνωμένο Βασίλειο για πολλά χρόνια», κατέληξε, χαρακτηρίζοντας την Ουκρανία «πρώτη γραμμή της δικής μας ελευθερίας».

Μακρόν: Στρατιωτική, οικονομική και στρατηγική αποτυχία της Ρωσίας μετά από 4 χρόνια πολέμου

Νωρίτερα, ο Γάλλος πρόεδρος, Εμανουέλ Μακρόν υπογράμμισε την «τριπλή αποτυχία» στα «στρατιωτικά, οικονομικά, στρατηγικά» σχέδια της Ρωσίας στην Ουκρανία, ύστερα από τέσσερα χρόνια μέρα προς μέρα από την εισβολή των ρωσικών δυνάμεων στη γειτονική τους χώρα.

«Αυτή ενίσχυσε το NATO, την επέκταση του οποίου ήθελε να αποφύγει, ένωσε τους Ευρωπαίους, τους οποίους ήθελε να αποδυναμώσει, και εξέθεσε έναν ιμπεριαλισμό μιας άλλης εποχής», έγραψε ο Γάλλος πρόεδρος στην πλατφόρμα X.

Four years ago, Europe awoke to the sound of Russian bombs falling on Ukraine.



Four years of a war of aggression chosen by Russia, in blatant defiance of international law, of a people's sovereignty, and of human life.



Four years of cities struck,… — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) February 24, 2026

Η Ουκρανία είναι «η πρώτη γραμμή άμυνας της ηπείρου μας» και η Ευρώπη θα παραμείνει στο «πλευρό» της, δεσμεύτηκε ο Εμανουέλ Μακρόν.

Διαβεβαίωσε επίσης ότι η παράδοση στρατιωτικού υλικού και η εκπαίδευση θα συνεχιστούν «ώστε να κρατήσει η Ουκρανία και ώστε η Ρωσία να καταλάβει ότι ο χρόνος δεν μετρά προς όφελός της».

Οι 27 της ΕΕ δεν κατάφεραν ωστόσο να συμφωνήσουν για την επιβολή νέων κυρώσεων στη Μόσχα λόγω του βέτο της Ουγγαρίας, η οποία είχε επίσης μπλοκάρει την υιοθέτηση δανείου 90 δισεκατομμυρίων ευρώ για την Ουκρανία που αποφασίστηκε τον Δεκέμβριο από τους ηγέτες της ΕΕ.

Ο Εμανουέλ Μακρόν σημείωσε σήμερα ότι «τίποτε» δεν θα αιτιολογούσε να «διακυβευτεί» αυτό το δάνειο και ότι «οφείλουμε πλέον να το παγιώσουμε».

Επίσης, επισήμανε ότι θα διασφαλίσει πως «τα συμφέροντα των Ευρωπαίων θα ληφθούν υπόψη στις συνομιλίες» που έχουν στόχο την επιστροφή της ειρήνης στην Ουκρανία.

Ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος θέλει να μπει τέλος στον πόλεμο το ταχύτερο δυνατό, δημιούργησε δίαυλο επικοινωνίας με τον Ρώσο ομόλογό του Βλαντίμιρ Πούτιν, πράγμα που προκάλεσε φόβους στην ΕΕ και το Κίεβο ότι θα παραμεριστούν στις διαπραγματεύσεις τους.

Οι ηγέτες χωρών της βόρειας Ευρώπης και της Βαλτικής στο Κίεβο

Υπενθυμίζεται ότι, οι ηγέτες χωρών της βόρειας Ευρώπης και της Βαλτικής, ανάμεσα στους οποίους ο πρόεδρος της Φινλανδίας Αλεξάντερ Στουμπ και ο πρωθυπουργός της Σουηδίας Ουλφ Κρίστερσον έφτασαν σήμερα στην Ουκρανία με αφορμή την τέταρτη επέτειο από τη ρωσική εισβολή, ανακοίνωσε ο Ουκρανός υπουργός Εξωτερικών.

«Με χαρά υποδέχομαι τους ηγέτες 8 χωρών της βόρειας Ευρώπης και της Βαλτικής, τους πραγματικούς και κοντινούς μας συμμάχους στην άμυνα για την ελευθερία, τη δικαιοσύνη και την αλήθεια», έγραψε ο Αντρίι Σιμπίχα σε μήνυμά του που αναρτήθηκε στην πλατφόρμα X.

Η πρωθυπουργός της Δανίας, Μέτε Φρεντέρικσεν και ο ομόλογός της Νορβηγίας, Γιόνας Γκαρ Στέρε βρίσκονται επίσης στο Κίεβο.

Οι ηγέτες θα έχουν συνάντηση στην ουκρανική πρωτεύουσα με τον πρόεδρο της χώρας Βολοντίμιρ Ζελένσκι για να συζητήσουν για τη συνέχιση της στρατιωτικής υποστήριξης στην Ουκρανία, για τις κυρώσεις κατά της Ρωσίας και για τις συνομιλίες ανάμεσα στους Ουκρανούς, τους Ρώσους και τους Αμερικανούς, διευκρίνισε το γραφείο της Μέτε Φρεντέρικσεν σε ανακοίνωσή του.

«Οφείλουμε να συνεχίσουμε τις προσπάθειές μας για να φέρουμε την Ουκρανία στην καλύτερη δυνατή θέση για να διαπραγματευτεί. Θα το κάνουμε παραδίδοντας τα όπλα που χρειάζεται και ενισχύοντας στο μέγιστο τις κυρώσεις κατά της Ρωσίας», σημείωσε η Φρεντέρικσεν.

Οι χώρες της βόρειας Ευρώπης βρίσκονται μεταξύ των μεγαλύτερων παρόχων στρατιωτικής και μη στρατιωτικής υποστήριξης στην Ουκρανία.

Συνολικά η στρατιωτική και μη στρατιωτική υποστήριξη της Σουηδίας προς την Ουκρανία ανέρχεται, για παράδειγμα, σε περίπου 128 δισεκατομμύρια σουηδικές κορώνες (σχεδόν 12 δισεκατομμύρια ευρώ).