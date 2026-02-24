Η Ρωσία θα είναι σε θέση να συνεχίσει την εισβολή της στην Ουκρανία καθ’ όλη τη διάρκεια του 2026, παρά τις αυξανόμενες οικονομικές πιέσεις και τα προβλήματα ανθρώπινου δυναμικού, ενώ η απειλή από πυραύλους και drones προς την Ευρώπη εντείνεται, σύμφωνα με κορυφαίο στρατιωτικό think tank.

Όπως αναφέρει ο Guardian, ο γενικός διευθυντής του Διεθνούς Ινστιτούτου Στρατηγικών Μελετών (IISS), Μπάστιαν Γκίγκεριχ, δήλωσε ότι υπάρχουν «ελάχιστες ενδείξεις» πως η ικανότητα της Ρωσίας να συνεχίσει τον πόλεμο για πέμπτο έτος έχει αποδυναμωθεί.

Σύμφωνα με την έκθεση, το Κρεμλίνο δαπάνησε τουλάχιστον 186 δισ. δολάρια για την άμυνα το 2025 — αύξηση 3% σε πραγματικούς όρους — ποσό που αντιστοιχεί στο 7,3% του ΑΕΠ, υπερδιπλάσιο του ποσοστού των ΗΠΑ και περίπου τριπλάσιο του Ηνωμένου Βασιλείου.

Η ειδικός αμυντικών δαπανών Φενέλα ΜακΓκέρτι σημείωσε ότι, παρότι η ρωσική οικονομία επιβραδύνεται και ενδέχεται να οδηγήσει σε μείωση των πραγματικών στρατιωτικών δαπανών το 2026, αυτό πρέπει να εξεταστεί στο πλαίσιο αρκετών ετών έντονης αύξησης. Όπως υπογράμμισε, οι στρατιωτικές δαπάνες έχουν διπλασιαστεί σε πραγματικούς όρους από το 2021, επιτρέποντας στη Μόσχα να ενισχύσει τον εξοπλισμό και τις προσλήψεις ώστε να συνεχίσει τις αδιάκοπες επιθέσεις εδάφους και αέρος.

Τέσσερα χρόνια μετά την πλήρους κλίμακας εισβολή, η Ρωσία έχει μετατρέψει την οικονομία της σε οικονομία πολέμου και συνεχίζει επιχειρήσεις υψηλής έντασης, παρά τις απώλειες που ξεπερνούν το 1,2 εκατομμύριο νεκρούς και τραυματίες.

Παράλληλα, η Μόσχα εντείνει τις επιθέσεις με πυραύλους cruise, βαλλιστικούς πυραύλους και drones κατά ουκρανικών ενεργειακών υποδομών και αστικών κέντρων. Το IISS επισημαίνει ότι η Ρωσία αναπτύσσει νέα όπλα και τακτικές, συμπεριλαμβανομένης εκσυγχρονισμένης έκδοσης του drone Shahed-136 με εμβέλεια έως 2.000 χιλιομέτρων, ικανής να πλήξει στόχους σε ευρωπαϊκό έδαφος.

Το Ινστιτούτο προειδοποιεί ότι το ΝΑΤΟ πρέπει να ενισχύσει τις επενδύσεις στην αντιπυραυλική άμυνα και στα συστήματα αντιμετώπισης drones. Παρά τις δεσμεύσεις ευρωπαϊκών χωρών και του Καναδά για αύξηση των αμυντικών δαπανών στο 3,5% έως το 2035, η επίτευξη αυτού του στόχου θα απαιτήσει σημαντικές και διαρκείς επενδύσεις.

Τέλος, εκτιμάται ότι η Ευρώπη θα χρειαστεί έως και τη δεκαετία του 2030 για να μειώσει την στρατιωτική εξάρτησή της από τις Ηνωμένες Πολιτείες, ιδιαίτερα σε τομείς όπως οι πληροφορίες, οι δορυφορικές δυνατότητες και η αεράμυνα.