Wall Street: Γιατί οι traders βάζουν στο «μικροσκόπιο» Nvidia και εταιρείες λογισμικού

Αυτήν την εβδομάδα η προσοχή των επενδυτών στη Wall Street στρέφεται στα οικονομικά αποτελέσματα της Nvidia που θεωρείται βαρόμετρο για την Τεχνητή Νοημοσύνη. Θα σταθεροποιήσουν την αμερικανική χρηματιστηριακή αγορά που έχει ταραχθεί από τις ανησυχίες γύρω από το ΑΙ;

Tην Παρασκευή η απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου των ΗΠΑ που ακύρωσε τους δασμούς του προέδρου Τραμπ έδωσε αρχικά μια ώθηση στις μετοχές. Ωστόσο, άφησε στην αγορά μια δόση αβεβαιότητας για το πώς η αμερικανική κυβέρνηση θα διαχειριστεί τις δικαστικές προσφυγές και τις επιστροφές χρημάτων.

Πέρα από τη σκιά αυτή και τα αποτελέσματα της Nvidia, η Wall Street στρέφει την προσοχή της και σε άλλα τριμηνιαία αποτελέσματα εισηγμένων του κλάδου τεχνολογίας. Σε αυτά περιλαμβάνονται εταιρείες λογισμικού που βρίσκονται υπό πίεση λόγω των φόβων ότι η Τεχνητή Νοημοσύνη θα ανατρέψει τα επιχειρηματικά τους μοντέλα.

Όσον αφορά τη Nvidia, τα αποκαλυπτήρια θα γίνουν την Τετάρτη. Τα αποτελέσματα του κολοσσού ημιαγωγών με τη μεγαλύτερη κεφαλαιοποίηση έρχονται σε μια περίοδο που οι μετοχές του λεγόμενου Big Tech ξεκίνησαν το 2026 με αστάθεια, ασκώντας πίεση στους χρηματιστηριακούς δείκτες τους οποίους οδηγούσαν ανοδικά τα προηγούμενα χρόνια.

Οι λεγόμενοι «hyperscalers» της Τεχνητής Νοημοσύνης έχουν ανακοινώσει σχέδια για σημαντική αύξηση των δαπανών προκειμένου να επεκτείνουν τα κέντρα δεδομένων και άλλες υποδομές οι οποίες συχνά χρησιμοποιούν εξοπλισμό της Nvidia.

Οι προσδοκίες για δυνατά αποτελέσματα από τη Nvidia υπήρξαν ένα σταθερό μοτίβο τα τελευταία χρόνια και το αποτέλεσμα είναι ότι είναι δύσκολο για την εταιρεία να εκπλήξει όταν όλοι περιμένουν ότι θα εκπλήξει.

Η μετοχή της Nvidia έχει σημειώσει άνοδο πάνω από 1.500% από τα τέλη του 2022 μέχρι το τέλος του 2025. Φέτος η μετοχή καταγράφει άνοδο μόλις 0,8% ενώ άλλες από την ομάδα των «Υπέροχων 7» που οδήγησαν την κούρσα τα έχουν πάει χειρότερα φέτος.

Η Microsoft χάνει άνω του 17% μέχρι στιγμής το 2026 και η Amazon 11%.

Για το τέταρτο τρίμηνο η Nvidia αναμένεται να ανακοινώσει αύξηση 71% στα κέρδη ανά μετοχή και πωλήσεις ύψους $65,9 δισ, εκτιμούν οι αναλυτές. Για την επόμενη χρονιά βλέπουν κατά μέσο όρο κέρδη γύρω στα $7,76 ανά μετοχή που αντιστοιχούν σε αύξηση 66%.

Το εύρος των εκτιμήσεων είναι σημαντικό. Το χαμηλό άκρο των προβλέψεων κάνει λόγο για κέρδη ανά μετοχή στα $6,28 ενώ η υψηλότερη πρόβλεψη είναι για κέρδη $9,68 ανά μετοχή.

Αν οι «ταύροι» έχουν δίκιο η μετοχή της Nvidia δεν είναι ιδιαίτερα ακριβή. Αν όμως έχουν δίκιο οι «αρκούδες» η μετοχή δεν είναι και τόσο φθηνή.

Τα αποτελέσματα που θα ανακοινώσουν άλλες εταιρείες που είναι μεγάλοι παίκτες στον χώρο του λογισμικού, όπως η Salesforce και η Intuit, θα έχουν μεγαλύτερη σημασία από ό,τι συνήθως λόγω των επιπτώσεων του ΑΙ στον κλάδο. Ο δείκτης λογισμικού και υπηρεσιών του S&P500 χάνει γύρω στο 20% μέχρι στιγμής φέτος.

Άλλες εταιρείες που εμπλέκονται στις υποδομές της Τεχνητής Νοημοσύνης όπως η Dell και η CoreWeave θα ανακοινώσουν επίσης τα κέρδη τους την ερχόμενη εβδομάδα.