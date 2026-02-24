Η «Συμμαχία των Προθύμων» υπόσχεται συντονισμένη δράση για μόνιμη ειρήνη στην Ουκρανία

Οι ηγέτες της Βρετανίας, της Γαλλίας και της Γερμανίας επανέλαβαν τη Δευτέρα την «ακλόνητη δέσμευσή» τους για την επίτευξη μιας δίκαιης και διαρκούς ειρήνης στην Ουκρανία, μετά τη συνάντηση της «Συμμαχίας των Προθύμων» με αφορμή την τέταρτη επέτειο του πολέμου.

Σε κοινή δήλωση, υπογράμμισαν ότι «τα διεθνή σύνορα δεν πρέπει να αλλάζουν διά της βίας».

Η ανακοίνωση προσθέτει ότι οι ηγέτες χαιρέτισαν τις συνεχιζόμενες προσπάθειες των ΗΠΑ για ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις, οι οποίες — όπως τονίζεται — πρέπει να περιλαμβάνουν όλα τα εμπλεκόμενα μέρη όταν διακυβεύονται τα συμφέροντά τους.

Κάλεσαν επίσης τη Ρωσία να συμμετάσχει στις συζητήσεις με ουσιαστικό τρόπο και να συμφωνήσει σε μια πλήρη, «άνευ όρων εκεχειρία», ενώ επαναβεβαίωσαν τον ρόλο που θα διαδραματίσει ο Συνασπισμός των Προθύμων στην παροχή πολυεπίπεδων εγγυήσεων ασφάλειας, μεταξύ άλλων μέσω και της Πολυεθνικής Δύναμης για την Ουκρανία, με την υποστήριξη των Ηνωμένων Πολιτειών.

Οι ηγέτες επαναβεβαίωσαν ακόμη τη δέσμευσή τους να εντείνουν την οικονομική πίεση στη Ρωσία, «μέσω πρόσθετων κυρώσεων και στοχεύοντας τον ρωσικό σκιώδη στόλο και τα δίκτυα εμπορίας πετρελαίου, τη ρωσική στρατιωτική βιομηχανία και διαταράσσοντας τα χρηματοοικονομικά δίκτυα της Ρωσίας».

Δεσμεύτηκαν επίσης να παράσχουν περαιτέρω βοήθεια στις ενεργειακές υποδομές της Ουκρανίας, μεταξύ άλλων μέσω της συνεχιζόμενης παροχής αεράμυνας, ενώ σημείωσαν το ζοφερό τίμημα που έχει πληρώσει η Ρωσία για τα ελάχιστα κέρδη της στο πεδίο της μάχης. Τελος χαιρέτισαν τις πρόσφατες επιτυχημένες ουκρανικές αντεπιθέσεις για την ανάκτηση εδαφών και δεσμεύτηκαν να συνεχίσουν την παροχή στρατιωτικής και δημοσιονομικής στήριξης στο Κιεβο, μέσω του δανείου ύψους 90 δισεκατομμυρίων ευρώ και των διμερών συνεισφορών της ΕΕ.

Συγκεκριμένα, ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν εμφανίστηκε σήμερα εξαιρετικά επιφυλακτικός έναντι του ενδεχόμενου να επιτευχθεί στο εγγύς μέλλον ειρήνη ανάμεσα στην Ουκρανία και τη Ρωσία.

Κατά τη διάρκεια τηλεδιάσκεψης με ηγέτες των κρατών που είναι σύμμαχοι της Ουκρανίας, ο Γάλλος πρόεδρος ανέφερε ότι ναι μεν είναι χρήσιμες οι πρωτοβουλίες και οι διαβουλεύσεις για την επίτευξη μίας ειρηνικής λύσης, πλην όμως θεωρεί ότι από ρωσικής πλευράς δεν υπάρχει θέληση για μία ειρηνική κατάληξη.

Στάρμερ: Η Ουκρανία είναι η πρώτη γραμμή της δικής μας ελευθερίας

Τη δέσμευση ότι το Ηνωμένο Βασίλειο θα συνεχίσει να στηρίζει την Ουκρανία «για όσο χρειαστεί» επανέλαβε ο Βρετανός πρωθυπουργός, με αφορμή τη συμπλήρωση τεσσάρων χρόνων από την έναρξη της ρωσικής εισβολής. Παράλληλα ανακοίνωσε το μεγαλύτερο πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας από το 2022.



Απευθυνόμενος στο Υπουργικό του Συμβούλιο, ο Κιρ Στάρμερ έκανε λόγο για «τέσσερα χρόνια επιθετικότητας του Πούτιν» και «τέσσερα χρόνια μεγάλης οδύνης για τον ουκρανικό λαό». Την ίδια στιγμή, περιέγραψε προσωπικές του επισκέψεις στην Ουκρανία που, όπως είπε, έχουν χαραχθεί στη μνήμη του.

Μακρόν: Στρατιωτική, οικονομική και στρατηγική αποτυχία της Ρωσίας μετά από 4 χρόνια πολέμου

Νωρίτερα, ο Γάλλος πρόεδρος, Εμανουέλ Μακρόν υπογράμμισε την Τρίτη την «τριπλή αποτυχία» στα «στρατιωτικά, οικονομικά, στρατηγικά» σχέδια της Ρωσίας στην Ουκρανία, ύστερα από τέσσερα χρόνια μέρα προς μέρα από την εισβολή των ρωσικών δυνάμεων στη γειτονική τους χώρα.

«Αυτή ενίσχυσε το NATO, την επέκταση του οποίου ήθελε να αποφύγει, ένωσε τους Ευρωπαίους, τους οποίους ήθελε να αποδυναμώσει, και εξέθεσε έναν ιμπεριαλισμό μιας άλλης εποχής», έγραψε ο Γάλλος πρόεδρος στην πλατφόρμα X.

Four years ago, Europe awoke to the sound of Russian bombs falling on Ukraine.



Four years of a war of aggression chosen by Russia, in blatant defiance of international law, of a people’s sovereignty, and of human life.



Four years of cities struck,… — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) February 24, 2026

Η Ουκρανία είναι «η πρώτη γραμμή άμυνας της ηπείρου μας» και η Ευρώπη θα παραμείνει στο «πλευρό» της, δεσμεύτηκε ο Εμανουέλ Μακρόν.

Διαβεβαίωσε επίσης ότι η παράδοση στρατιωτικού υλικού και η εκπαίδευση θα συνεχιστούν «ώστε να κρατήσει η Ουκρανία και ώστε η Ρωσία να καταλάβει ότι ο χρόνος δεν μετρά προς όφελός της».

Οι 27 της ΕΕ δεν κατάφεραν ωστόσο να συμφωνήσουν για την επιβολή νέων κυρώσεων στη Μόσχα λόγω του βέτο της Ουγγαρίας, η οποία είχε επίσης μπλοκάρει την υιοθέτηση δανείου 90 δισεκατομμυρίων ευρώ για την Ουκρανία που αποφασίστηκε τον Δεκέμβριο από τους ηγέτες της ΕΕ.

Ο Εμανουέλ Μακρόν σημείωσε σήμερα ότι «τίποτε» δεν θα αιτιολογούσε να «διακυβευτεί» αυτό το δάνειο και ότι «οφείλουμε πλέον να το παγιώσουμε».

Επίσης, επισήμανε ότι θα διασφαλίσει πως «τα συμφέροντα των Ευρωπαίων θα ληφθούν υπόψη στις συνομιλίες» που έχουν στόχο την επιστροφή της ειρήνης στην Ουκρανία.

Ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος θέλει να μπει τέλος στον πόλεμο το ταχύτερο δυνατό, δημιούργησε δίαυλο επικοινωνίας με τον Ρώσο ομόλογό του Βλαντίμιρ Πούτιν, πράγμα που προκάλεσε φόβους στην ΕΕ και το Κίεβο ότι θα παραμεριστούν στις διαπραγματεύσεις τους.

Οι ηγέτες χωρών της βόρειας Ευρώπης και της Βαλτικής στο Κίεβο

Υπενθυμίζεται ότι, οι ηγέτες χωρών της βόρειας Ευρώπης και της Βαλτικής, ανάμεσα στους οποίους ο πρόεδρος της Φινλανδίας Αλεξάντερ Στουμπ και ο πρωθυπουργός της Σουηδίας Ουλφ Κρίστερσον έφτασαν σήμερα στην Ουκρανία με αφορμή την τέταρτη επέτειο από τη ρωσική εισβολή, ανακοίνωσε ο Ουκρανός υπουργός Εξωτερικών.

«Με χαρά υποδέχομαι τους ηγέτες 8 χωρών της βόρειας Ευρώπης και της Βαλτικής, τους πραγματικούς και κοντινούς μας συμμάχους στην άμυνα για την ελευθερία, τη δικαιοσύνη και την αλήθεια», έγραψε ο Αντρίι Σιμπίχα σε μήνυμά του που αναρτήθηκε στην πλατφόρμα X.

Η πρωθυπουργός της Δανίας, Μέτε Φρεντέρικσεν και ο ομόλογός της Νορβηγίας, Γιόνας Γκαρ Στέρε βρίσκονται επίσης στο Κίεβο.

Οι ηγέτες θα έχουν συνάντηση στην ουκρανική πρωτεύουσα με τον πρόεδρο της χώρας Βολοντίμιρ Ζελένσκι για να συζητήσουν για τη συνέχιση της στρατιωτικής υποστήριξης στην Ουκρανία, για τις κυρώσεις κατά της Ρωσίας και για τις συνομιλίες ανάμεσα στους Ουκρανούς, τους Ρώσους και τους Αμερικανούς, διευκρίνισε το γραφείο της Μέτε Φρεντέρικσεν σε ανακοίνωσή του.

«Οφείλουμε να συνεχίσουμε τις προσπάθειές μας για να φέρουμε την Ουκρανία στην καλύτερη δυνατή θέση για να διαπραγματευτεί. Θα το κάνουμε παραδίδοντας τα όπλα που χρειάζεται και ενισχύοντας στο μέγιστο τις κυρώσεις κατά της Ρωσίας», σημείωσε η Φρεντέρικσεν.

Οι χώρες της βόρειας Ευρώπης βρίσκονται μεταξύ των μεγαλύτερων παρόχων στρατιωτικής και μη στρατιωτικής υποστήριξης στην Ουκρανία.

Συνολικά η στρατιωτική και μη στρατιωτική υποστήριξη της Σουηδίας προς την Ουκρανία ανέρχεται, για παράδειγμα, σε περίπου 128 δισεκατομμύρια σουηδικές κορώνες (σχεδόν 12 δισεκατομμύρια ευρώ).