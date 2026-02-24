Από Αλεξανδρούπολη-Θεσσαλονίκη: Ο δρόμος για τα προσυνέδρια της ΝΔ

Στην Αλεξανδρούπολη μεταβαίνει την Τετάρτη, 25 Φεβρουαρίου, ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, για να συμμετάσχει στις εργασίες του προσυνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας με τίτλο «Ασφαλής Ελλάδα».

Στο επίκεντρο θα βρεθούν τα ζητήματα που άπτονται της προστασίας του πολίτη, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα θεμάτων που ξεκινούν από την καθημερινή ασφάλεια στις γειτονιές και την αντιμετώπιση της εγκληματικότητας έως τη φύλαξη των συνόρων, τη διαχείριση της παράνομης μετανάστευσης και την πολιτική προστασία απέναντι σε φυσικές καταστροφές.