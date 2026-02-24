Τα Πανεπιστήμια της Παλαιστίνης ως παράγοντας οπισθοδρόμησης

Οι Παλαιστίνιοι, όπως και οι Εβραίοι, έχουν μεγάλη διασπορά. Από τη δεκαετία του 1960, αρκετοί Παλαιστίνιοι της διασποράς ακολούθησαν ακαδημαϊκή και ερευνητική σταδιοδρομία σε πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα της Δύσης και κυρίως των ΗΠΑ. Από τις παλαιότερες προσωπικότητες ο Έντουαρντ Σαΐντ, καθηγητής στο Columbia των ΗΠΑ, με σημαντική επιρροή στις ανθρωπιστικές επιστήμες.

Σήμερα, αρκετοί Παλαιστίνιοι επιστήμονες κατέχουν θέσεις καθηγητών και ερευνητών σε πανεπιστήμια και ερευνητικά ιδρύματα σε όλη τη Βόρεια Αμερική και την Ευρώπη. Χαρακτηριστική περίπτωση ακαδημαϊκού υψηλού κύρους είναι ο Omar M. Yaghi –Καθηγητής Χημείας στο Πανεπιστήμιο Berkeley και βραβείο Νόμπελ Χημείας 2025. Επίσης η Aseel Anabtawi, ηλεκτρολόγος μηχανικός που έχει εργαστεί σε αποστολές της NASA, συμπεριλαμβανομένων πειραμάτων ραδιοεπιστήμης για αποστολές όπως το Cassini-Huygens που εξερεύνησαν τον Κρόνο.