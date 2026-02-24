Θεσσαλονίκη: Τα «δώρα» που φέρνει η κατασκευή της οδού Πόντου στην Καλαμαριά - Τι δηλώνει ο Ν. Ταχιάος

Τέλος σε ένα… σίριαλ δεκαετιών, μπαίνει με την απόφαση του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, να χαρακτηριστεί η κατασκευή της οδού Πόντου, στην Καλαμαριά ως έργο εθνικής σημασίας, άμεσης προτεραιότητας και κατεπείγον, ενόψει της επέκτασης του Μετρό προς την Καλαμαριά. Με τον χαρακτηρισμό αυτό, η κατασκευή του δρόμου περιέρχεται στον στρατηγικό σχέδιο του Υπουργείου.

«Η οδός Πόντου δεν είναι απλώς ένας δρόμος: είναι κρίσιμο έργο υποδομής, επένδυση στην ποιότητα ζωής και στο μέλλον της Θεσσαλονίκης, που ενσωματώνει το Μετρό στην καθημερινότητα των πολιτών με τον πιο ασφαλή και λειτουργικό τρόπο», δηλώνει στα Μακεδονικά Νέα ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Νίκος Ταχιάος.