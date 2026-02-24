Οι ηγέτες της G7 δηλώνουν την «ακλόνητη υποστήριξή τους στην Ουκρανία»

Οι ηγέτες των χωρών της G7, μεταξύ των οποίων ο Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσαν την ακλόνητη υποστήριξή τους στην Ουκρανία, στην υπεράσπιση της εδαφικής της ακεραιότητας και του δικαιώματός της να υπάρχει, σε δήλωση που δημοσιεύτηκε σήμερα για την τέταρτη επέτειο από την έναρξη της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία.

«Εκφράζουμε τη συνεχή υποστήριξή μας στις προσπάθειες που καταβάλλει ο πρόεδρος Τραμπ για την επίτευξη των στόχων αυτών εκκινώντας μια ειρηνευτική διαδικασία και φέρνοντας τις πλευρές να αρχίσουν απευθείας συνομιλίες. Η Ευρώπη έχει να διαδραματίσει πρωταγωνιστικό ρόλο σε αυτή τη διαδικασία, μαζί με άλλους εταίρους», δηλώνουν οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων των ΗΠΑ, της Γαλλίας, της Βρετανίας, της Γερμανίας, της Ιταλίας, του Καναδά και της Ιαπωνίας.

Πρόκειται για την πρώτη κοινή έκφραση της G7 για την Ουκρανία σε επίπεδο ηγετών από τότε που ο Ντόναλντ Τραμπ επέστρεψε στον Λευκό Οίκο, πριν από έναν χρόνο, υπογραμμίζει το Παρίσι που ασκεί φέτος την προεδρία αυτής της ομάδας χωρών.

Παράλληλα, την «πλήρη και διαρκή υποστήριξή» τους στον πρόεδρο Ζελένσκι και τον λαό της Ουκρανίας, που αγωνίζεται για την «ανεξαρτησία της, την εδαφική της ακεραιότητα και την υπεράσπιση της ελευθερίας στην Ευρώπη» επιβεβαίωσαν οι πάνω από τριάντα ηγέτες που συμμετείχαν σήμερα σε τηλεδιάσκεψη κορυφής για το Ουκρανικό, έπειτα από πρόσκληση του Βρετανού πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ, του Γάλλου προέδρου Εμανουέλ Μακρόν και του Γερμανού καγκελάριου Φρίντριχ Μερτς.

Σύμφωνα με ανακοίνωση που εκδόθηκε μετά το πέρας της τηλεδιάσκεψης οι ηγέτες επανέλαβαν «την ακλόνητη δέσμευσή τους» να συνεργαστούν για την επίτευξη μιας δίκαιης και διαρκούς ειρήνης, σύμφωνα με τις αρχές του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών και επανέλαβαν την πάγια θέση τους ότι τα «διεθνή σύνορα δεν πρέπει να αλλάζουν με τη βία».

Οι ηγέτες χαιρέτισαν τις συνεχιζόμενες προσπάθειες των ΗΠΑ για ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις, στις οποίες, όπως επισημαίνουν πρέπει να συμμετέχουν όλα τα «σχετικά μέρη», όταν διακυβεύονται τα συμφέροντά τους.

Κάλεσαν, επίσης, τη Ρωσία να συμμετάσχει στις συζητήσεις με ουσιαστικό τρόπο και να συμφωνήσει σε μια πλήρη, «άνευ όρων εκεχειρία», ενώ επαναβεβαίωσαν τον ρόλο που θα διαδραματίσει ο Συνασπισμός των Προθύμων στην παροχή πολυεπίπεδων εγγυήσεων ασφάλειας, μεταξύ άλλων μέσω και της Πολυεθνικής Δύναμης για την Ουκρανία, με την υποστήριξη των Ηνωμένων Πολιτειών.

Οι ηγέτες επαναβεβαίωσαν ακόμη τη δέσμευσή τους να εντείνουν την οικονομική πίεση στη Ρωσία, «μέσω πρόσθετων κυρώσεων και στοχεύοντας τον ρωσικό σκιώδη στόλο και τα δίκτυα εμπορίας πετρελαίου, τη ρωσική στρατιωτική βιομηχανία και διαταράσσοντας τα χρηματοοικονομικά δίκτυα της Ρωσίας».

Δεσμεύτηκαν επίσης να παράσχουν περαιτέρω βοήθεια στις ενεργειακές υποδομές της Ουκρανίας, μεταξύ άλλων μέσω της συνεχιζόμενης παροχής αεράμυνας, ενώ σημείωσαν το ζοφερό τίμημα που έχει πληρώσει η Ρωσία για τα ελάχιστα κέρδη της στο πεδίο της μάχης. Τελος χαιρέτισαν τις πρόσφατες επιτυχημένες ουκρανικές αντεπιθέσεις για την ανάκτηση εδαφών και δεσμεύτηκαν να συνεχίσουν την παροχή στρατιωτικής και δημοσιονομικής στήριξης στο Κιεβο, μέσω του δανείου ύψους 90 δισεκατομμυρίων ευρώ και των διμερών συνεισφορών της ΕΕ.