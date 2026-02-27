Τα μηνύματα Κυρ. Μητσοτάκη, η σύγκρουση με Ανδρουλάκη και η στρατηγική του Μαξίμου

Η Ώρα του Πρωθυπουργού στη Βουλή, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να απαντά σε ερώτηση του Νίκου Ανδρουλάκη για τα ενεργειακά, αποτέλεσε το πρώτο κρας-τεστ στων δύο για το 2026 κι έδωσε τον τόνο της πολιτικής αντιπαράθεσης, που προδιαγράφεται σφοδρή τους επόμενους μήνες. Στη συζήτηση, κεντρικό θέμα ήταν η κατάσταση που επικρατεί στον χώρο της ενέργειας και η επιβάρυνση για τους πολίτες, θέμα που παρέμεινε βασικό, με δεδομένο ότι το ενεργειακό κόστος είναι ένας από τους άξονες της εντεινόμενης ακρίβειας τα τελευταία χρόνια. Ωστόσο, οι εξελίξεις και η δικαστική απόφαση για το θέμα των υποκλοπών που εκ των πραγμάτων βρέθηκαν στις αναφορές των κυρίων Μητσοτάκη και Ανδρουλάκη, δίνουν μια πρόγευση της σύγκρουσης που θα ακολουθήσει.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης σήκωσε «το γάντι», δηλώνοντας από βήματος ότι η προαναγγελθείσα πρόταση του κ. Ανδρουλάκη για προ ημερησίας συζήτηση στη Βουλή για το κράτος δικαίου, γίνεται αποδεκτή. «Την είχατε προαναγγείλει πριν από έναν μήνα. Ακόμα την περιμένουμε. Λοιπόν, εγώ σας λέω προκαταβολικά, η πρότασή σας γίνεται αποδεκτή. Καταθέστε πρόταση για το κράτος δικαίου, συνολικά, να έρθουμε εδώ να τα συζητήσουμε όλα, να δούμε την πρόοδο την οποία έχουμε πετύχει, να δούμε τα θέματα στα οποία υστερούμε και μετά να αναμετρηθούμε για ακόμα μία φορά εκεί που πρέπει, εδώ στο Ελληνικό Κοινοβούλιο».

Την πρόθεση της κυβέρνησης να μην «προσπεράσει» τις αιτιάσεις και τα αιτήματα της αντιπολίτευσης για το θέμα αυτό, είχε προαναγγείλει ο Παύλος Μαρινάκης, ήδη από εχθές, μιλώντας στην ΕΡΤ, μην απορρίπτοντας εξαρχής ακόμη κι ένα αίτημα για εξεταστική επιτροπή, αναλόγως των στοιχείων που θα επικαλεστεί η αντιπολίτευση. Το μήνυμα που επιχειρεί να περάσει η κυβέρνηση είναι διπλό. «Δεν υποβαθμίζουμε την υπόθεση των υποκλοπών. Το αντίθετο», όπως είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, «δεν πρόκειται να μπούμε στη διαδικασία να μετατρέψουμε την πολιτική ζωή του τόπου σε ένα ατελείωτο δικαστήριο», συμπλήρωσε, από την άλλη, βάλλοντας κατά της αντιπολίτευσης, ότι θέλει με αυτό τον τρόπο να καλύψει τα πολιτικά της κενά.

Αυτό, που στην κυβέρνηση χαρακτηρίζουν «πολιτικό κενό» για την αντιπολίτευση, θα επιχειρήσουν να αναδείξουν το επόμενο διάστημα. Δύο αποστροφές του πρωθυπουργού τις τελευταίες ώρες το καταδεικνύουν. Από το βήμα της Βουλής, ο κ. Μητσοτάκης, απευθυνόμενος στα έδρανα του ΠΑΣΟΚ και με αφορμή τη ΔΕΗ, είπε χαρακτηριστικά, «δεν μετακομίζετε στο ΚΚΕ, σας παρακαλώ πολύ; Έχετε ταυτιστεί που έχετε ταυτιστεί απόλυτα με την αριστερά». Λίγες ώρες νωρίτερα, στο υπουργικό συμβούλιο, είχε μιλήσει για τοξικότητα, τονίζοντας ότι «το επόμενο διάστημα θα κληθούμε και πάλι να επιβεβαιώσουμε την αντίληψη ότι είμαστε η μόνη υπεύθυνη δύναμη της χώρας, με ένα βαρύ καθήκον: να απαντάμε στα συνθήματα των άλλων με χειροπιαστά αποτελέσματα και με λιγότερα λάθη».

Η στόχευση να παρουσιαστεί το πολιτικό σκηνικό ως δύο ξεκάθαρες «πλευρές», από τη μία η υπευθυνότητα και από την άλλη ένας χώρος χωρίς εναλλακτικό πρόγραμμα διακυβέρνησης και με μόνο συγκολλητικό στοιχείο την πτώση της κυβέρνησης, θα μετατραπεί σε κεντρικό δίλημμα, όπως φαίνεται, της προεκλογικής «γραμμής» για το Μέγαρο Μαξίμου. Η ταύτιση του ΠΑΣΟΚ ακόμη και με ακραίες φωνές και η προσπάθεια της αντιπολίτευσης, όπως λένε κυβερνητικά στελέχη, να μετατρέψει τη Βουλή και τη δημόσια συζήτηση σε ένα απέραντο δικαστήριο, σε μια αέναη διαδικασία εξεταστικών και προανακριτικών επιτροπών για να υποκαταστήσει την ένδεια πολιτικών θέσεων και κοστολογημένων προτάσεων, θα βρεθεί το επόμενο διάστημα στο επίκεντρο της κυβερνητικής στρατηγικής, που επιμένει σε κάθε υπόθεση -υποκλοπές, Τέμπη, ΟΠΕΚΕΠΕ- να παραπέμπει στη Δικαιοσύνη για τη διερεύνησή τους και τον καταλογισμό ευθυνών.

Ταυτόχρονα, ο πρωθυπουργός θα συνεχίσει να προτάσσει στοιχεία, που επιβεβαιώνουν τα αποτελέσματα του κυβερνητικού έργου. Απαντώντας στον Νίκο Ανδρουλάκη τόνισε ότι η Ελλάδα καλύπτει όλες τις ενεργειακές ανάγκες της και παράλληλα εξάγει ρεύμα και προς πολλές χώρες, ενώ για τα τιμολόγια των ελληνικών νοικοκυριών υπογράμμισε ότι ήταν, το α’ εξάμηνο του 2025, 21% φθηνότερα από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. «Αντιλαμβάνομαι την υπερβολή ως στοιχείο του αντιπολιτευτικού σας οίστρου. Δεν δέχομαι, όμως, να διαστρεβλώνετε τα γεγονότα ή να αγνοείτε τον τρόπο λειτουργίας της ευρωπαϊκής αγοράς στην ενέργεια» είπε χαρακτηριστικά.

Με αφορμή το ενεργειακό κόστος, υπενθύμισε τις παρεμβάσεις για την ακρίβεια, προτάσσοντας ότι «η κυβέρνηση υλοποιεί μία συνετή δημοσιονομική πολιτική, η οποία μας επιτρέπει ακριβώς αυτά τα νοικοκυριά να τα στηρίζουμε». Υπενθύμισε τη φορολογική μεταρρύθμιση, λέγοντας ότι «από τα τέλη του περασμένου έτους και από τα τέλη Ιανουαρίου, οι μισθωτοί, κ. Ανδρουλάκη, είδαν πραγματικές αυξήσεις στους μισθούς τους», διερωτώμενος αν αυτό δεν είναι έμπρακτη στήριξη απέναντι στο πρόβλημα της ακρίβειας, επαναλαμβάνοντας τη θέση του ότι «η στήριξη του διαθέσιμου εισοδήματος μέσα από φορολογικές μειώσεις και μέσα από ονομαστικές αυξήσεις μισθών είναι ο μόνος τρόπος με τον οποίο θα μπορούμε πράγματι να τείνουμε ένα χέρι στήριξης στους πολίτες οι οποίοι σήμερα δοκιμάζονται».

Προαναγγέλλοντας τη νέα αύξηση του κατώτατου μισθού, που θα αποφασιστεί από το υπουργικό συμβούλιο στα τέλη Μαρτίου, επεσήμανε ότι «ο στόχος τον οποίο είχαμε θέσει και για τον οποίο είχαμε δεσμευτεί στους Έλληνες πολίτες, ότι το 2027 ο κατώτατος μισθός στη χώρα μας θα έχει πάει από τα 680 ευρώ που τον βρήκαμε στα 950 ευρώ, η δέσμευσή μας αυτή θα τηρηθεί στο ακέραιο». Στο προσκήνιο επανέφερε και τις παρεμβάσεις για το στεγαστικό, αναφερόμενος στην επιστροφή ενός ενοικίου, που θα επαναληφθεί τον Νοέμβριο, λέγοντας ότι η κυβέρνηση υλοποιεί «45 διαφορετικές δράσεις για τη στέγη».