Ήθελαν νέα Τέμπη;

Η καταγγελία του κ. Κ. Κυρανάκη μένει να αποδειχθεί, καθώς καταλογίζει στους δράστες όχι πρόθεση κλοπής, αλλά πρόθεση πρόκλησης δυστυχήματος. Αυτή η καταγγελία του υπουργού για να αποδειχθεί με ατράνταχτα στοιχεία απαιτεί τη σύλληψη των δραστών, κάτι ιδιαίτερα δύσκολο. Όμως μπορούμε να καταλήξουμε σε ένα συμπέρασμα, μέσα από διαδοχικούς συλλογισμούς, με βάση τις εικόνες που είδαμε.

Οι περισσότεροι υπαινίχθηκαν ή κατηγόρησαν ευθέως τους Ρομά πως αυτοί είναι οι δράστες της κοπής των καλωδίων τηλεδιοίκησης του ΟΣΕ. Αυτό είναι ένα ενδεχόμενο με βάση τη σχετική προϊστορία το οποίο φυσικά δεν μπορεί να το αποκλείσουμε. Όμως οι Ρομά κλέβουν τον χαλκό των σιδηροδρομικών εγκαταστάσεων, όπως και των πυλώνων της ΔΕΗ. Στην προκειμένη περίπτωση δεν υπήρχε χαλκός. Τι υπήρχε λοιπόν;

Τα καλώδια της τηλεδιοίκησης στην κεντρική σιδηροδρομική γραμμή Αθήνα - Θεσσαλονίκη δεν βρίσκονται ακάλυπτα στο έδαφος, αλλά προστατεύονται και από τσιμέντο. Οι δράστες, έξω από το Πλατύ Ημαθίας, έσπασαν τη τσιμεντένια προστασία, έσκαψαν, έκοψαν τα καλώδια και έφυγαν, χωρίς να σημειωθεί καμιά κλοπή. Όταν κόπηκαν τα καλώδια αυτομάτως έπεσε το σύστημα τηλεδιοίκησης και έτσι έγινε αντιληπτό το συμβάν.

Αυτά είναι τα δεδομένα για τα οποία ήδη διενεργείται προκαταρκτική έρευνα κατόπιν εντολής του Εισαγγελέα Εφετών Θεσσαλονίκης. Με αυτά τα δεδομένα σε τι συμπέρασμα μπορούμε να καταλήξουμε;

Αν αποκλείσουμε την κλοπή, ένα μόνον σενάριο έχει λογική βάση: αυτό της δολιοφθοράς. Δηλαδή της απόπειρας να προκληθεί ένα σιδηροδρομικό δυστύχημα. Ως προς την εκδοχή της κλοπής που απέτυχε, ισχυρίζονται οι υποστηρικτές αυτής της εκδοχής πως οι δράστες έγιναν αντιληπτοί και έφυγαν. Το ερώτημα είναι τι ήθελαν να κλέψουν από τη στιγμή που χαλκός δεν υπήρχε στο τοπίο; Έτσι αυτή η πιθανότητα ακούγεται λογικά αδύναμη.

Μένει συνεπώς το σενάριο της δολιοφθοράς. Να υπενθυμίσω στον αναγνώστη ένα ξεχασμένο γεγονός που συνέβη πριν από καιρό, πάλι στο σιδηροδρομικό δίκτυο και οι αμυδρά καταγεγραμμένες φυσιογνωμίες των δραστών δεν παρέπεμπαν σε Ρομά.

Για λίγο ας σκεφτούμε τι θα σήμαινε, στην υπάρχουσα γενικότερη συγκυρία, άλλο ένα πολύνεκρο σιδηροδρομικό δυστύχημα. Πέραν των πολλών προσωπικών δραμάτων, να αναλογιστούμε τις συνέπειες ενός τέτοιου γεγονότος στην πολιτική και κοινωνική σταθερότητα. Μια τραγωδία κόντεψε να τινάξει όλη τη χώρα στον αέρα. Μια δεύτερη θα την αποτελείωνε.

Για να προλάβω τις παρατηρήσεις. Όλα τα παραπάνω είναι εικασίες επάνω σε ένα γεγονός με δράστες των οποίων τα κίνητρα προσπαθούμε να ανιχνεύσουμε. Δεν γνωρίζουμε σε τι πόρισμα θα καταλήξουν οι έρευνες της ΕΛ.ΑΣ. και των εισαγγελικών αρχών. Εμένα πάντως, με αυτά που έχω διαβάσει, δεν μου φαίνεται για «έργο» Ρομά.

Στο κάτω - κάτω υπάρχουν αυτοί που ενδιαφέρονται για την πολιτική και κοινωνική αποσταθεροποίηση της πατρίδας μας.