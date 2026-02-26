Η κυβέρνηση σηκώνει το γάντι: Η σκληρή απάντηση σε Σαμαρά και η γεωπολιτική αναβάθμιση της Ελλάδας

Ο τόνος είχε δοθεί ήδη από χθες, όταν κυβερνητικές πηγές απαντούσαν στον Αντώνη Σαμαρά, κάνοντας λόγο για «συνήθεις εκτός πραγματικότητος τοποθετήσεις». Ίσως για πρώτη φορά, όμως, ο ίδιος ο Κυριάκος Μητσοτάκης επέλεξε να απαντήσει με τρόπο εμφατικό και με σκληρή γλώσσα, στα όσα καταλογίζει ο πρώην πρωθυπουργός στην κυβέρνηση σχετικά με την εξωτερική της πολιτική.

Χωρίς να τον κατονομάζει, όπως δεν τον κατονόμαζαν ούτε οι κυβερνητικές πηγές, ο κ. Μητσοτάκης έθεσε το πλαίσιο των γεωπολιτικών εξελίξεων και των κινήσεων της χώρας, αφιερώνοντας σχεδόν το σύνολο της εισαγωγικής του τοποθέτησης στο Υπουργικό Συμβούλιο στις ενεργειακές συμφωνίες και στις επικρίσεις που δέχεται.

Είναι πλέον σαφές ότι η κυβέρνηση δηλώνει έτοιμη για μια «μετωπική σύγκρουση», επιχειρώντας να διαλύσει κάθε σκιά, που επιχειρείται να πέσει, οδεύοντας στο τέλος της θητείας της και επιδεικνύοντας πλέον «μηδενική ανοχή» σε σχόλια που πλήττουν τον πυρήνα των επιλογών της.

Και από αυτή τη «γραμμή» δεν θα εξαιρεθεί ούτε ο πρώην πρωθυπουργός, καθώς κρίνεται πλέον ότι η προσπάθεια να «θολώσει» τα νερά σε ένα τόσο κρίσιμο πεδίο, όσο αυτό της εξωτερικής πολιτικής, δεν μπορεί να μείνει αναπάντητο, όταν το κλίμα που καλλιεργείται από τα «δεξιά» της κυβέρνησης, συνολικά, αφορά στο πιο ευαίσθητο κομμάτι της πολιτικής της. Πολλώ δε μάλλον, όταν η κυβέρνηση έχει «πληρώσει» στο παρελθόν την επιλογή της να αφήσει αδιάψευστα σενάρια και υποθέσεις να κατακλύζουν τη δημόσια συζήτηση.

Μιλώντας για μια «καθοριστική συγκυρία, καθώς γύρω μας διεθνείς συσχετισμοί κλονίζονται και ο κόσμος αλλάζει, σε συνθήκες κατά τις οποίες παλιές συμμαχίες και γεωπολιτικές ισορροπίες αμφισβητούνται», ο Κυριάκος Μητσοτάκης μίλησε για μια «εξαιρετικά ρευστή τάξη πραγμάτων», αντιτείνοντας σε αυτή ως μόνη βεβαιότητα, την αβεβαιότητα, γεγονός, που όπως είπε δίνει μία ξεχωριστή σημασία στις ενεργειακές συμφωνίες.

Στη μεγάλη εικόνα, ο πρωθυπουργός επεσήμανε το γεγονός ότι η ExxonMobil και η Chevron είναι δύο από τις κορυφαίες εταιρείες του χώρου, που επενδύουν στην Ελλάδα συμπράττοντας με πολύ σημαντικές και μεγάλες ελληνικές επιχειρήσεις, όπως η HELLENiQ ENERGY και η Energean, επισημαίνοντας ότι «υπογραμμίζουν έτσι ότι εμπιστεύονται τη σταθερότητα, τις προοπτικές και το μέλλον της χώρας μας, ενώ οι δυνητικές επενδύσεις για τις οποίες μιλάμε υπερβαίνουν κατά πολύ το 1 δισεκατομμύριο ευρώ, με το όφελος του Δημοσίου να εκτιμάται στο 40% επί των κερδών».

Ο πρωθυπουργός επανέλαβε ότι «η Ελλάδα ασκεί με αυτόν τον τρόπο τα κυριαρχικά της δικαιώματα στην πράξη και όχι στα λόγια. Ταυτόχρονα, όμως, μετατρέπεται και στη βασικότερη πύλη εισόδου και διανομής φυσικού αερίου για όλα τα κράτη της κεντρικής και της ανατολικής ηπείρου μας, συμπεριλαμβανομένης και της δοκιμαζόμενης Ουκρανίας», διαδραματίζοντας έτσι έναν καθοριστικό ρόλο στην ειλημμένη απόφαση της Ευρώπης να απεξαρτηθεί ενεργειακά από τη Ρωσία, με κρίσιμη υποδομή, τον Κάθετο Διάδρομο, έργο που αναβαθμίζει τη θέση της χώρας, δίνοντας στις συμφωνίες αυτές ένα ουσιαστικό γεωπολιτικό αποτύπωμα.

«Δεν είναι τυχαίο, μάλιστα, ότι τις εξελίξεις αυτές τις συνοδεύει και η πλατφόρμα 3+1 στην Ανατολική Μεσόγειο, η συνεργασία δηλαδή Ελλάδος, Κύπρου, Ισραήλ και Ηνωμένων Πολιτειών στην ευρύτερη περιοχή», είπε χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας ότι «η ενεργειακή μας πολιτική αναδεικνύεται σε κεντρικό πυλώνα της εξωτερικής μας πολιτικής».

Ο κ. Μητσοτάκης έκανε λόγο για δικαίωση των επιλογών της κυβέρνησης, όταν από το 2022 άρχισε την προώθηση των διαδικασιών για έρευνες και εξόρυξη, αίροντας γραφειοκρατικά εμπόδια που υπήρχαν και σημειώνοντας ότι οι συμφωνίες αυτές οδηγούν σε περισσότερες δουλειές, πρόσθετα έσοδα και δημιουργούν κεκτημένα, «συνδεδεμένα με τα εθνικά μας θέματα, τα οποία πλέον αποκτούν και διεθνείς σφραγίδες».

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, ο πρωθυπουργός «απάντησε» ουσιαστικά στον Αντώνη Σαμαρά με μια χαρακτηριστική φράση. «Ας μην ταράζονται κάποιοι, οι οποίοι αντιδρούν κάθε λίγο και λιγάκι, κινδυνεύοντας να χαρακτηριστούν «επαγγελματίες ανησυχούντες». Και ας μην αναζητούν τάχα παγίδες στις ρήτρες συμφωνιών οι οποίες τίθενται ακριβώς για να θωρακίσουν το Δημόσιο απέναντι σε τυχόν αποζημιώσεις από τις εταιρείες», επισημαίνοντας ότι «τα κυριαρχικά μας δικαιώματα δεν είναι υπόθεση ιδιωτικών συμβάσεων, είναι ζήτημα τήρησης του Διεθνούς Δικαίου και μόνο».

Υπενθυμίζοντας ότι η Ελλάδα, συζητά ήδη με τη Λιβύη για την οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών, όπως το έκανε με την Αίγυπτο, απευθύνθηκε εμμέσως στον κ. Σαμαρά. «Από όσους ζουν ακόμα με μια ηττοπαθή, θα έλεγα, μανία καταδίωξης που κάθε άλλο παρά ταιριάζει σε δυνατές, σε ισχυρές χώρες, ένα θα ζητούσα: να σκεφτούν ότι έως τώρα μόνο η Τουρκία αντιδρά σε αυτή την εθνική πορεία της χώρας. Η Τουρκία και δυστυχώς οι ίδιοι».

Ο κ. Μητσοτάκης έκανε λόγο για «ενστάσεις που δεν είναι μόνο εκτός τόπου αλλά είναι και εκτός χρόνου», τονίζοντας ότι αυτές διατυπώνονται την ώρα που ο υπουργός Εξωτερικών βρίσκεται στην Ουάσιγκτον και συναντά για δεύτερη φορά τον Αμερικανό ομόλογό του, «εμβαθύνοντας αυτή την πολύ σημαντική διμερή στρατηγική σχέση», όπως είπε. «Δεν υποσκάπτει, λοιπόν, τη θέση της πατρίδας η αξιοποίηση του πλούτου της και η εδραίωση στην πράξη των κυριαρχικών δικαιωμάτων της. Την υποσκάπτει η μίζερη αμφισβήτηση», είπε χαρακτηριστικά, συμπληρώνοντας ότι «οι αληθινοί πατριώτες δεν είναι όσοι εκφράζουν διαρκώς φόβους, είναι εκείνοι που χτίζουν την Ελλάδα που δεν φοβάται».

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επανέλαβε τον στόχο για το επόμενο διάστημα, «να επιβεβαιώσουμε την αντίληψη ότι είμαστε η μόνη υπεύθυνη δύναμη της χώρας», όπως είπε και δίνοντας το πλαίσιο στο οποίο θα κινηθεί από εδώ και στο εξής, τόνισε ότι η κυβέρνηση θα απαντά «στα συνθήματα των άλλων με χειροπιαστά αποτελέσματα και με λιγότερα λάθη», θέτοντας «απέναντι στη διαρκώς εντεινόμενη τοξικότητα», την αλήθεια, τα ενωτικά επιχειρήματα και την πειστικότητα από την πλευρά της.