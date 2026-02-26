Γιατί ο Κυριάκος δεν πάει τώρα σε εκλογές;

Οι δημοσκοπήσεις είναι αμείλικτες. Δείχνουν αυτό που δεν θέλουν να καταλάβουν οι ηγεσίες των κομμάτων της αντιπολίτευσης: Δεν μιλάνε στον κόσμο, ούτε καν στον δικό τους. Ο μεγάλος τους αντίπαλος δεν είναι ο Μητσοτάκης, αλλά η δική τους ανικανότητα να πιάσουν τον παλμό της κοινωνίας. Χαρακτηριστικό παράδειγμα το ΠΑΣΟΚ. Οι ψηφοφόροι του στην πλειοψηφία τους δεν θεωρούν ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης είναι καταλληλότερος για πρωθυπουργός από τον Κυριάκο Μητσοτάκη! Ούτε ο Αλέξης Τσίπρας πάει ιδιαίτερα καλά! Το ερώτημα είναι για ποιον λόγο ο Κυριάκος Μητσοτάκης περιμένει και δεν κάνει εκλογές άμεσα. Πόσο χειρότερα να πάει η αντιπολίτευση;

Ένα ισχυρό κομμάτι της εγχώριας ελίτ προσπαθεί εδώ και τέσσερα χρόνια να ρίξει τον Μητσοτάκη, επειδή κρίνει ότι η ξεκάθαρη πολιτική του στο θέμα της Ουκρανίας δεν εξυπηρετεί τα δικά της συμφέροντα. Χρησιμοποίησαν για τον σκοπό τους πολλά και δόλια μέσα. Έχουν στη διάθεσή τους χρήματα, μέσα ενημέρωσης, ισχυρούς πολιτικούς δεσμούς. Μέχρι στιγμής δεν έχουν καταφέρει το παραμικρό, παρά το γεγονός ότι χρησιμοποίησαν όλο το οπλοστάσιο που διέθεταν. Αυτό δεν σημαίνει ότι ο πόλεμος με τον Κυριάκο Μητσοτάκη τελείωσε. Θα προσπαθήσουν και πάλι. Με τόσες αποτυχίες θα έχουν μάθει από τα λάθη τους και την επόμενη φορά μπορεί να εμφανιστούν καλύτερα οργανωμένοι και πιο αποτελεσματικοί.

Αυτήν τη στιγμή, πάντως, ο Κυριάκος Μητσοτάκης εμφανίζεται ενισχυμένος. Έπειτα από επτά χρόνια στην εξουσία η κοινή γνώμη δεν δείχνει να εμπιστεύεται κάποιον άλλον για να οδηγήσει τη χώρα. Είναι ο καλύτερος χρόνος για να πάει σε εκλογές. Όχι μόνο γιατί οι πολιτικοί του αντίπαλοι είναι αποδιοργανωμένοι. Ο βασικότερος λόγος είναι ότι ο πόλεμος φθοράς που δέχεται στρέφεται στο τέλος κατά της ίδιας της πατρίδας. Ο πόλεμος λάσπης μπορεί να προκαλέσει στο τέλος ατύχημα. Όχι στην κυβέρνηση, αλλά στη δυνατότητά της να πάρει κρίσιμες αποφάσεις για μεγάλα ζητήματα.

Έχουμε υποστηρίξει και άλλη φορά στο παρελθόν ότι ο κ. Μητσοτάκης θα μπορούσε να «αγοράσει» την επιλογή των εκλογών. Και νομίζουμε ότι και τότε σωστό θα ήταν, αφού θα είχε αποτραπεί όλο αυτό το τοξικό κλίμα που από την εποχή των Τεμπών και έπειτα πνίγει την χώρα. Επίσης, πιστεύουμε ότι δεν υπάρχει λόγος να περιμένει κάποιος το κλίμα αυτό να είναι το μοναδικό σημείο αναφοράς. Γι αυτό οι εκλογές είναι σήμερα μια καθαρή επιλογή. Επειδή θα απαιτήσει από τους πολίτες καθαρές απαντήσεις. Θέλουμε την εξωτερική πολιτική του Κυριάκου Μητσοτάκη ή του club του Καπνεργοστασίου; Θέλουμε την οικονομική πολιτική του Κυριάκου Μητσοτάκη ή τις πολιτικές που στο παρελθόν οδήγησαν στη χρεοκοπία; Θέλουμε την Ελλάδα του Κυριάκου Μητσοτάκη ή αναπολούμε εκείνη του Αλέξη Τσίπρα; Εμπιστευόμαστε τη χώρα στα χέρια του Κυριάκου Μητσοτάκη ή σε εκείνα του Νίκου Ανδρουλάκη;

Θανάσης Μαυρίδης

[email protected]