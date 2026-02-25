Εγκλωβισμένοι στα crypto εκατομμύρια θεσμικοί και ιδιώτες επενδυτές

Σε κομβικό σημείο βρίσκεται η αγορά των crypto. Δεν είναι μόνο το γεγονός ότι το bitcoin έχει χάσει σχεδόν το 50% της αξίας του από το ιστορικό υψηλού του περασμένου Οκτωβρίου, ούτε η αδυναμία του να προσεγγίσει το επίπεδο των 70.000 δολαρίων στις τελευταίες δύο εβδομάδες, που προβληματίζουν το επενδυτικό κοινό.

Το κλίμα είναι κακό και αν αληθεύουν οι αναφορές των εξειδικευμένων αναλυτών του χώρου, τότε εκατοντάδες εκατομμύρια ιδιώτες και θεσμικοί επενδυτές είναι στη δεδομένη συγκυρία εγκλωβισμένοι. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, μεγάλο ποσοστό των κατόχων κρυπτονομισμάτων ανά την υφήλιο έχει αγοράσει bitcoin σε μέση τιμή υψηλότερη από τα 62.000-70.000 δολάρια που κυμαίνεται τις τελευταίες εβδομάδες.

Η τελευταία φορά που ο «βασιλιάς» των crypto βρισκόταν στο συγκεκριμένο εύρος ήταν τον Οκτώβριο του 2024. Στην περίπτωση που η τιμή του υποχωρήσει προς τα 55.000 δολάρια, τότε υπάρχουν εκτιμήσεις που αναφέρουν ότι σχεδόν ολόκληρη αγορά θα είναι στο «κόκκινο». Διότι η μέση τιμή που θεωρείται ότι κοστίζει το bitcoin για την πλειονότητα των κατόχων είναι γύρω στα 55.000 δολάρια.

Σημειώνεται ότι ένα μέρος των ιδιωτών επενδυτών έχει εισέλθει στην αγορά σε υψηλότερα επίπεδα, περίπου στα 65.000-80.000 δολάρια, καθώς η νίκη του Ντόναλντ Τραμπ στις προεδρικές εκλογές του Νοεμβρίου 2024 είχε δημιουργήσει πολύ μεγάλες προσδοκίες για το οικοσύστημα. Ήταν τόσο μεγάλες οι προσδοκίες – και λόγω της κυκλοφορίας των spot bitcoin ETFs - που ορισμένες μελέτες ανέφεραν ότι το ποσοστό των θεσμικών επενδυτών που κατείχαν crypto το 2025 ανήλθε στο 71%.

Είναι επίσης αξιοσημείωτο ότι μεγάλοι παίκτες του χώρου όπως η Strategy καταγράφουν ακόμα και σήμερα λογιστικές – unrealized - απώλειες (στα 76.000 δολάρια το μέσο κόστος κτήσης bitcoin για την εταιρεία με τα μεγαλύτερα αποθέματα bitcoin στον κόσμο).

Έτσι, λοιπόν, το πρόσφατο εύρος των 62.000-70.000 δολαρίων θεωρείται «οχυρό» πριν η νευρικότητα στην αγορά περάσει σε επίπεδο συναγερμού.

Οι αριθμοί προκαλούν ίλιγγο. Οι ιδιώτες επενδυτές που υπολογίζεται ότι έχουν στην κατοχή τους crypto ξεπερνούν ενδεχομένως τα 700 εκατομμύρια, αν και οι εν λόγω αναφορές δεν μπορούν να θεωρηθούν πλήρως αξιόπιστες. Αυτό ισχύει για όλες τις εκτιμήσεις για τη συγκεκριμένη αγορά.

Και αυτό γιατί δεν υπάρχουν επίσημα στοιχεία. Οι εκτιμήσεις συνήθως βασίζονται στη διαδικτυακή δραστηριότητα στις σχετικές πλατφόρμες και στον αριθμό των υφιστάμενων ψηφιακών πορτοφολιών. Επιπλέον, οι αναφορές των crypto πλατφορμών και των απανταχού crypto-ειδικών, χαρακτηρίζονται πολλές φορές από μία δόση υπερβολής, μέσα στη γενικότερη «παραζάλη» που επικρατεί στην αγορά για την προοπτική-αγωνία μεγαλύτερης αποδοχής του bitcoin από τους παραδοσιακούς επενδυτές αλλά και για την «υπόσχεση» να γίνουν όλοι ζάμπλουτοι μέσω των κρυπτονομισμάτων.

Σε κάθε περίπτωση, ο αριθμός των ιδιωτών επενδυτών που κατέχουν crypto εκτιμάται πως ξεπερνά τα 50 εκατομμύρια στις ΗΠΑ και αυξάνεται ως ποσοστό του πληθυσμού σε χώρες που εμφανίζουν μεγαλύτερη ψηφιακή διείσδυση, κυρίως στην Ασία (πχ Σιγκαπούρη, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα). Ακόμα και στην Κίνα, όπου ισχύει πλήρης απαγόρευση του trading, οι κάτοχοι crypto υπολογίζονται σε μερικές δεκάδες εκατομμύρια.

Το βασικό επιχείρημα των υποστηρικτών των crypto είναι ότι πρόκειται για μία πολύ νέα αγορά, η οποία τώρα αρχίζει να ωριμάζει και επομένως εμφανίζει μεγάλες προοπτικές ανάπτυξης και τεράστια περιθώρια ανόδου των τιμών σε ανοδικούς κύκλους. Σε αντίθεση με τα παραδοσιακά assets που προσφέρουν μεγαλύτερη «ασφάλεια» λόγω της χαμηλότερης μεταβλητότητας.

Το θέμα είναι γιατί τελευταία λείπουν οι αγοραστές, θεσμικοί ή ιδιώτες. Στην παρούσα φάση, οι επενδυτές αναζητούν κατεύθυνση με φόντο τις συνεχείς αλλαγές κλίματος και τις ανατροπές που σημειώνονται σε πολλαπλά επίπεδα. Τα crypto παραμένουν σε κλοιό πιέσεων και δείχνουν ότι δεν μπορούν να αποτελέσουν μία αξιόπιστη εναλλακτική επιλογή.

Πολλοί κάνουν λόγο για «κάθαρση» και ωρίμανση της αγοράς, υπό την έννοια ότι στο επόμενο κύμα ανόδου θα πρωταγωνιστήσουν οι επενδυτές που πραγματικά μπορούν να αντέξουν την ακραία μεταβλητότητα. Διότι είναι οι μακροπρόθεσμοι επενδυτές αυτοί που έχουν τη δυνατότητα να εισέλθουν ξανά σε χαμηλότερες τιμές.

Το βασικό ζητούμενο για το bitcoin και τα crypto είναι να επιστρέψει στις αγορές η διάθεση ανάληψης κινδύνου. Η διάθεση για ρίσκο είναι αυτή που θα δώσει την απαιτούμενη ώθηση και βασίζεται σε τρεις βασικούς πυλώνες: τη χαλάρωση της νομισματικής πολιτικής από την Fed, τη μακροοικονομική σταθερότητα και την αποκλιμάκωση των γεωπολιτικών κινδύνων.

Ένα ακόμη σημαντικό στατιστικό δείχνει ότι το bitcoin χρειάστηκε έναν περίπου χρόνο για να φτάσει από τα 62.000 δολάρια στο ιστορικό υψηλό λίγο πάνω από τα 126.000 δολάρια και μόλις 4 μήνες για να υποχωρήσει από τα υψηλά ξανά στο επίπεδο των 62.000 δολαρίων. Η απότομη πτώση οφείλεται σε μεγάλο ποσοστό στην υπερβολική μόχλευση που καταγράφεται στην αγορά.

Πρόκειται για μία συνθήκη που δύσκολα μπορεί να επαναφέρει μεγάλο αριθμό ιδιωτών επενδυτών στον επόμενο ανοδικό κύκλο. Στην ουσία, έχουμε να κάνουμε με μία χαμένη γενιά επενδυτών που εγκλωβίζεται στη δίνη των crypto. Τέλος, το κατά πόσο η τρέχουσα bear market θα αποδειχθεί παροδική ή θα αποτελέσει την αρχή μίας παρατεταμένης περιόδου συσσώρευσης. θα εξαρτηθεί από ένα μείγμα πολιτικοοικονομικών εξελίξεων και επενδυτικής ψυχολογίας μέσα στους επόμενους μήνες.