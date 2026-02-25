Ο ανάλγητος 

Τα σπουδαία συμβαίνουν χτες και σήμερα στην Ουάσινγκτον. Εκεί όπου έσπευσε εκτάκτως ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης. Για να συμβαίνει αυτό δεν πρέπει τα πράγματα να εξελίσσονται έτσι όπως θα τα θέλαμε. Αλλιώς γιατί να πάρει το αεροπλάνο ο Γιώργος και μάλιστα εκτάκτως για ένα τόσο μεγάλο ταξίδι; Να θυμίσουμε ότι στην Ουάσινγκτον βρίσκεται και ο υπουργός της Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου. Γιατί να χρειάζεται τόσο ισχυρή ενίσχυση η «ομάδα» αν όλα πάνε καλά; Κρίσιμες οι ώρες και όπως σημειώσαμε και χτες περιμένουμε με αγωνία τον άσπρο καπνό. Άλλοι περιμένουν κάτι άλλο. Όπως ο αγαπητός μας φίλος Έντι…

Συνεχίζεται σήμερα για δεύτερη μέρα στην Ουάσινγκτον η Σύνοδος στον Λευκό Οίκο για τον Κάθετο Διάδρομο. Ακόμα δεν έχει «κλειδώσει» το μεγάλο deal για τη χώρα μας που (αν κλειδώσει) αναβαθμίζει γεωπολιτικά την Ελλάδα και την καθιστά πύλη εισόδου αμερικανικού LNG στην Ευρώπη. Μπορεί η Atlantic See να υπέγραψε σημαντικές συμφωνίες, αλλά δεν έχουν κλείσει όλα τα θέματα. Το αρχικό σχέδιο των Αμερικανών προέβλεπε την Ελλάδα να αποτελεί τον μοναδικό κόμβο μεταφοράς του αερίου στην περιοχή, αλλά σήμερα συζητούν και «εναλλακτικές λύσεις». Το πώς και το γιατί δεν είναι ακόμη ξεκάθαρο. Προφανώς έχει υπάρξει παρασκήνιο που δημιούργησε αυτήν την «αναζήτηση». Μέχρι το βράδυ, πάντως, όλα θα έχουν ξεκαθαρίσει. Τις διεργασίες παρακολουθούν στενά και παραμονεύουν για στραβοπατήματα τόσο ο Ταγίπ Ερντογάν όσο και ο Έντι Ράμα. Ειδικά ο Έντι έχει προσφέρει γη και ύδωρ…

Την κρισιμότητα των διαβουλεύσεων καταδεικνύει το γεγονός πως ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, μεταβαίνει σήμερα εκτάκτως στην Ουάσινγκτον, τη στιγμή που πραγματοποιείται η κρίσιμη σύσκεψη για τον Κάθετο Διάδρομο. Όπως μαθαίνουμε, η επίσκεψη έρχεται έπειτα από πρόσκληση του Αμερικανού ΥΠΕΞ, Μάρκο Ρούμπιο, με τον οποίο και θα συναντηθεί.

Στην Ουάσινγκτον βρίσκεται και η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ όπου πληροφορίες αναφέρουν ότι είχε συνάντηση στο Οβάλ Γραφείο με τον Ντόναλντ Τραμπ, ενώ συνάντησε τον αντιπρόεδρο Βανς και τον Μάρκο Ρούμπιο. Η Κίμπερλι έχει βάλει «πλάτη», καθώς θα ήθελε η θητεία της στην Αθήνα να ξεκινήσει με μια επιτυχία. Κι ο Κάθετος Διάδρομος βρίσκεται ψηλά στην ατζέντα της αμερικανικής διοίκησης…

Κεντρικό πρόσωπο της Συνόδου είναι ο Αλέξανδρος Εξάρχου που έχει αναλάβει το έργο να καταστεί η χώρα μας ενεργειακός κόμβος. Ανεξάρτητα από το από πού θα ξεκινάει ο αγωγός ο όμιλος Aktor θα πρωταγωνιστήσει στο όλο εγχείρημα. Ο κ. Εξάρχου είχε όλο το προηγούμενο διάστημα συναντήσεις με Αμερικανούς αξιωματούχους, γεγονός ασυνήθιστο για ελληνική εταιρεία.

Στη Σύνοδο για τον Κάθετο Διάδρομο συμμετέχουν 12 ευρωπαϊκές χώρες. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκπροσωπείται από τη Γενική Διευθύντρια Ενέργειας, Ditte Juul Jørgensen. Από ελληνικής πλευράς, παρόντες είναι οι επικεφαλής μεγάλων ενεργειακών ομίλων, μεταξύ των οποίων οι ΔΕΗ, όμιλος Κοπελούζου και ΔΕΣΦΑ.

Το «παρών» δίνουν επίσης οι Αμερικανοί υπουργοί, Νταγκ Μπέργκαμ και Κρις Ράιτ, ενώ συμμετέχουν κορυφαίοι εξαγωγείς LNG, όπως η Cheniere Energy και η Venture Global LNG, καθώς και η αναπτυξιακή τράπεζα U.S. International Development Finance Corporation, η οποία εξετάζει χρηματοδοτήσεις ενεργειακών υποδομών.

Τελευταίως δεν ακούω καλά. Κάτι μου είπαν ότι ο κύριος Τάκης πέρασε μεγάλη στεναχώρια επειδή ήταν να πάει σε κάτι εγκαίνια και δεν πήγε. Κάτι τέτοιο. Όρκο δεν παίρνω.

Επίσης δεν είμαι σίγουρος αν πήραν σωστά τα αυτιά μου για μια μεγάλη συνεργασία του ΠΑΣΟΚ. Κάτι άκουσα σε «άκης». Ανδρουλάκης αποκλείεται να είναι, αφού τον έχουν ήδη. Λες; Μπα. Κι αν; Αποκλείεται! Αλλά και πάλι. Ποτέ μην λες ποτέ…

Πέσανε να τον φάνε τον Νίκο για το βίντεάκι. Μια χαρά το έκανε ο άνθρωπος. Προσπαθεί να αντιγράψει τον Κυριάκο. Λογικό. Η αντιγραφή είναι το πρώτο βήμα της μάθησης…

Νέο Μνημόνιο συνεργασίας υπέγραψαν το Υπουργείο Εσωτερικών και η Google, με πεδίο εστίασης την εκπαίδευση του προσωπικού της Δημόσιας Διοίκησης στην Τεχνητή Νοημοσύνη. Πρόκειται για μια πρωτοβουλία, η οποία συμπεριλαμβάνεται στο ευρύτερο σχέδιο του Υπουργείου για τον ψηφιακό μετασχηματισμό της Δημόσιας Διοίκησης.

Το ζεϊμπέκικο της Άννας. Δεν ξέρω παρακάτω! Μου άρεσε ο τίτλος. Τα άλλα, ότι θέλει να θυμίσει στον κόσμο του ΠΑΣΟΚ τον Ανδρέα Παπανδρέου τα προσπερνώ. Η Άννα είναι αυθόρμητη, δεν θα έκανε τέτοια «κόλπα». Από την άλλη, βλέπω να την ακολουθούν σύντομα και οι «άλλοι». Θα φάμε την ζεμπεκιά στο κεφάλι…

Μάλλον είχαν δίκιο οι συγγενείς των θυμάτων της 17Ν όταν υποστήριζαν πως το να δοθεί βήμα στον Δημήτρη Κουφοντίνα είναι άκρως επικίνδυνο για τη Δημοκρατία και προσβλητικό για τη μνήμη των θυμάτων. Πριν καν προβληθεί η συνέντευξη του καταδικασμένου τρομοκράτη στον ΣΚΑΪ, o γιός του, Έκτορας, έσπευσε να επιβεβαιώσει τους φόβους τους. Με σειρά αναρτήσεων στα social media, ο Έκτορας Κουφοντίνας προκαλεί, ανεβάζοντας ακόμη και βίντεο με τον ίδιο να παρακολουθεί με πίτσα και μπύρα το πρώτο επεισόδιο της εκπομπής «Φάκελοι» του Παπαχελά που αφορά στη δράση της τρομοκρατικής οργάνωσης που σκόρπιζε για δεκαετίες τον τρόμο και τον θάνατο στη χώρα.

Τα σχόλια κάτω από τις αναρτήσεις του, είναι εξίσου προσβλητικά, αποθεώνοντας τη δράση του κατά συρροή δολοφόνου. Ο γιός του Κουφοντίνα κάνει ακόμη και υπενθύμιση στους διαδικτυακούς φίλους του, καλώντας τους να δουν την εκπομπή του Αλέξη Παπαχελά που περιλαμβάνει τη συνέντευξη του αρχιτρομοκράτη μέσα από τη φυλακή. Υπενθυμίζεται πως οι οικογένειες των θυμάτων της 17 Νοέμβρη αρνήθηκαν να συμμετάσχουν στη σειρά ντοκιμαντέρ του ΣΚΑΪ, αντιδρώντας στην απόφαση του Αλέξη Παπαχελά να συμπεριλάβει τη συνέντευξη του Δημήτρη Κουφοντίνα. Βασικό τους επιχείρημα ήταν ότι ο Δημήτρης Κουφοντίνας είναι αμετανόητος και το μόνο που θα προσπαθήσει να κάνει είναι να «εμψυχώσει» πιθανούς μιμητές του.

Η κυβέρνηση ανεβάζει ταχύτητα με στόχο την καθημερινότητα των πολιτών και τη βελτίωση της οικονομικής τους κατάστασης. Από τον Μάρτιο αυξάνεται ο κατώτατος μισθός.

Αχνοφαίνεται η αυτοδυναμία για την κυβέρνηση, καθώς κάθε δημοσκόπηση την δείχνει πιο ψηλά από την προηγούμενη. Πλέον, η δυναμική τοποθετείται μεταξύ 31,5% και 32% στην εκτίμηση ψήφου. Ιδιαίτερη αξία προσδίδει το Μαξίμου στο γεγονός πως αυξάνεται συνεχώς το ποσοστό των πολιτών που ζητούν πολιτική σταθερότητα, ανεβάζοντας έτσι και το δυνητικό «ταβάνι» του Κυριάκου Μητσοτάκη στο 40%. Το σημερινό άρθρο του Ζαχαρία Ζούπη στο Liberal είναι διαφωτιστικό.

Ανεβάζει στροφές το ελληνικό πρόγραμμα υδρογονανθράκων. Πληροφορίες της στήλης αναφέρουν πως κορυφαίες διεθνείς εταιρείες σεισμογραφικών ερευνών εκδηλώνουν έντονο ενδιαφέρον για τις ελληνικές θάλασσες. Οι αρμόδιοι φορείς δέχονται ήδη κρούσεις από «βαριά» ονόματα του κλάδου, μετά τη διεύρυνση των παραχωρήσεων που προέκυψε από τη συμφωνία του σχήματος Chevron - Helleniq Energy.

Με τα νέα τέσσερα θαλάσσια μπλοκ, η συνολική προς εξερεύνηση έκταση αγγίζει πλέον τα 94.094 τ.χλμ., δηλαδή περίπου τα δύο τρίτα της ελληνικής επικράτειας. Το μέγεθος αυτό λειτουργεί ως μαγνήτης για εταιρείες με παγκόσμια παρουσία, όπως η νορβηγική PGS (νυν μέρος της TGS), η γαλλική Viridien (πρώην CGG), η SLB/WesternGeco και η Shearwater GeoServices.

Δείτε τώρα πως ο λαϊκισμός είναι σαράκι που συναντάται εξίσου σε αριστερούς και γαλάζιους «οργανισμούς» και διασπείρεται στο δημόσιο βίο, από κάτω προς τα πάνω. Στη Γαστούνη της Ηλείας, όπως ήδη θα έχετε διαβάσει, μια ευάριθμη ομάδα Ρομά, έσπασε στο ξύλο έναν περιπτερά όταν εκείνος έπιασε έναν ομοεθνή του να τον κλέβει. Βγήκε ο γαλάζιος δήμαρχος Πηνειού ονόματι Καστρινός και «στραμπούλησε» τη γλώσσα του όταν χρειάστηκε να περιγράψει όσα έγιναν στην Γαστούνη.

Η απόπειρα κλοπής αποδόθηκε λογοτεχνικά ότι «κάποιος πήρε με λανθασμένο τρόπο κάτι» ενώ για το ξυλοκόπημα στον άμοιρο περιπτερά σχεδόν πενήντα φορές διευκρίνισε «όπως που είπαν». Μόνο που δεν ζήτησε συγγνώμη από τους δράστες. Να δεχθώ ότι ήταν ο φόβος για τους παραβατικούς που βρίσκουν καταφύγιο στους καταυλισμούς, περιόρισε την «αντίληψη» του δημάρχου για τα πραγματικά περιστατικά. Άντε να θεωρηθεί και λογικό το αίτημα, να δημιουργηθεί και τμήμα ασφαλείας στη Γαστούνη και να στείλουν και… αερομεταφερόμενη μεραρχία. Η αναφορά του δημάρχου στις συνοδείες των βουλευτών και των υπουργών, ήταν μια κραυγαλέα δημοκοπία.

