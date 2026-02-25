Ομιλία Τραμπ στο Κογκρέσο: Η χώρα μας επέστρεψε - Δεν θα επιτρέψω ποτέ στο Ιράν να αποκτήσει πυρηνικό όπλο (vids)

Στην οικονομία, την πολιτική των δασμών, το μεταναστευτικό, τον πόλεμο στην Ουκρανία αλλά και τη σκληρή του στάση απέναντι στο Ιράν όσον αφορά το πυρηνικό του πρόγραμμα αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ στην ομιλία του στο Κογκρέσο για τη «κατάσταση του έθνους», η οποία διήρκησε σχεδόν δύο ώρες.

«Το έθνος μας επέστρεψε μεγαλύτερο, καλύτερο, πλουσιότερο και ισχυρότερο παρά ποτέ» και πλέον έχει αρχίσει «η χρυσή εποχή της Αμερικής», διαβεβαίωσε με την έναρξη της ομιλίας του, η οποία είχε την ιδιαιτερότητα να εκφωνείται τη χρονιά που οι ΗΠΑ εορτάζουν την επέτειο των 250 ετών από την ανακήρυξη της ανεξαρτησίας τους, τον Ιούλιο.

President Donald J. Trump’s 2026 State of the Union Address https://t.co/UqD2fvZOWV — The White House (@WhiteHouse) February 25, 2026

Όπως είπε, η οικονομία «βρυχάται όπως ποτέ άλλοτε», ενώ ισχυρίστηκε ότι μέσα σε 12 μήνες η κυβέρνησή του μείωσε τον βασικό πληθωρισμό στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων πέντε ετών. Η βενζίνη όπως ανέφερε έχει μειωθεί καθώς η τιμή της είναι πλέον 1,85 δολ. το γαλόνι, ενώ όπως είπε το χρηματιστήριο κατέγραψε 53 ιστορικά υψηλά μετά τις εκλογές.

«Θέλουμε να διατηρήσουμε τις επιτυχίες», ανέφερε προσθέτοντας ότι εξασφαλίζονται οι συντάξεις καθώς καi οι αποταμιεύσεις είναι ασφαλείς. «Είμαστε η πιο ελκυστική χώρα σε ολόκληρο τον κόσμο» είπε εμφαντικά συμπληρώνοντας ότι έχουν δημιουργηθεί χιλιάδες θέσεις εργασίες και έχει αυξηθεί η παραγωγή πετρελαίου.

Για την παραγωγή φυσικού αερίου, επανέλαβε: «κάντε γεωτρήσεις».

Ο Τραμπ επανέλαβε τον ισχυρισμό ότι η προηγούμενη κυβέρνηση του Τζο Μπάιντεν παρέδωσε μια «τρομερή κατάσταση», κάνοντας λόγο για «τον χειρότερο πληθωρισμό στην ιστορία της χώρας», ενώ υποστήριξε ότι η κυβέρνησή του προσέλκυσε επενδύσεις άνω των 18 τρισ. δολαρίων μέσα στο πρώτο έτος.

«Τα σύνορα των ΗΠΑ είναι τα πιο ισχυρά και ασφαλή στην ιστορία»

Κεντρικό σημείο της ομιλίας του Αμερικανού προέδρου αποτέλεσε η μετανάστευση. Συγκεκριμένα, δήλωσε ότι σήμερα τα σύνορα των ΗΠΑ είναι «τα πιο ισχυρά και ασφαλή στην αμερικανική ιστορία», προσθέτοντας ότι η ροή της φαιντανύλης έχει μειωθεί κατά 56% μέσα σε έναν χρόνο.

«Μετά από τέσσερα χρόνια κατά τα οποία εκατομμύρια παράτυποι μετανάστες πέρασαν τα σύνορά μας χωρίς έλεγχο, έχουμε πλέον τα πιο ασφαλή σύνορα στην ιστορία», ανέφερε, υπογραμμίζοντας παράλληλα ότι θα επιτρέπεται η νόμιμη είσοδος σε όσους «έρχονται για να εργαστούν σκληρά και να στηρίξουν τη χώρα μας».

Ιράν: «Προτιμώ τη διπλωματία, αλλά δεν θα αποκτήσουν ποτέ πυρηνικό όπλο»

Αναφερόμενος στο Ιράν, ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε ότι η «απειλή σοβαρής βίας» από πλευράς ΗΠΑ συνέβαλε στον τερματισμό πρόσφατων διαδηλώσεων στη χώρα, προσθέτοντας ωστόσο ότι το καθεστώς εξακολουθεί να εργάζεται πάνω σε πυραυλικά προγράμματα που, όπως είπε, θα μπορούσαν να πλήξουν τις Ηνωμένες Πολιτείες.

«Βρισκόμαστε σε διαπραγματεύσεις μαζί τους. Θέλουν να κάνουν συμφωνία, αλλά δεν έχουμε ακούσει ακόμη εκείνες τις μυστικές λέξεις: “Δεν θα αποκτήσουμε ποτέ πυρηνικό όπλο”», ανέφερε ο πρόεδρος.

«Η προτίμησή μου είναι να λύσω αυτό το πρόβλημα μέσω της διπλωματίας, αλλά ένα πράγμα είναι βέβαιο: δεν θα επιτρέψω ποτέ στον νούμερο ένα χορηγό της τρομοκρατίας στον κόσμο να αποκτήσει πυρηνικό όπλο», κατέληξε.

Οικονομία, ενέργεια και εξωτερική πολιτική

Σε ό,τι αφορά την ενεργειακή πολιτική, ο Τραμπ επανέλαβε τη δέσμευση για ενίσχυση της εγχώριας παραγωγής πετρελαίου («drill, baby, drill»), υποστηρίζοντας ότι σε συνδυασμό με κινήσεις στη Λατινική Αμερική, όπως η επιχείρηση απομάκρυνσης του Νικολάς Μαδούρο, θα συμβάλει στη μείωση των τιμών του πετρελαίου.

Σε ιδιαίτερα θριαμβευτικό τόνο, δήλωσε ότι οι ΗΠΑ «κερδίζουν τόσο πολύ που δεν ξέρουμε τι να κάνουμε», προσθέτοντας: «Μου λένε, κύριε πρόεδρε, κερδίζουμε πάρα πολύ, δεν το αντέχουμε».

«Λάβαμε από τη νέα φίλη και εταίρο μας, τη Βενεζουέλα, πάνω από 80 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου», σημείωσε ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος.

Μετά την αιχμαλώτιση από τον στρατό των ΗΠΑ την 3η Ιανουαρίου του προέδρου της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο, πλέον έκπτωτου, και της συζύγου του, η Ουάσιγκτον κατέστησε σαφές ότι αυτή πλέον θα έχει τον έλεγχο της εκμετάλλευσης των υδρογονανθράκων της χώρας της Λατινικής Αμερικής—που διαθέτει τα μεγαλύτερα επιβεβαιωμένα κοιτάσματα πετρελαίου στην υφήλιο.

Η παραγωγή ανέρχεται το τρέχον διάστημα σε περίπου ένα εκατομμύριο βαρέλια ημερησίως, έπειτα από δεκαετίες κυρώσεων και έλλειψης επενδύσεων, που άφησαν τις υποδομές της σε άσχημη κατάσταση.

«Πολύ λυπηρή η απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου για τους δασμούς»

Ο Ντόναλντ Τραμπ επέκρινε την «πολύ λυπηρή» πρόσφατη απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου, το οποίο ακύρωσε μεγάλο μέρος των τελωνειακών δασμών που επέβαλε αφότου επέστρεψε στην εξουσία, μπροστά σε κάποια από τα μέλη του που υπέγραψαν την ιστορική ετυμηγορία.

«Πριν από μόλις τέσσερις ημέρες, το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ έλαβε μια πολύ λυπηρή απόφαση (...) Πολύ λυπηρή απόφαση», επανέλαβε ο Ρεπουμπλικάνος κατά τη διάρκεια της ομιλίας του για την «κατάσταση της ένωσης» στο Κογκρέσο, με παρόντα τέσσερα μέλη του κορυφαίου θεσμού της αμερικανικής δικαιοσύνης, τρία από τα οποία αποφάνθηκαν πως δεν είχε τη δικαιοδοσία να προχωρήσει στην επιβολή των δασμών αυτών.

Ο τόνος του αρχηγού του κράτους ήταν πάντως πολύ πιο μετρημένος σε σύγκριση με τις πρώτες ώρες μετά τη δημοσιοποίηση της απόφασης, όταν κατηγόρησε το Ανώτατο Δικαστήριο πως αποφάνθηκε κατ’ αυτόν τον τρόπο εξαιτίας «ξένων επιρροών», χαρακτηρίζοντας τους δικαστικούς που πήραν την απόφαση «ηλίθιους» και «κανίς» της «ριζοσπαστικής» αριστεράς.

«Πόλεμος κατά της απάτης» με επικεφαλής τον Βανς

Ο Ντόναλντ Τραμπ έχρισε τον αντιπρόεδρό του Τζέι Ντι Βανς αρχιστράτηγο στον «πόλεμο εναντίον της απάτης» σε βάρος του συστήματος πρόνοιας, που επιρρίπτει σε μετανάστες κι εντοπίζει σε συγκεκριμένες πολιτείες, όπου κυβερνούν αποκλειστικά Δημοκρατικοί.

«Απόψε, παρότι αυτό άρχισε πριν από τέσσερις μήνες, ανακοινώνω επίσημα πως διεξάγουμε πόλεμο εναντίον της απάτης, του οποίου θα ηγηθεί ο εξαίρετος αντιπρόεδρός μας Τζέι Ντι Βανς», είπε ο Αμερικανός πρόεδρος κατά τη διάρκεια της ομιλίας του για την «κατάσταση της ένωσης» στο Κογκρέσο.

Όπως συνηθίζει, καταφέρθηκε για άλλη μια φορά με μένος εναντίον της κοινότητας των Σομαλών μεταναστών στη Μινεσότα (βόρεια), μέλη της οποίας κατηγορούνται για σκάνδαλο εξαπάτησης της πρόνοιας.

«Οι Σομαλοί πειρατές που λεηλάτησαν τη Μινεσότα μας θυμίζουν ότι υπάρχουν πολλές περιοχές του κόσμου όπου η διαφθορά και η αναρχία είναι ο κανόνας κι όχι η εξαίρεση», ανέφερε ο Ντόναλντ Τραμπ.

«Η εισαγωγή αυτής της κουλτούρας μέσω της ανεξέλεγκτης μετανάστευσης και των ανοικτών συνόρων γέννησε αυτά τα προβλήματα ακόμη και εδώ, στις ΗΠΑ. Και είναι οι Αμερικανοί αυτοί που πληρώνουν το τίμημα», συνέχισε, συνδέοντας το θέμα με την αύξηση του κόστους της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και της εγκληματικότητας.

«Θα καταπιαστούμε με αυτό το πρόβλημα» καθώς αυτή η κυβέρνηση είναι «σοβαρή», διαβεβαίωσε.

Πέρα από τη Μινεσότα, ο Αμερικανός πρόεδρος δεν ανέφερε πάντως το όνομα κάποιας άλλης πολιτείας υπό δημοκρατική διακυβέρνηση από όσες μαστίζονται κατ’ αυτόν από τις απάτες σε βάρος του συστήματος κοινωνικής πρόνοιας.

Επίθεση σε «φιλοεγκληματικές» πολιτικές και αναφορά σε δολοφονία στην Καρολίνα

Ο Ντόναλντ Τραμπ έστρεψε στη συνέχεια τα πυρά του κατά πολιτικών που, όπως είπε, ακολουθούν «φιλοεγκληματικές» πολιτικές, κατηγορώντας τους ότι με επιεικείς ρυθμίσεις επιτρέπουν την αποφυλάκιση επικίνδυνων δραστών.

Ο πρόεδρος αναφέρθηκε στα επίπεδα εγκληματικότητας σε μεγάλες αμερικανικές πόλεις και υποστήριξε ότι ορισμένοι αξιωματούχοι «αφήνουν εγκληματίες να επιστρέφουν στους δρόμους».

Στο πλαίσιο αυτό, παρουσίασε στην αίθουσα μια μητέρα, της οποίας –όπως είπε– η κόρη δολοφονήθηκε στη Βόρεια Καρολίνα, αφού είχε διαφύγει από τον πόλεμο στην Ουκρανία. Σύμφωνα με τον πρόεδρο, ο ύποπτος είχε συλληφθεί περισσότερες από δώδεκα φορές για διάφορα αδικήματα πριν μαχαιρώσει θανάσιμα την 23χρονη Ιρίνα Ζαρούτσκα σε τρένο στη Σάρλοτ.

Η υπόθεση είχε προκαλέσει έντονη δημοσιότητα στις ΗΠΑ τον Σεπτέμβριο, όταν δόθηκε στη δημοσιότητα βίντεο από την επίθεση.

«Είχε ξεφύγει από έναν βίαιο πόλεμο μόνο και μόνο για να σκοτωθεί από έναν σκληρό εγκληματία», ανέφερε ο Τραμπ.

Κλείνοντας την ενότητα αυτή, κάλεσε το Κογκρέσο να εγκρίνει αυστηρή νομοθεσία που θα αποτρέπει την αποφυλάκιση βίαιων υποτροπιαστών.

Αναφορά σε απαγόρευση παρεμβάσεων φύλου σε ανηλίκους και αντιδράσεις Δημοκρατικών

Ο Ντόναλντ Τραμπ προέβαλε επίσης τις πρωτοβουλίες της κυβέρνησής του για τον περιορισμό της ιατρικής φροντίδας που αφορά αλλαγή φύλου σε ανηλίκους, χαρακτηρίζοντας «τρελούς» όσους βουλευτές αντέδρασαν στα σχόλιά του μέσα στην αίθουσα.

Ο πρόεδρος αναγνώρισε από τα θεωρεία την παρουσία της Σέιτζ Μπλερ, η οποία είχε εμπλακεί σε δικαστική διαμάχη σχετικά με γονικά δικαιώματα και ζητήματα μετάβασης φύλου, λέγοντας ότι «υπέφερε τρομερά για μεγάλο χρονικό διάστημα».

«Σίγουρα μπορούμε όλοι να συμφωνήσουμε ότι καμία πολιτεία δεν μπορεί να επιτρέπεται να αποσπά παιδιά από την αγκαλιά των γονιών τους και να τα μεταβαίνει σε νέο φύλο παρά τη θέληση των γονιών», ανέφερε. «Ποιος θα πίστευε ότι συζητάμε καν κάτι τέτοιο; Πρέπει να το απαγορεύσουμε και πρέπει να το απαγορεύσουμε άμεσα».

Ενώ Ρεπουμπλικανοί βουλευτές σηκώθηκαν και χειροκρότησαν, οι Δημοκρατικοί παρέμειναν καθιστοί, γεγονός που προκάλεσε την αντίδραση του προέδρου. «Κοιτάξτε, κανείς δεν σηκώνεται. Αυτοί οι άνθρωποι είναι τρελοί», δήλωσε, προσθέτοντας: «Οι Δημοκρατικοί καταστρέφουν τη χώρα μας, αλλά το σταματήσαμε την τελευταία στιγμή».

Υπενθυμίζεται ότι πέρυσι η κυβέρνηση Τραμπ είχε προτείνει νέους κανονισμούς που θα απαγόρευαν σε νοσοκομεία να συμμετέχουν στα ομοσπονδιακά προγράμματα Medicare και Medicaid εφόσον παρέχουν θεραπείες όπως αναστολείς εφηβείας ή χειρουργικές επεμβάσεις σε ανηλίκους που αφορούν αλλαγή φύλου.

Αναφορά σε τρίτη θητεία και στο 2020

Σε ένα ακόμη σημείο της ομιλίας του, ο Ντόναλντ Τραμπ έκανε αναφορά σε ενδεχόμενη τρίτη θητεία, επαναφέροντας έναν ισχυρισμό που έχει διατυπώσει και στο παρελθόν.

«Στον πρώτο χρόνο της δεύτερης θητείας μου», ανέφερε αρχικά, για να προσθέσει αμέσως: «Θα έπρεπε να είναι η τρίτη μου θητεία. Αλλά συμβαίνουν παράξενα πράγματα».

Ο πρόεδρος και υποστηρικτές του εξακολουθούν να υποστηρίζουν ότι οι προεδρικές εκλογές του 2020, τις οποίες έχασε από τον Τζο Μπάιντεν, ήταν αποτέλεσμα νοθείας.

Ο Τραμπ έχει επίσης κατά καιρούς αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο να είναι εκ νέου υποψήφιος το 2028, παρά το γεγονός ότι η 22η Τροπολογία του αμερικανικού Συντάγματος περιορίζει τον αριθμό των προεδρικών θητειών σε δύο.

Ουκρανία: «Ο πόλεμος δεν θα είχε ξεσπάσει αν ήμουν πρόεδρος»

Αναφερόμενος στον πόλεμο στην Ουκρανία, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι η κυβέρνησή του εργάζεται για τον τερματισμό της σύγκρουσης, υποστηρίζοντας ωστόσο ότι «δεν θα είχε ξεσπάσει ποτέ αν ήμουν πρόεδρος».

Ο πρόεδρος ανέφερε ότι θα επιδιώξει την ειρήνη, αλλά ξεκαθάρισε πως «δεν θα διστάσω ποτέ να αντιμετωπίσω απειλές κατά της Αμερικής».

Η αναφορά του έγινε την ώρα που πολιτικοί ηγέτες από όλη την Ευρώπη συγκεντρώθηκαν στο Κίεβο για να σηματοδοτήσουν τη συμπλήρωση τεσσάρων ετών από τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία.

Αναφορές σε δολοφονία «Ελ Μέντσο» και αντιναρκωτικές επιχειρήσεις

Ο Ντόναλντ Τραμπ συνέδεσε στη συνέχεια την ομιλία του με το θέμα της καταπολέμησης των ναρκωτικών και της οργανωμένης εγκληματικότητας, κάνοντας αναφορά στη δολοφονία του κορυφαίου Μεξικανού βαρόνου «Ελ Μέντσο» Οσεγκέρα Σερβάντες — αρχηγού του πανίσχυρου καρτέλ Jalisco New Generation — ο οποίος σκοτώθηκε σε στρατιωτική επιχείρηση στο Χαλίσκο του Μεξικού νωρίτερα την εβδομάδα, σε αποτέλεσμα επιχείρησης ασφαλείας από το Μεξικανικό Στρατό με τη χρήση πληροφοριών που παρείχαν οι ΗΠΑ.

Ο Τραμπ επαίνεσε επίσης αεροπορικές επιθέσεις σε φερόμενες ναρκο-βάρκες στα ύδατα της Νότιας Αμερικής, λέγοντας ότι αυτές βοήθησαν να σταματήσει η «εισροή ναρκωτικών» προς τις ΗΠΑ. Επιπλέον, αναφέρθηκε στη σύλληψη του ηγέτη της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο, τον οποίο κατηγόρησε ότι είχε μετατρέψει τη χώρα του σε «ναρκο-κράτος» και χαρακτήρισε την επιχείρηση ως τέλος της βασιλείας ενός «εκτός νόμου δικτάτορα».

Ο πρόεδρος ανέφερε ότι η σκληρή του στάση εντάσσεται σε μια στρατηγική «ειρήνης μέσω ισχύος», η οποία περιλαμβάνει την ενίσχυση της αμερικανικής στρατιωτικής ικανότητας ώστε να παραμείνει η ισχυρότερη στον κόσμο και την προώθηση συμμάχων όπως το ΝΑΤΟ να αυξήσουν τις αμυντικές τους δαπάνες.

Ο Τραμπ απαίτησε το Κογκρέσο να εγκρίνει μεταρρύθμιση που εισηγείται για τα έγγραφα ταυτότητας των ψηφοφόρων

Ο Ντόναλντ Τραμπ απαίτησε το αμερικανικό Κογκρέσο να εγκρίνει μεταρρύθμιση που εισηγείται για την αποτροπή της εκλογικής «απάτης», η οποία συνίσταται ουσιαστικά στο ότι κάθε ψηφοφόρος θα υποχρεούται να παρουσιάζει έγγραφο με το οποίο θα βεβαιώνεται η ταυτότητα του/της για να του/της επιτρέπεται να καταθέτει ψήφο, κατά τη διάρκεια της ομιλίας του εφ’ όλης της ύλης στην εθνική αντιπροσωπεία των ΗΠΑ.

«Σας ζητώ να εγκρίνετε τον νόμο για τη ‘Σωτηρία της Αμερικής’ (σ.σ. Save America Act), ώστε να εμποδίζονται οι παράνομοι αλλοδαποί --και άλλοι χωρίς χαρτιά-- να ψηφίζουν στις ιερές αμερικανικές εκλογές μας», είπε ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος, κατά τον οποίο «η απάτη» είναι «καλπάζουσα» στις εκλογές στη χώρα.

Το ακανθώδες ζήτημα προκαλεί αντεγκλήσεις στις ΗΠΑ, όπου εκατομμύρια άνθρωποι σε ηλικία που τους επιτρέπει να ψηφίσουν δεν διαθέτουν κανένα δημόσιο έγγραφο που βεβαιώνει την ταυτότητά τους.

«Οι μαύροι δεν είναι πίθηκοι»: Ο Δημοκρατικός βουλευτής Γκριν αποβλήθηκε από την αίθουσα εξαιτίας πλακάτ

Ο βετεράνος αφροαμερικανός δημοκρατικός βουλευτής Αλ Γκριν, ο οποίος αντιπροσωπεύει το Τέξας, άνοιξε πλακάτ στο οποίο αναγραφόταν η φράση «οι μαύροι δεν είναι πίθηκοι» προτού αποβληθεί από την αίθουσα, καθώς ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ άρχιζε την ομιλία του για την «κατάσταση της ένωσης» ενώπιον της ολομέλειας και των δυο σωμάτων του Κογκρέσου.

Ο κ. Γκριν βρισκόταν ακριβώς απέναντι στον κ. Τραμπ όταν ύψωσε το επίμαχο πλακάτ, προτού οδηγηθεί εκτός της αίθουσας με υπόκρουση την κραυγή από πλευράς Ρεπουμπλικάνων: «ΗΠΑ, ΗΠΑ, ΗΠΑ!».

Προφανώς το πλακάτ αναφερόταν στο ρατσιστικού περιεχομένου βίντεο που αναπαρήγαγε μέσω Truth Social ο Ντόναλντ Τραμπ νωρίτερα αυτόν τον μήνα, στο οποίο ο πρώην πρόεδρος Μπαράκ Ομπάμα και η πρώην πρώτη κυρία Μισέλ Ομπάμα εικονίζονταν με σώματα πιθήκων.

Ο Αλ Γκριν ήδη αποβλήθηκε από το Κογκρέσο πέρυσι, όταν βροντοφώναξε την αντίθεσή του στον Ντόναλντ Τραμπ κατά τη διάρκεια ομιλίας του.

Ένταση με την Ιλχάν Ομάρ και αποχώρηση Δημοκρατικού

Στιγμές έντασης σημειώθηκαν στην αίθουσα όταν ο Ντόναλντ Τραμπ κάλεσε τους παριστάμενους να σηκωθούν και να χειροκροτήσουν εφόσον συμφωνούν με τη φράση: «Το πρώτο καθήκον μιας αμερικανικής κυβέρνησης είναι να προστατεύει τους Αμερικανούς πολίτες, όχι τους παράτυπους μετανάστες».

Απευθυνόμενος σε όσους παρέμειναν καθιστοί, δήλωσε: «Θα έπρεπε να ντρέπεστε που δεν σηκώνεστε», στρέφοντας τα πυρά του προς τη Δημοκρατική βουλευτή της Μινεσότα, Ιλχάν Ομάρ, κάνοντας αναφορά και στις λεγόμενες «πόλεις-καταφύγια» που, όπως είπε, «κρύβουν επικίνδυνους ξένους εγκληματίες».

Ilhan Omar and Rashida Tlaib unravel into screeching rage as Trump declares US government should put Americans first before illegals pic.twitter.com/qVTzHcjXRh — Benny Johnson (@bennyjohnson) February 25, 2026

Η Ομάρ αντέδρασε φωνάζοντας: «Εσείς θα έπρεπε να ντρέπεστε».

Η βουλευτής της Μινεσότα, η πρώτη Σομαλοαμερικανίδα που εξελέγη στο Κογκρέσο, έχει στο παρελθόν ζητήσει τη διάλυση της Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνειακής Επιβολής (ICE). Τον προηγούμενο μήνα είχε δεχθεί επίθεση λεκτικής φύσεως σε δημόσια εκδήλωση, την οποία είχε αποδώσει στη σκληρή ρητορική που, όπως έχει υποστηρίξει, χρησιμοποιεί συστηματικά ο πρόεδρος εναντίον της.

Κατά τη διάρκεια της ομιλίας, ενώ ο Τραμπ αναφερόταν σε περιπτώσεις απάτης και έκανε αναφορές στη σομαλική κοινότητα της Μινεσότα, ένας Δημοκρατικός βουλευτής αποχώρησε από την αίθουσα. Η Ομάρ, που καθόταν δίπλα στη βουλευτή Ρασίντα Τλαΐμπ, αντέδρασε επίσης φωνάζοντας ότι ο πρόεδρος «λέει ψέματα».

Μετά το τέλος της συγκεκριμένης αναφοράς του Τραμπ, βουλευτής που καθόταν από την άλλη πλευρά της Ομάρ έσκυψε και της έσφιξε το χέρι, σε ένδειξη συμπαράστασης.

Η εμφάνιση της ολυμπιακής ομάδας χόκεϊ

Παράλληλα, σε μια κίνηση με έντονο συμβολισμό, ο πρόεδρος παρουσίασε την ανδρική ομάδα χόκεϊ επί πάγου των ΗΠΑ, η οποία κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες. Οι παίκτες εισήλθαν στην αίθουσα από πλευρικές θύρες και κατευθύνθηκαν στις θέσεις τους, υπό χειροκροτήματα και συνθήματα «USA, USA».