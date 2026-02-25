Κυβέρνηση: To «στοίχημα» της Περιφέρειας και της αμφίπλευρης διεύρυνσης

Οι «μουρμούρες» για το ιδεολογικο-πολιτικό πρόσημο της Νέας Δημοκρατίας και οι «γκρίνιες» για τα δημοσκοπικά ποσοστά λίγο έλειψε να «αναβαθμιστούν» τις τελευταίες ημέρες, στον απόηχο των αναφορών του Νίκου Δένδια στην ανάγκη επιστροφής στο «DNA της παράταξης» και των σχολίων του για το «2» πριν από την εκλογική της δύναμη. Η επιλογή των χαμηλών τόνων ως απάντηση από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο δεν αλλάζουν το γεγονός ότι εδώ και αρκετούς μήνες, το κυβερνητικό επιτελείο γνωρίζει την ανάγκη να στρέψει το ενδιαφέρον του σε συγκεκριμένες κατηγορίες του εκλογικού σώματος, όπου διαπιστώνεται -ήδη από τις ευρωεκλογές- ότι υπάρχει ζήτημα για την διείσδυση της Νέας Δημοκρατίας και οι κατηγορίες αυτές «ακούν» στο όνομα του δεξιού ακροατηρίου, αλλά και της περιφέρειας.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης σήμερα βρίσκεται στον Έβρο για το προσυνέδριο του κόμματός του, υπό τον τίτλο «Ασφαλής Ελλάδα». Αποτελεί, ίσως, το πιο «εμφατικό» σημείο του χάρτη, απ’ όπου μπορεί να στείλει τα δικά του μηνύματα και προς τις δύο αυτές κατευθύνσεις, ενώ οι επισκέψεις του στο Συνοριακό Σταθμό των Κήπων, όπου είναι σε εξέλιξη εργασίες για την αναβάθμιση και επέκταση των εγκαταστάσεων, σε περιοχές που έχουν πληγεί από τα πρόσφατα πλημμυρικά φαινόμενα, τις εγκαταστάσεις εταιρείας τεχνολογίας και το εργοτάξιο στη ΒΙΠΕ Αλεξανδρούπολης όπου κατασκευάζεται η νέα μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φυσικό αέριο, δίνουν το στίγμα των προθέσεων της κυβέρνησης για την ενίσχυση, ανάπτυξη και ασφάλεια των ακριτικών περιοχών. Θα ακολουθήσουν αντίστοιχες εκδηλώσεις της ΝΔ σε Κρήτη και Θεσσαλονίκη, επίσης «κομβικές» περιοχές για τη Νέα Δημοκρατία, που επιχειρεί συσπείρωση δυνάμεων, κινητοποίηση κομματικού μηχανισμού, αλλά και διατύπωση σαφών διλημμάτων το επόμενο διάστημα.

Η πρόσφατη αναφορά του Κυριάκου Μητσοτάκη σε μια «βαθιά κοινωνική λαϊκή παράταξη» αποτέλεσε το στίγμα που η κυβέρνηση δίνει στον ιδεολογικό της προσανατολισμό, με τον πρωθυπουργό να δηλώνει όλα τα τελευταία χρόνια, ότι ο άξονας αριστερά-δεξιά δεν ανταποκρίνεται στα ζητούμενα της εποχής. Ο ίδιος έχει, άλλωστε, επικαλεστεί πολλές φορές την Ιδρυτική Διακήρυξη της ΝΔ και τον Κωνσταντίνο Καραμανλή, κάνοντας λόγο για «παραπλανητικές ετικέτες του κέντρου, της δεξιάς και της αριστεράς», μιλώντας για «πραγματισμό στην πολιτική» και για «υπεύθυνο πατριωτισμό των πράξεων και όχι των λόγων», προσδιορίζοντας την παράταξή του ως «κοινωνικά ευρύχωρη», με προσανατολισμό την πρόοδο και τον εκσυγχρονισμό. Κι αν η «ταμπέλα» δεν είναι το μείζον, σίγουρα για την κυβέρνηση το κρίσιμο είναι να καταφέρει την περιβόητη αμφίπλευρη διεύρυνση, όπως και την διατήρηση της υπεροχής της όχι μόνο στα αστικά κέντρα, αλλά και στην περιφέρεια, αν στόχος των επόμενων εκλογών παραμένει η αυτοδυναμία.

Έτσι, ολοένα και συχνότερα, στις αναφορές του πρωθυπουργού επανέρχεται το δόγμα «νομιμότητα παντού», που αφορά σε κάθε πεδίο -από την φοροδιαφυγή και τα οικονομικά εγκλήματα, έως τα πανεπιστήμια και τα γήπεδα- δόγμα, που η κυβέρνηση προτάσσει και στο μεταναστευτικό, με την γραμμή της «μηδενικής ανοχής» στις παράνομες εισόδους στη χώρα και την φύλαξη των συνόρων. Στην αιχμή της κυβερνητικής επιχειρηματολογίας, η ενίσχυση των Ενόπλων Δυνάμεων, η άμυνα της χώρας και η προάσπιση των κυριαρχικών της δικαιωμάτων, η αναβάθμιση του διεθνούς της ρόλου, η ανάδειξή της σε πυλώνα σταθερότητας στην περιοχή και σε ενεργειακό «παίχτη». Μια ατζέντα που δεν ανταποκρίνεται μόνο στα ζητούμενα της διεθνούς γεωπολιτικής συγκυρίας, αλλά ενισχύει και το πρόσημο της «πατριωτικής» παράταξης, που θέλει να προτάξει.

Παράλληλα, οι προσπάθειες εντείνονται, ήδη από τον περασμένο Σεπτέμβριο, ώστε να δοθεί το μήνυμα στήριξης της περιφέρειας, την ώρα που τις απώλειες δυνάμεων των προηγούμενων ετών, επέτειναν θέματα όπως οι αγροτικές κινητοποιήσεις ή η υπόθεση των ΕΛΤΑ. Τα μέτρα ενίσχυσης του πρωτογενούς τομέα, στοχευμένες παρεμβάσεις για την περιφέρεια , όπως η μείωση ΕΝΦΙΑ σε 12.000 χωριά με πληθυσμό έως 1.500 κατοίκους και τη μείωση ΦΠΑ σε όλα τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, που συμπλήρωναν τις γενικές προβλέψεις για μείωση φορολογίας και ενίσχυση εισοδημάτων, κυρίως για νέους και οικογένειες με παιδιά, αλλά και η ολοκλήρωση μεγάλων έργων που προαναγγέλλεται για το 2026, από τα περιφερειακά αεροδρόμια, έως των Ε65 και το μετρό Θεσσαλονίκης, συμπληρώνουν ένα πλέγμα κυβερνητικών πολιτικών που «βλέπουν» εκτός αστικών κέντρων.

Η πρόσφατη δημοσκόπηση της Marc έδειξε τη Νέα Δημοκρατία ως πρώτη δύναμη και στους ψηφοφόρους του κέντρου, με ποσοστό 22,6%, στην κεντροδεξιά, με ποσοστό 59,8% και την δεξιά με ποσοστό 47,1%. Η ίδια μέτρηση κατέγραψε το ποσοστό της Ελληνικής Λύσης ανάμεσα στους δεξιούς ψηφοφόρους στο 13,2% και της Φωνής Λογικής στο 8,5%, ενώ ένα ακόμη ποσοστό της τάξεως του 13,1% των αναποφάσιστων αυτοπροσδιορίζεται στον δεξιό χώρο κι ένα 11,2% στον κεντροδεξιό. «Εργαλείο» στα χέρια του κυβερνητικού επιτελείου είναι, όμως και τα αποτελέσματα των ευρωεκλογών, που κατέδειξαν ότι η Νέα Δημοκρατία χάνει δυνάμεις στην περιφέρεια και ειδικά στη βόρεια Ελλάδα. Δράμα, Κοζάνη, Καβάλα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Ημαθία, Πιερία, Φλώρινα, Πέλλα, Ιωάννινα, Κέρκυρα, Αιτωλοακαρνανία, Εύβοια, Βοιωτία, Κεφαλλονιά, Ζάκυνθος, Αχαΐα και Ηλεία, ήταν από τις περιοχές, όπου η Νέα Δημοκρατία κατέγραψε ποσοστά κάτω από την ήδη μειωμένη πανελλαδική της επίδοση, του 28,31%, με “κερδισμένους” σε πολλές από αυτές τις περιοχές τα κόμματα εκ δεξιών της.

Τα αποτελέσματα των ευρωεκλογών, έφεραν την Ελληνική Λύση, για παράδειγμα, στη δεύτερη θέση, ακριβώς πίσω από τη Νέα Δημοκρατία, σε περιφέρειες όπως η Β’ Θεσσαλονίκης, με 15,82%, η Δράμα και οι Σέρρες με ανάλογα ποσοστά, το Κιλκίς με 16,54%, η Πέλλα με 17,28% και η Ημαθία με 18,42% και στην τρίτη θέση, αλλά με διψήφια, επίσης, ποσοστά, στην Α’ Θεσσαλονίκης, την Καβάλα και τον Έβρο. Με ποσοστά μεγαλύτερα από τις πανελλαδικές τους επιδόσεις, καταγράφηκαν σε αρκετές από αυτές τις περιοχές η Νίκη και η Φωνή Λογικής.

Το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας τον Μάιο ουσιαστικά θα σημάνει την έναρξη της προεκλογική «μάχης» για την κυβερνητική παράταξη και έως τότε θα επιχειρηθεί η μέγιστη δυνατή συσπείρωση ανά την Ελλάδα.