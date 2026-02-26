Θα γίνουν τα νοσοκομεία, πανεπιστήμια; Προφανώς

Αυτοί που πρωτίστως έστησαν μπλόκο στον Γεωργιάδη να μην μπει στο νοσοκομείο της Νίκαιας, ήταν γιατροί και νοσηλευτές που ανήκουν στην ΑΝΤΑΡΣΥΑ. Δηλαδή στην «Αντικαπιταλιστική Αριστερή Συνεργασία για την Ανατροπή». Υπήρχαν και οπαδοί ή μέλη του ΚΚΕ στη συγκέντρωση, αλλά «μπροστάρηδες» στο μπλόκο και στα έκτροπα ήταν αυτοί της ΑΝΤΑΡΣΥΑ. Στις εθνικές εκλογές του Μαΐου του 2023, η ΑΝΤΑΡΣΥΑ πήρε πανελλαδικά 31.740 ψήφους, δηλαδή το 0,54% του εκλογικού σώματος.

Στις τελευταίες εθνικές εκλογές, παρά την ολοφάνερη μαχητικότητα της, η ΑΝΤΑΡΣΥΑ πήρε λιγότερους ψήφους από τα κόμματα «Κίνημα 21», «Ενώνω-Συμμαχία Ελευθερίας», «Εθνική Δημιουργία» ή «Συμμαχία Ανατροπής». Κατάφερε όμως να ξεπεράσει τους «Ελεύθεροι ξανά», το «Κίνημα Φτωχών Ελλάδας», τους «Τώρα όλοι μαζί», την «Ελλήνων Συνέλευσις», το «ΚΚΕ(μ-λ)», το «ΜΛ ΚΚΕ», την «Νέα Δομή» και το «Ελληνικό Όραμα». Κοντολογίς και αναλόγως, καλά τα πήγε στις εθνικές εκλογές η ΑΝΤΑΡΣΥΑ.

Πάμε τώρα στους γιατρούς. Για κάποιον λόγο που κανένας δεν μπορεί να καταλάβει, στις τελευταίες εκλογές της ΕΙΝΑΠ (Ένωση Ιατρών Νοσοκομείων Αθήνας Πειραιά), η συνδικαλιστική παράταξη που ελέγχεται από την ΑΝΤΑΡΣΥΑ, με την επωνυμία «Ενωτικό Κίνημα για την Ανατροπή», πήρε 1.087 ψήφους σε σύνολο 4.595 ψηφισάντων. Το ποσοστό της ήταν 23,7%(!) και αναδείχτηκε τρίτη δύναμη, μετά το ΚΚΕ και τη ΝΔ. Δεν είναι εκπληκτικό; Δεν είναι αναπάντεχο; Ένα κομματίδιο που παίρνει 0,54% στο σύνολο του πληθυσμού μιας χώρας, να παίρνει το 23,7% στους γιατρούς των κρατικών νοσοκομείων της πρωτεύουσας της;

Δεν έχω γνώση του χώρου και δεν μπορώ να δώσω εξήγηση γι αυτή την εξόφθαλμη δυσαρμονία. Προφανώς, οφείλεται στην αίγλη κάποιων συνδικαλιστικών προσωπικοτήτων, στην οργανωτική επάρκεια του κομματιδίου αυτού ειδικά μέσα στα νοσοκομεία και προφανώς σε επιπλέον παράγοντες που σχετίζονται με τις ιδιαιτερότητες του χώρου της δημόσιας υγείας. Απλώς εγώ δεν μπορώ να γνωρίζω αυτά τα δεδομένα.

Πλην μπορώ να κάνω μια απλή πρόβλεψη. Όταν ένα γκρουπούσκουλο με μηδαμινή επιρροή στο σύνολο της χώρας και της κοινωνίας, καταφέρει -για ειδικούς λόγους- να κυριαρχήσει σε έναν επιμέρους κοινωνικό ή εργασιακό χώρο, τι κάνει; Τον μετατρέπει σε φρούριο. Το οποίο μάλιστα υπερασπίζεται με νύχια και με δόντια, αδιαφορώντας για το τι σκέφτεται ή τι λέει η υπόλοιπη κοινωνία.

Το ίδιο ακριβώς είχε συμβεί και με τα πανεπιστήμια. Τι ποσοστό επί του γενικού πληθυσμού είχαν οι μπαχαλάκηδες, οι αντιεξουσιαστές, τα φρικιά κάθε λογής και οι ακροαριστερές ομάδες που κατείχαν μέχρι πρόσφατα όλα τα δημόσια πανεπιστήμια; Τίποτα, σχεδόν μηδενικό. Κι όμως, κράτησαν υπό την κατοχή τους τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα για παραπάνω από 40 χρόνια. Ούτε η δημόσια κατακραυγή τους κουνούσε, ούτε η αστυνομία μπορούσε να τους ξεριζώσει, ούτε οι υπόλοιποι φοιτητές μπορούσαν να τους αντιμετωπίσουν, ούτε απλή λογική μετρούσε στις πράξεις τους. Έκαναν ό,τι γούσταραν, δίχως να δίνουν λογαριασμό σε κανέναν.

Λίγο η πολιτική κάλυψη των αντιπολιτεύσεων, λίγο η ιστορική ιδεοληψία περί των «δικαιωμάτων» του φοιτητικού Κινήματος και της «υπεράσπισης του ασύλου», λίγο η ανοχή όλων μας και λίγο η άρνηση καθημερινής αντίστασης στον βίαιο εκφυλισμό που εκείνοι κουβαλούσαν, κατέληξε σε μια χρόνια ομηρία των πανεπιστημιακών χώρων από τύπους που ξεκίνησαν ως αντιεξουσιαστές και κατέληξαν μπαχαλάκηδες και μέλη συμμοριών.

Ετοιμαστείτε το λοιπόν, να δείτε σιγά-σιγά τα νοσοκομεία να μετατρέπονται σε πολιτικά φρούρια και σε ιδεολογικά άβατα, όμοια με τα ελληνικά πανεπιστήμια μέχρι πρόσφατα. Μην παρεξηγηθώ, δεν εννοώ ότι οι αριστεριστές γιατροί θα γίνουν μπαχαλάκηδες με μολότοφ, ούτε ότι θα αποκτήσουν σχέσεις με συμμορίες ποινικών ή με γηπεδικές θύρες, όπως έγινε στα πανεπιστήμια στην τελευταία εκφυλισμένη περίοδο. Άλλους κανόνες θα επιβάλλουν, με πρώτο ποιος δικαιούται να μπαίνει και να βγαίνει στα δημόσια νοσοκομεία, ποιος τα κυβερνά και ποιος είναι εξωβελιστέος. Μετά βλέπουμε.

Και εντάξει, στη Νίκαια γίνεται μάχη ηγεμονίας ανάμεσα στο ΚΚΕ και την ΑΝΤΑΡΣΥΑ, για αυτό και έκαναν διαγωνισμό για το ποιος θα την πέσει χειρότερα στον Γεωργιάδη. Αλλά το «Κίνημα» γρήγορα θα επεκταθεί και σε άλλα νοσοκομεία, να είστε σίγουροι. Το ’80 το ΕΜΠ ήταν ήδη έρμαιο των μπαχαλάκηδων, η ΑΣΟΕΕ δεν ήταν. Το 2000, όλη η Πατησίων ήταν στα χέρια τους. Μην θαρρείτε λοιπόν ότι σήμερα το «Νίκαιας» είναι έτσι, αλλά το «Γεννηματάς» ή ο «Ευαγγελισμός» είναι προφυλαγμένα. Είτε σε ένα, είτε σε δύο εξάμηνα ή χρόνια, θα δείτε τα ίδια και κει. Έχετε ιδέα τι σημαίνει να πάρουν 27,4% οι σκληροπυρηνικοί και τα «ηρωικά τους κατορθώματα» να παίζουν κάθε μέρα πρώτο θέμα στα «αστικά ΜΜΕ»; Βούτυρο στο ιδεολογικό ψωμάκι τους. Και στην επέκταση τους…