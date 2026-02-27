Ώρα του πρωθυπουργού

Σκληρή απάντηση έδωσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στον Νίκο Ανδρουλάκη από το βήμα της Βουλής, στο πλαίσιο της Ώρας του πρωθυπουργού, απορρίπτοντας την κριτική ότι η κυβερνητική πολιτική στην ενέργεια «τροφοδοτεί την ακρίβεια» και «θέτει σε κίνδυνο την ενεργειακή ασφάλεια της χώρας».

Ο πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι οι τιμές ηλεκτρικού ρεύματος στην Ελλάδα είναι 21% χαμηλότερες από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, επικαλούμενος τα τελευταία στοιχεία της Eurostat. «Δεν δέχομαι να διαστρεβλώνονται πραγματικά δεδομένα ούτε να αγνοείται ο τρόπος που λειτουργεί η ευρωπαϊκή αγορά ενέργειας», τόνισε.

«Σήμερα δεν είμαστε όμηροι των πράσινων εργατοπατέρων που κατέβαζαν τον διακόπτη όποτε ήθελαν» επισήμανε ο κ. Μητσοτάκης, τονίζοντας ότι δεν θα επιτρέψει να γίνει η ΔΕΗ η χρεοκοπημένη επιχείρηση που παρέλαβε η ΝΔ το 2019.

Απαντώντας στην κριτική για την απολιγνιτοποίηση, ο πρωθυπουργός σημείωσε ότι ο λιγνίτης πλέον αποτελεί ασύμφορη επιλογή, καθώς είναι «το πιο ακριβό καύσιμο που θα μπορούσε να καταναλώσει η χώρα για να παράγει ηλεκτρική ενέργεια».

Παράλληλα, υπενθύμισε ότι οι τιμές ενέργειας σε όλη την Ευρώπη παραμένουν πολύ υψηλότερες σε σχέση με την προ κρίσης περίοδο, μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, γεγονός που έχει επιβαρύνει το κόστος παραγωγής και τα νοικοκυριά.

Πιο αναλυτικά η πρωτολογία του πρωθυπουργού:

Αρχικά, ο πρωθυπουργός ξεκίνησε την ομιλία του στη Βουλή, εκφράζοντας τη θλίψη του για το θάνατο της δημοσιογράφου Αντιγόνης Πανέλλη: «Επιτρέψτε μου να ξεκινήσω εκφράζοντας τη θλίψη μου για την απώλεια της κ. Αντιγόνης Πανέλλη».

Στη συνέχεια, ο πρωθυπουργός ανέφερε ότι: «Ο κ. Ανδρουλάκης κατέθεσε μια ενδιαφέρουσα ερώτηση αλλά του πήρε μόνο 6 λεπτά. Εγώ θα αφιερώσω την πρωτολογία μου για να σας απαντήσω και είναι μεγάλη ευκαιρία να ενημερωθεί η Βουλή κι ο λαός για τα ενεργειακά ζητήματα».

«Λάθος τερέν και επιχειρήματα επιλέξατε, εάν η πρόθεσή σας είναι να εκμεταλλευτείτε πολιτικά το θέμα της ενέργειας» υποστήριξε ο κ. Μητσοτάκης

«Η Ελλάδα πλέον αποτελεί βασικό συντελεστή στον ενεργειακό χάρτη γιατί κ. Ανδρουλάκη αν είναι επικοινωνιακό πυροτέχνημα κάνατε λάθος. Ισχυριστήκατε πως η πολιτική μας τροφοδοτεί την ακρίβεια και τορπιλίζει την ενεργειακή ασφάλεια της χώρας! Συμβαίνει το αντίθετο! Είπατε το ψέμα για το ακριβότερο ρεύμα στην Ευρώπη», σημείωσε ο πρωθυπουργός.

«Το α΄εξάμηνο του 2025 ήταν 21% φθηνότερο από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Όλοι ξέρουν πως η ενεργειακή κρίση ξέσπασε μετά τη ρωσική εισβολή. Δεν δέχομαι να διαστρεβλώνετε δεδομένα και να αποσιωπάτε πως ο λιγνίτης είναι παντελώς ασύμφορο, είναι το πιο ακριβό καύσιμο. Εισηγείστε λοιπόν να πληρώνουμε πιο ακριβό ρεύμα από ότι πληρώνουμε σήμερα!», τόνισε ο κ. Μητσοτάκης από το βήμα της Βουλής.

«Όντως, οι τιμές είναι πιο ακριβές σήμερα, η χονδρική τιμή από το 2019 έχει διπλασιαστεί».

Ο πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι «η μέση τιμή πήγε στα 400 ευρώ και αντιδράσαμε για να μην φτάσουν οι αυξήσεις στους καταναλωτές με φόρους στα υπερκέρδη. Πρωταγωνίστησα στο αίτημα για πλαφόν στο αέριο και είμαστε στην ευχάριστη θέση για τις μέσες τιμές στη χονδρική για να δείτε πως καταλήγουν στη λιανική».

«Είναι πια μια διαφορετική εικόνα από το παρελθόν. Αυτό συμβαίνει γιατί μπήκαν οι ΑΠΕ στο ενεργειακό μείγμα με τη διείσδυση να είναι πάνω από 50% και εκτιμούμε πως θα αυξηθεί για μεγαλύτερη ευελιξία στο ρεύμα. Ό,τι δεν καλύπτεται από ΑΠΕ θα καλύπτεται από LNG αμερικανικής προέλευσης για να μπορούμε – προέκυψε από ευνοϊκές συνθήκες – να έχουμε χαμηλές τιμές στη λιανική», είπε ο κ. Μητσοτάκης.

«Πρέπει να συμφωνήσουμε για το αν η ενεργειακή πολιτική είναι σωστή. Να εξηγήσετε για τον λιγνίτη, γιατί ζητάτε από τους Έλληνες να πληρώσουν ακριβότερο ρεύμα», πρόσθεσε.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επεσήμανε ότι «το εμπορικό ισοζύγιο το 2024 και το 2025 ήταν θετικό. Το καταθέτω στα πρακτικά και έτσι οδηγούμαστε σε χαμηλότερες τιμές χονδρικής. Το 2019 ήμασταν οι πιο ακριβοί στη χονδρική. Δεν είμαστε αυτόνομοι, σε ενεργειακή γυάλα. Γι΄αυτό έχουμε προτάξει την ευρωπαϊκή αγορά ενέργειας» και συμπλήρωσε ότι «αν θέλουμε να είμαστε ανταγωνιστικοί στην Ευρώπη, πρέπει να προχωρήσουμε σε αυτές τις επενδύσεις».

Πρόσθεσε δε ότι «κάναμε επενδύσεις στην ενέργεια και έτσι μπορούμε να διαδυνδέσουμε τα νησιά μας, την Κρήτη χάρη στον ΑΔΜΗΕ, ώστε να μην επιβαρύνονται οι άλλοι πολίτες. Αν χρεώναμε τα νησιά μας βάσει κόστους από μαζούτ και ντίζελ θα πλήρωναν 4-5 φορές ακριβότερα».

«Ο ΑΔΜΗΕ για να υποστηρίξει τις επενδύσεις η Πολιτεία πάντα θα συμμετέχει με το ποσοστό της».

«Για τα έγχρωμα τιμολόγια και τα υπονοούμενα σας, έχουμε εταιρείες που προσφέρουν ελκυστικά πακέτα αλλά θέλουμε διαφάνεια και να βάλουμε τάξη στο χάος που επικρατούσε. Τώρα υπάρχει μια τάξη και όλο και περισσότεροι καταναλωτές επιλέγουν κλειδωμένα τιμολόγια και είναι ένδειξη υγείας», ξεκαθάρισε ο πρωθυπουργός.

Επιπλέον, ο πρωθυπουργός τόνισε ότι «η τιμή της ενέργειας μπορεί να είναι ακόμα και αρνητική το μεσημέρι και επιτρέπει σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις να κάνουν καλύτερο χειρισμό».

Απευθυνόμενος προς τον κ. Ανδρουλάκη, ο πρωθυπουργός ξεκαθάρισε ότι «Δεν είμαστε στη μονοκρατορία όσων κρατούσαν τη χώρα σε ομηρεία ανοίγοντας και κλείνοντας διακόπτες. Δεν μπορούμε να παρέμβουμε, δεν πιστεύω να θέλετε να κάνετε τη ΔΕΗ τη χρεοκοπημένη εταιρεία που αναλάβαμε. Δεν μετακομίζετε λίγο από το ΚΚΕ; Είμαστε σοβαροί; Με το αίμα του ελληνικού λαού;;».

«Έρχομαι στο άεριο. Το 2019 καταναλώναμε 6 δισ. αέριο, ήμασταν ένα ενεργειακό απολειφάδι. Πλέον, από τη χώρα περνούν 17 κυβικά δις. Ήταν επιλογή μας να επενδύσουμε στο αέριο και δώσαμε σάρκα και οστά στον Κάθετο Διάδρομο. Σήμερα συνδέουμε την ενεργειακή μας πολιτική με την εξωτερική μας πολιτική», σημείωσε ο πρωθυπουργός.

«Είναι αλήθεια και θέλω να δώσω έναν πόντο στον Γ. Μανιάτη που ξεκίνησε ως υπουργός μια συγκυβέρνησης μια διαδικασία που ολοκληρώσαμε εμείς. Για πρώτη φορά εδώ και 40 χρόνια θα υπάρξει ερευνητική γεώτρηση σε ελληνικά θαλάσσια τεμάχια. Αυτή είναι η καλύτερη απόδειξη ότι αυτή η κυβέρνηση υπερασπίζεται στην πράξη τα κυριαρχικά της δικαιώματα», τόνισε.

Κλείνοντας την πρωτολογία του ο πρωθυπουργός ανέφερε ότι η σημερινή πραγματικότητα είναι αποτέλεσμα της συστηματικής επιλογής της κυβέρνησης να επενδύσει στις υποδομές του φυσικού αερίου. Η κυβέρνηση κατάφερε να δώσει σάρκα και οστά στον κάθετο διάδρομο και η Ελλάδα σήμερα παίζει πρωταγωνιστικό ρόλο στις ενεργειακές εξελίξεις στην περιοχή, ενώ συνδέει την ενεργειακή πολιτική με την εξωτερική της πολιτική, θωρακίζοντας τη χώρα όχι μόνο πολιτικά αλλά και ενεργειακά, τόνισε ο πρωθυπουργός.

Δείτε το βίντεο της πρωτολογίας:

Δευτερολογία του πρωθυπουργού: Καταθέστε πρόταση για το Κράτος Δικαίου - Στα τέλη Μαρτίου το υπουργικό συμβούλιο θα αποφασίσει μία ακόμα αύξηση του κατώτατου μισθού

Να καταθέσει πρόταση στη Βουλή για το Κράτος Δικαίου προέτρεψε τον κ. Ανδρουλάκη ο πρωθυπουργός στο κλείσιμο της δευτερολογίας του αναφορικά με την αναφορά του προέδρου του ΠΑΣΟΚ στις υποκλοπές.

Παράλληλα, τόνισε πως «στα τέλη Μαρτίου το υπουργικό συμβούλιο θα αποφασίσει μία ακόμα αύξηση του κατώτατου μισθού. Ο στόχος που είχαμε θέσει και είχαμε δεσμευτεί ότι το 2027 ο κατώτατος μισθός θα έχει πάει από τα 680 ευρώ στα 950, θα τηρηθεί στο ακέραιο».

Πιο αναλυτικά η δευτερολογία του πρωθυπουργού:

Ξεκινώντας τη δευτερολογία του, ο πρωθυπουργός ανέφερε ότι «το 2019 η χώρα μας είχε την πιο ακριβή ενέργεια και σταδιακά προσεγγίσαμε τις τιμές της χονδρικής στον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Θα το ξαναπώ: το σωστό μείγμα πολιτκής είναι η γρήγορη χρήση των ΑΠΕ, οι επενδύσεις στα δίκτυα και το φυσικό αέριο. Δεν χρειάζεται παράταση του λιγνίτη, γιατί δεν βγάζει λεφτά είναι ακριβός».

Δείτε τη δευτερολογία του πρωθυπουργού:

«Μόνο σαν λύση ανάγκης μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Οι ΑΠΕ, θέλουμε λελογισμένο μείγμα φωτοβολταικών και αιολικών, με περιβαλλοντικούς περιορισμούς, δεν θέλουμε αιολικά σε ευαίσθητα οικοσυστήματα, είναι και η γραμμή της ΕΕ. Και στα φωτοβολταϊκά το ίδιο. Μιας και λέτε για ενεργειακές κοινότητες, το 50% της παραγωγής είναι του ΔΕΔΔΗΕ όχι του ΑΔΜΗΕ. Θέλουμε και μεγάλες επενδύσεις», πρόσθεσε.

«Η πραγματικότητα για το αέριο είναι πως οι ρυθμοί της πράσινης μετάβασης τίθενται σε αμφισβήτηση λόγω κλιματικής κρίσης. Όμως, ποιος θα επωμιστεί το κόστος; Θα εξακολουθεί η Ευρώπη να μην είναι ανταγωνιστική στο ρεύμα; Ενθαρρύνουμε τις πράσινες τεχνολογίες αλλά να είμαστε πιο προσεκτικοί όπου η απανθρακοποίηση οδηγεί σε οικονομική επιβάρυνση», σημείωσε ο πρωθυπουργός στη δευτερολογία του.

«Για παράδειγμα στη ναυτιλία, όπου πληρώνει φόρους απανθρακοποίησης και δεν ξέρουμε πότε θα είναι εφικτή η απανθρακοποίηση. Ενώ η Κίνα δεν έχει καμία επιβάρυνση. Το πάμε να κάνουμε προτεραιότητα το πρασίνισμα της ναυτιλίας είναι λάθος», είπε από το βήμα της Βουλής.

«Μπορέσαμε να πάμε την επιβολή του μέτρου να πάρει παράταση ως το 2028. Αυτά είναι κρίσιμα ζητήματα που αφορούν την ακρίβεια. Καταλαβαίνω πως πολλά νοικοκυριά τα βγάζουν πέρα δύσκολα, όμως εμείς τους στηρίζουμε. Ως αποτέλεσμα της δικής μας μεταρρύθμισης, με ελάφρυνση της φορολογίας, πολλοί είδαν αυξήσεις στους μισθούς. Επιστρέψαμε ένα νοίκι και θα το ξανακάνουμε», τόνισε.

«Για την κυβέρνηση το κόστος ζωής είναι η πρώτη προτεραιότητα. Υπάρχουν πολλά ελληνικά νοικοκυριά που τα βγάζουν δύσκολα. Ταυτόχρονα η κυβέρνηση υλοποιεί συνετή οικονομική πολιτική που επιτρέπει να στηρίζουμε αυτά τα νοικοκυριά», τόνισε ο πρωθυπουργός και αναφέρθηκε στις αυξήσεις που δόθηκαν. «Η στήριξη του διαθέσιμου εισοδήματος είναι ο μόνος τρόπος για να τείνουμε ένα χέρι στήριξης στους πολίτες που δοκιμάζονται. Αυτή η κυβέρνηση επέστρεψε ένα ολόκληρο νοίκι τον Νοέμβριο. Έχουμε 45 διαφορετικές δράσεις για τη στέγη. Μην κουνάτε το δάκτυλο σε αυτή την κυβέρνηση για το θέμα της ακρίβειας. Δεν υπερηφανευόμαστε, ούτε πανηγυρίζουμε. Αλλά αυτή η κυβέρνηση πετυχαίνει δημοσιονομικούς στόχους και έχει ικανό πλεόνασμα που επιστρέφει στην κοινωνία ως μέτρα στήριξης. Στα τέλη Μαρτίου το υπουργικό συμβούλιο θα αποφασίσει μία ακόμα αύξηση του κατώτατου μισθού. Ο στόχος που είχαμε θέσει και είχαμε δεσμευτεί ότι το 2027 ο κατώτατος μισθός θα έχει πάει από τα 680 ευρώ στα 950, θα τηρηθεί στο ακέραιο», υπογράμμισε.

Για το θέμα των υποκλοπών ο πρωθυπουργός είπε στον Νίκο Ανδρουλάκη «είχατε ήδη προαναγγείλει μία πρόταση για το Κράτος Δικαίου, την είχατε προαναγγείλει πριν από ένα μήνα. Καταθέστε την πρόταση για το Κράτος Δικαίο, να τα δούμε όλα και να αναμετρηθούμε στη Βουλή».