Χρηματιστήριο Αθηνών: Οι τράπεζες δίνουν τον τόνο

Η Τράπεζα Πειραιώς χθες το πρωί πριν την έναρξη της χρηματιστηριακής συνεδρίασης και η Eurobank μετά το κλείσιμό της, ανακοίνωσαν στους επενδυτές τα οικονομικά τους αποτελέσματα για το τελευταίο τρίμηνο του 2025 και για ολόκληρη την προηγούμενη χρονιά.

Διαβάζοντας τα σχόλια του οικονομικού Τύπου και των χρηματιστηριακών αναλυτών είναι εύκολο να καταλάβουμε πως τα αποτελέσματα αυτά για μία ακόμα φορά υπερέβησαν τις εκτιμήσεις των αναλυτών και την σχετική καθοδήγηση που είχαν δώσει οι διοικήσεις.

Και στις δύο τράπεζες είναι φανερό πως μέσα στο 2025 σταμάτησε η τάση μείωσης των καθαρών κερδών σαν συνέπεια της μείωσης των επιτοκίων που ξεκίνησε στην Ευρωζώνη μετά τα μέσα του 2024. Και για τις δύο τράπεζες, τα καθαρά επιτοκιακά έσοδα στο τέταρτο τρίμηνο του 2025 ήταν ανώτερα των αντίστοιχων για το τρίτο τρίμηνο, πράγμα που σε μεγάλο βαθμό οφείλεται στην σημαντική αύξηση των χορηγήσεων μέσα στο 2025.

Έτσι, η υστέρηση εσόδων που προκάλεσε η σημαντική μείωση του επιτοκιακού περιθωρίου αντισταθμίζεται πλέον πλήρως από το γεγονός πως αυξάνεται σημαντικά ο συνολικός όγκος των δανείων, κατά 3,9 δισεκατομμύρια Ευρώ για την Τράπεζα Πειραιώς και κατά 5,3 δισεκατομμύρια για την Eurobank (και για τις δύο τράπεζες αναφερόμαστε στην καθαρή αύξηση των χορηγήσεων).

Παράλληλα συνεχίστηκε η σημαντική αύξηση των εσόδων από προμήθειες, δεδομένων των συνεχών σχετικών πρωτοβουλιών των τραπεζών σε τομείς όπως ο ασφαλιστικός και η διαχείριση κεφαλαίων.

Την ίδια στιγμή, συνεχίστηκε η υποχώρηση του ποσοστού μη εξυπηρετούμενων δανείων, το οποίο βρίσκεται πλέον καθαρά κάτω από το 3% και για τις δύο, κάτι που επιβεβαιώνει αυτό που ξέρουμε ήδη εδώ και καιρό, πως δηλαδή το δανειακό χαρτοφυλάκιο των ελληνικών τραπεζών είναι πλέον εξαιρετικά υγιές και δεν έχει να ζηλέψει τίποτα από τα αντίστοιχα των ευρωπαϊκών. Από πλευράς κερδοφορίας, και οι δύο τράπεζες πέτυχαν απόδοση περίπου 16% επί των ενσώματων ιδίων κεφαλαίων για το 2025, επίδοση αναμφίβολα εξαιρετική.

Αν πρέπει να περιγράψουμε συνοπτικά τα βασικά συμπεράσματα από ό,τι ακούσαμε από τις δύο τράπεζες, θα πρέπει να πούμε πως επιβεβαιώθηκε η εκτίμηση των αναλυτών για την επιστροφή των καθαρών εσόδων από τόκους σε θετική πορεία ύστερα από μερικά τρίμηνα μείωσης λόγω της πτώσης των επιτοκίων. Επίσης, επιβεβαιώθηκαν και οι εκτιμήσεις για ισχυρή αύξηση των νέων χορηγήσεων, κατά 11,6% για την Eurobank και κατά 11% για την Τράπεζα Πειραιώς, με πολύ σημαντικό στοιχείο και την αύξηση (ύστερα από πολύ καιρό) των δανείων προς τους ιδιώτες πελάτες τους.

Επίσης, εμφανής είναι και η αυξανόμενη συνεισφορά των εσόδων από μη τραπεζικές εργασίες, ιδίως από τον ασφαλιστικό τομέα και τον τομέα της διαχείρισης κεφαλαίων. Αυτό σημαίνει πως επιβραβεύεται η στρατηγική απόφαση των ελληνικών τραπεζών να επεκτείνουν τις εργασίες τους σε κλάδους που φέρνουν σταθερά εισοδήματα σε αυτές.

Πηγαίνοντας και σε αυτό που ενδιαφέρει πολύ τους μετόχους, δηλαδή την πολιτική επιβράβευσής, κυρίως το ύψος των διανεμομένων μερισμάτων αλλά και οι αγορές ιδίων μετοχών. Και εδώ συνεχίστηκε η τάση των προηγούμενων ετών για σταδιακή αύξηση του ποσοστού επί των καθαρών κερδών που καταλήγει στους μετόχους.

Και για τις δύο τράπεζες, το ποσοστό αυτό επί των κερδών του 2025 φθάνει πλέον στο 55%, κάτι εντυπωσιακό αφού μέχρι πριν μερικά χρόνια αυτό ήταν μηδενικό.

Για το τι περιμένουν οι διοικήσεις των δύο τραπεζών για φέτος και για τα επόμενα χρόνια, η Πειραιώς δεν είπε κάτι χθες καθώς σε μερικές ημέρες, δηλαδή την 5η Μαρτίου, θα πραγματοποιήσει το Capital Markets Day στο Λονδίνο και θα παρουσιάσει τους νέους στόχους της.

Από την δική της μεριά, η Eurobank ανακοίνωσε το επιχειρηματικό της πλάνο για την τριετία 2026 – 2028. Το βασικό του χαρακτηριστικό είναι η πρόβλεψη για ετήσια αύξηση των καθαρών κερδών κατά 10%, με το ποσοστό επιβράβευσης των μετόχων να παραμένει τουλάχιστον στο 55% των καθαρών κερδών για αυτό το διάστημα και την απόδοση επί των ιδίων κεφαλαίων να ανεβαίνει σταδιακά στο 17% μέχρι το 2028.

Σε ό,τι αφορά στις νέες χορηγήσεις, το επιχειρηματικό σχέδιο προβλέπει μέση ετήσια αύξησή τους κατά 7,50% (6% για τις ελληνικές δραστηριότητες και 10,50% για τις διεθνείς.

Οι άλλες δύο συστημικές τράπεζες, δηλαδή η Alpha Bank και η Εθνική Τράπεζα, θα ανακοινώσουν αργότερα σήμερα τα δικά τους οικονομικά αποτελέσματα, λίγο πριν την έναρξη της χρηματιστηριακής συνεδρίασης. Ρίχνοντας μία ματιά στις εκτιμήσεις των χρηματιστηριακών αναλυτών, αναμένεται να ακούσουμε πράγματα όχι πολύ διαφορετικά από αυτά που ακούσαμε χθες από τις άλλες δύο.

Δηλαδή την επιστροφή των καθαρών επιτοκιακών εσόδων σε αυξητική πορεία από το τέταρτο τρίμηνο του 2025, την συνέχιση της υγιούς πιστωτικής επέκτασης και της αύξησης των εσόδων από προμήθειες. Όσον αφορά στην απόδοση των ιδίων κεφαλαίων, και για τις δύο αναμένεται να υπερβεί το 15% για το σύνολο της χρονιάς.

Σε σχέση με τις ανταμοιβές προς τους μετόχους, για την Alpha Bank υπάρχει η εκτίμηση πως το ποσοστό επί της καθαρής κερδοφορίας είναι πιθανόν να αυξηθεί από το 50% και να πλησιάσει ίσως και προς το 60%, ενώ για την Εθνική το ερώτημα είναι αν θα περάσει το 60% και θα καθοριστεί σε υψηλότερο επίπεδο.

Για τα σχέδια και τις εκτιμήσεις των δύο τραπεζών για την συνέχεια, η Alpha δεν αναμένεται να πει κάτι πέρα από τις εκτιμήσεις για το 2026, καθώς θα ενημερώσει τους μετόχους της με λεπτομέρειες κάποια στιγμή μέσα στο δεύτερο τρίμηνο. Για την Εθνική Τράπεζα το ενδιαφέρον των επενδυτών επικεντρώνεται σε πιθανές ανακοινώσεις για τα σχέδιά της στον τομέα των εξαγορών ή συνεργασιών, δεν είναι όμως καθόλου σίγουρο πως θα μάθουμε σήμερα κάτι σχετικό.

Καθώς οι χρηματιστηριακοί αναλυτές παρακολουθούν πολύ στενά τις εξελίξεις στον τραπεζικό τομέα, δεν μας φαίνεται πολύ πιθανόν να έχουμε κάποια σημαντική έκπληξη από τις πρωινές ανακοινώσεις της Alpha και της Εθνικής όσον αφορά τα αποτελέσματά τους.

Υποθέτουμε λοιπόν πως η εικόνα που πήραμε χθες δεν πρόκειται να αλλάξει ουσιαστικά. Τι μας δείχνει αυτή η εικόνα; Πως η κερδοφορία των τεσσάρων συστημικών τραπεζών μπαίνει και πάλι σε ανοδική πορεία μετά την στασιμότητα που έφερε για μερικά τρίμηνα η μείωση των επιτοκίων από την ΕΚΤ.

Πώς η πιστωτική επέκταση είναι ισχυρή και αρχίζει να επεκτείνεται και στα δάνεια προς ιδιώτες. Πως συνεχίζεται η προσπάθεια διεύρυνσης των εσόδων τους πέρα από τις παραδοσιακές τραπεζικές εργασίες. Πως η απόδοσή τους επί των ιδίων κεφαλαίων παραμένει σε πολύ υψηλά και υγιή επίπεδα. Και πως οι μέτοχοι θα συνεχίσουν να βλέπουν τα μερίσματά τους να αυξάνονται και τον συνολικό αριθμό των μετοχών που κυκλοφορεί στην αγορά να μειώνεται μέσω της αγοράς ιδίων μετοχών.

Όλα τα παραπάνω είναι θετικά όχι μόνο για τους μετόχους αλλά και για την οικονομία, καθώς οι τράπεζες είναι υγιείς και μπορούν να χρηματοδοτήσουν την οικονομία και να ενισχύσουν την ανάπτυξη της χώρας.

Αν λάβουμε υπόψη μας τους στόχους των χρηματιστηριακών αναλυτών για τις τιμές των μετοχών των τραπεζών, οι οποίοι είναι κατά μέσο όρο αρκετά υψηλότεροι από τις σημερινές τιμές και το γεγονός πως όλες οι τραπεζικές μετοχές έχουν υποστεί μία σημαντική διόρθωση εδώ και μερικές εβδομάδες, δεν θα εκπλαγούμε αν η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων τους αποτελέσει αφορμή για την αναθέρμανση του επενδυτικού ενδιαφέροντος.

Ύστερα από ένα διάλειμμα μερικών εβδομάδων, δεν θα μας κάνει εντύπωση αν οι 4 μεγάλες τράπεζες αρχίσουν και πάλι να δίνουν τον τόνο στην χρηματιστηριακή μας αγορά.