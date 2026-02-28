Επίθεση ΗΠΑ-Ισραήλ στο Ιράν

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ επιβεβαίωσε σε βίντεο που δημοσιεύτηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είχαν ξεκινήσει στρατιωτική εκστρατεία στο Ιράν.

«Ο στρατός των Ηνωμένων Πολιτειών αναλαμβάνει μια μαζική και συνεχή επιχείρηση για να αποτρέψει αυτή την πολύ μοχθηρή, ριζοσπαστική δικτατορία από το να απειλήσει την Αμερική και τα βασικά συμφέροντα εθνικής μας ασφάλειας», είπε σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του. «Θα καταστρέψουμε τους πυραύλους τους και θα ισοπεδώσουμε τη βιομηχανία πυραύλων τους».

Πρόσθεσε δε ότι το Ιράν εργαζόταν για την ανοικοδόμηση του πυρηνικού του προγράμματος μετά από έναν βομβαρδισμό των ΗΠΑ τον Ιούνιο στις πυρηνικές του εγκαταστάσεις.

«Απέρριψαν κάθε ευκαιρία να επιτύχουν τις πυρηνικές τους φιλοδοξίες και δεν αντέχουμε άλλο», είπε.

«Στόχος μας είναι να υπερασπιστούμε τον αμερικανικό λαό εξαλείφοντας τις επικείμενες απειλές από το ιρανικό καθεστώς, μια μοχθηρή ομάδα πολύ σκληρών, τρομερών ανθρώπων», δήλωσε ο πρόεδρος στο βίντεο.

«Οι απειλητικές του δραστηριότητες θέτουν άμεσα σε κίνδυνο τις Ηνωμένες Πολιτείες, τα στρατεύματά μας, τις βάσεις μας στο εξωτερικό και τους συμμάχους μας σε όλο τον κόσμο», είπε στο οκτάλεπτο μήνυμά του.

«Για 47 χρόνια, το ιρανικό καθεστώς φώναζε «Θάνατος στην Αμερική» και διεξήγαγε μια ατελείωτη εκστρατεία αιματοχυσίας και μαζικών δολοφονιών, στοχεύοντας τις Ηνωμένες Πολιτείες, τα στρατεύματά μας και τους αθώους ανθρώπους σε πολλές, πολλές χώρες», είπε.

«Καταθέστε τα όπλα»

«Προς τα μέλη της Ισλαμικής Επαναστατικής Φρουράς, τις ένοπλες δυνάμεις και όλη την αστυνομία. Λέω απόψε ότι πρέπει να καταθέσετε τα όπλα σας και να έχετε πλήρη ασυλία, αλλιώς, θα αντιμετωπίσετε βέβαιο θάνατο», είπε χαρακτηριστικά.

«Καταθέστε τα όπλα σας. Θα σας φερθούμε δίκαια με πλήρη ασυλία, αλλιώς θα αντιμετωπίσετε βέβαιο θάνατο», πρόσθεσε.

«Στον σπουδαίο, περήφανο λαό του Ιράν, λέω απόψε ότι η ώρα της ελευθερίας σας είναι κοντά. Μείνετε προστατευμένοι. Μην φύγετε από το σπίτι σας. Είναι πολύ επικίνδυνα έξω. Βόμβες θα πέφτουν παντού», τόνισε

«Όταν τελειώσουμε, αναλάβετε την κυβέρνησή σας. Θα είναι δική σας να την πάρετε. Αυτή θα είναι πιθανώς η μόνη σας ευκαιρία για γενιές».

«Για πολλά χρόνια, ζητούσατε τη βοήθεια της Αμερικής, αλλά δεν την πήρατε ποτέ... Ας δούμε λοιπόν πώς θα απαντήσετε. Η Αμερική σας υποστηρίζει με συντριπτική δύναμη και καταστροφική ισχύ», είπε ο Τραμπ.

«Τώρα είναι η ώρα να αναλάβετε τον έλεγχο του πεπρωμένου σας και να απελευθερώσετε το ευημερούν και ένδοξο μέλλον που είναι κοντά σας. Αυτή είναι η στιγμή για δράση. Μην το αφήσετε να περάσει», κατέληξε.