Νετανιάχου σε ιρανικό λαό: Αποτινάξτε τον ζυγό της τυραννίας-Ευχαριστώ τον Τραμπ

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου ζήτησε αλλαγή καθεστώτος στην Τεχεράνη το Σάββατο το πρωί στην πρώτη του βιντεοσκοπημένη δήλωση σχετικά με τις επιθέσεις ΗΠΑ-Ισραήλ στο Ιράν.

אחיי ואחיותיי אזרחי ישראל, לפני שעה קלה יצאנו ישראל וארה״ב למבצע להסרת האיום הקיומי מצד משטר הטרור באיראן.



אני מודה לידידינו הגדול הנשיא דונלד טראמפ על מנהיגותו ההיסטורית.



במשך 47 שנים קורא משטר האייתוללות ״מוות לישראל״, ״מוות לאמריקה״. הוא הקיז את דמינו, רצח אמריקנים רבים וטבח… pic.twitter.com/itTF5b4jB4 — Benjamin Netanyahu - בנימין נתניהו (@netanyahu) February 28, 2026

«Αδελφοί και αδελφές μου, πολίτες του Ισραήλ, πριν από λίγο καιρό το Ισραήλ και οι Ηνωμένες Πολιτείες ξεκίνησαν μια επιχείρηση για την εξάλειψη της υπαρξιακής απειλής που θέτει το τρομοκρατικό καθεστώς στο Ιράν», λέει.

«Για 47 χρόνια, το καθεστώς του Αγιατολάχ φώναζε «Θάνατος στο Ισραήλ» και «Θάνατος στην Αμερική». Έχει χύσει το αίμα μας, έχει δολοφονήσει πολλούς Αμερικανούς και έχει σφαγιάσει τον ίδιο του τον λαό», συνεχίζει ο Νετανιάχου.

Ο Νετανιάχου κάλεσε «όλα τα μέρη του ιρανικού λαού» να «αποτινάξουν τον ζυγό της τυραννίας και να φέρουν ένα ελεύθερο και ειρηνικό Ιράν». Είπε: «Η κοινή μας δράση θα δημιουργήσει τις συνθήκες για τον γενναίο ιρανικό λαό να πάρει τη μοίρα του στα χέρια του.

Παράλληλα, ευχαρίστησε τον Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ «για την ιστορική του ηγεσία».

«Δεν πρέπει να επιτραπεί σε αυτό το δολοφονικό τρομοκρατικό καθεστώς να αποκτήσει πυρηνικά όπλα που θα του επιτρέψουν να απειλήσει ολόκληρη την ανθρωπότητα», δήλωσε ο Νετανιάχου.